Największy taki kontrakt w historii - 5,3 miliarda złotych na innowacje

Podpisana właśnie, w maju 2026 roku umowa na odcinek Police - Goleniów opiewa na zawrotną kwotę 5,3 mld zł. Jest to najwyższa wartość pojedynczego kontraktu, jaką kiedykolwiek sygnowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Za realizację tego ambitnego zadania odpowiada międzynarodowe konsorcjum, w skład którego weszły polska firma NDI (Lider) oraz tureccy giganci budownictwa podziemnego - DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET i DOGUS CONSTRUCTION POLAND.

Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu NDI, podkreślała wagę tego projektu dla polskiej myśli technicznej.

Ten projekt to szansa nie tylko dla nas na rozwój dalszych kompetencji, ale też dla wszystkich naszych partnerów, projektantów, dostawców, podwykonawców (...). Biorąc pod uwagę czas trwania tego projektu, przed nami długa droga, długi tunel, na którego końcu czeka na nas szczęśliwe zakończenie – powiedziała podczas podpisania umowy Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI.

Tunel średnicowy w Łodzi

Inżynieryjne mission impossible, czyli tunel pod zakładami chemicznymi i rzeką

Projektowanie i budowa tunelu w tym rejonie to balansowanie na granicy możliwości współczesnej inżynierii. Wybór technologii podziemnej zamiast mostu nie był kwestią prestiżu, lecz koniecznością wynikającą z ochrony środowiska oraz obecności toru wodnego prowadzącego do szczecińskiego portu. Tunel musi zostać poprowadzony w ekstremalnie trudnym otoczeniu, nie tylko pod dnem Odry, ale również pod strategicznymi instalacjami Zakładów Chemicznych w Policach, liniami kolejowymi, drogą wojewódzką nr 114 oraz infrastrukturą Portu Police.

W najbardziej newralgicznym punkcie spód konstrukcji tunelu znajdzie się aż 51 metrów pod powierzchnią terenu, a sama jezdnia zostanie poprowadzona na głębokości 45 metrów. Taka głębokość wymagała przygotowania szczegółowego projektu budowlanego, wykraczającego daleko poza ogólne koncepcje.

Tunel pod Odrą wydrąży gigantyczna tarcza o średnicy 15 metrów

Do wydrążenia tego kolosa zostanie wykorzystana maszyna TBM (Tunnel Boring Machine), czyli tunelownica o gigantycznych proporcjach. Urządzenie to stworzy dwie równoległe nawy, z których każda pomieści dwa pasy ruchu oraz pełnowymiarowy pas awaryjny.

Specyfikacja techniczna robi wrażenie:

Średnica zewnętrzna tunelu - niemal 15 metrów.

Grubość betonowej obudowy - 60 cm.

Łączność i bezpieczeństwo - między nawami zaplanowano aż 19 przejść poprzecznych dla ewakuacji.

Odcinki wlotowe do tunelu będą miały długość około 600 metrów.

Proces drążenia rozpocznie się w 2028 roku po uprzednim przygotowaniu komory startowej przy użyciu technologii ścian szczelinowych.

Zgodnie z harmonogramem, obie nawy zostaną ukończone w 2031 roku, a kolejne dwa lata zajmie wyposażenie ich w zaawansowaną infrastrukturę teletechniczną oraz systemy sterowania, którymi zarządzać będzie Centrum Zarządzania Tunelem w Policach.

Strategiczny ring wokół Szczecina skróci dystans o ponad połowę

Efekt końcowy inwestycji, planowany na 2033 rok, zmieni mapę drogową regionu. Zachodnia Obwodnica Szczecina domknie tzw. ring wokół miasta, odciążając trasy A6, S3 i S6, które obecnie w miesiącach wakacyjnych paraliżowane są przez korki. Dla mieszkańców Polic i przedsiębiorców transportowych korzyść będzie wymierna, bo dzisiejsza trasa do węzła Goleniów Północ, licząca 58 km przez centrum Szczecina, skróci się do zaledwie 23 km.

Warto zaznaczyć, że projekt zachodniej obwodnicy Szczecina to nie tylko tunel. Na całym odcinku o długości blisko 50 km powstanie mnóstwo obiektów towarzyszących, w tym 22 mosty. Co ciekawe, aż osiem z nich zaprojektowano z myślą o zwierzętach - przyczółki zostaną rozstawione szerzej, by umożliwić swobodną migrację fauny. Dodatkowo przewidziano budowę dużych górnych przejść dla zwierząt oraz liczne Miejsca Obsługi Podróżnych, jak np. MOP Bolesławice z rezerwą pod stację paliw i restaurację.

Kiedy cała zachodnia obwodnica Szczecina będzie gotowa?

Choć tunel jest inwestycją najbardziej czasochłonną, cała obwodnica będzie oddawana do użytku etapami. Pierwsze dwa odcinki - od Kołbaskowa do Polic - mają być gotowe już w 2029 roku. Harmonogram dla fragmentu tunelowego wygląda następująco:

2026-2027 - opracowanie projektów wykonawczych i budowa ścian szczelinowych komory startowej.

2028 - rozpoczęcie drążenia maszyną TBM.

2031 - zakończenie drążenia obu naw.

2033 - montaż instalacji, odbiory techniczne i udostępnienie trasy kierowcom.

