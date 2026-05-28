Dynamiczna struktura o majestatycznych rozpiętościach - takie będzie nowe lotnisko w Dubaju. To architektoniczna rzeźba, która zdefiniuje nową erę lotnictwa - nowy port Al Maktoum International

Anna Dziedzic
Anna Dziedzic
2026-05-28 10:58

Dubaj od dekad udowadnia, że słowo niemożliwe nie istnieje w jego słowniku urbanistycznym. Kiedy w 1959 roku na piaszczystym pustkowiu, zaledwie 4 kilometry od ówczesnych granic miasta, rozpoczynano budowę pierwszego lotniska, nikt nie przypuszczał, że powstanie tam globalny węzeł. Dziś, gdy Dubai International święci triumfy jako najbardziej ruchliwy port międzynarodowy na świecie, emirat planuje już budowę nowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Al Maktoum w sercu Dubai South. Obiekt stać się największym hubem komunikacyjnym planety, a jego nowa odsłona to popis futurystycznej architektury austriackiej pracowni.

Wizjonerzy z Coop Himmelb(l)au zaplanowali w Dubaju funkcjonalną rzeźbę

Za projekt nowej części lotniska odpowiada renomowana austriacka pracownia Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix & Partner). Architekci, znani z dekonstruktywistycznego podejścia, nie zaprojektowali jedynie budynku, lecz - jak sami to określają - funkcjonalną rzeźbę.

Projekt charakteryzuje się dynamiczną strukturą o majestatycznych rozpiętościach, która ma dawać pasażerom poczucie nieograniczonej przestrzeni i otwartości. Najważniejszym elementem wizualnym jest charakterystyczny dach, będący nie tylko osłoną, ale potężną deklaracją ambicji Dubaju. Faza projektowania koncepcyjnego przypadała na lata 2024–2025, a pierwsze efekty tej wizji mają być widoczne już w najbliższej dekadzie.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce

Lotniska w Dubaju, czyli od utwardzonego pasa na piasku do giganta Bliskiego Wschodu

Historia dubajskich lotnisk to kronika błyskawicznego wzrostu. Pierwszy port - Dubai International Airport - w 1960 roku posiadał jedynie utwardzony pas z piasku i niewielki terminal zdolny obsłużyć samoloty typu DC-3. Dopiero w 1965 roku oddano do użytku pierwszy pas asfaltowy. Przełomem był rok 2014, kiedy Lotnisko w Dubaju stało się numerem jeden na świecie pod względem liczby pasażerów. Dziś obsługuje rocznie około 95 mln pasażerów.

Drugie z dubajskich lotnisk - Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) otworzyło swoje podwoje dla operacji cargo w czerwcu 2010 roku, a pasażerów zaczęło przyjmować w październiku 2013 roku (pierwszym przewoźnikiem był Wizz Air). Choć początkowo służyło głównie jako odciążenie dla głównego lotniska w Dubaju (DXB) podczas remontów dróg startowych, ogłoszona w kwietniu 2024 roku przez szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, druga faza rozbudowy o wartości 128 mld AED (około 35 mld dolarów amerykańskich) zmienia zasady gry. Po rozbudowie to port lotniczy Al Maktoum nie będzie miał sobie równych na świecie.

Nowe lotnisko w Dubaju będzie mogło obsługiwać 260 milionów pasażerów

Liczby stojące za projektem rozbudowywanego portu lotniczego Al Maktoum w Dubaju są imponujące. Docelowo lotnisko ma posiadać:

  • 5 równoległych pasów startowych, z których cztery będą mogły pracować całkowicie niezależnie;
  • 407 stanowisk dla samolotów (Code-E) w końcowej fazie inwestycji;
  • Możliwość obsługi aż 260 milionów pasażerów rocznie oraz 12 milionów ton ładunków.

Cały kompleks zlokalizowany jest w samym sercu Dubai South - obszaru, który ma powierzchnię dwukrotnie większą niż Hongkong. Znajdą się tu strefy logistyczne, komercyjne, mieszkaniowe, a nawet pola golfowe. Dubai South to największy kompleks urbanistyczny w Dubaju, skupiający się na ekosystemie lotniczo-logistycznym, choć, jak wspomnieliśmy, znajdą się tu także osiedla mieszkaniowe. 

AI wskaże Ci drogę na lotnisku w Dubaju

Architektura nowego dubajskiego lotniska to harmonijne połączenie tradycji z najnowszą technologią. W projektowaniu wykorzystano metody parametryczne oraz procesy algorytmiczne, aby zoptymalizować geometrię budynku pod kątem nasłonecznienia i przeważających wiatrów. Dzięki temu terminale maksymalizują naturalne doświetlenie, jednocześnie minimalizując nagrzewanie się wnętrz i potrzebę stosowania sztucznej energii.

Nowe lotnisko będzie również poligonem doświadczalnym dla sztucznej inteligencji. Ma ona wspierać pasażerów na każdym etapie - od intuicyjnego znajdowania drogi, przez usprawnione procesy odprawy, aż po zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Całość uzupełni zautomatyzowany system transportu osób oraz integracja z metrem i miejskim transportem lotniczym.

Kiedy powstanie nowy port lotniczy w Dubaju?

Rozbudowa lotniska w Dubaju to projekt rozpisany na lata. Kamieniem milowym ma być najbliższa dekada, w trakcie której przepustowość ma tam wzrosnąć do 150 milionów pasażerów rocznie. Mimo ultranowoczesnego sznytu, projektanci z Coop Himmelb(l)au zadbali o detale nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Dubaju, starając się stworzyć most między przeszłością a progresywną przyszłością regionu.

Al Maktoum International nie ma być tylko kolejnym węzłem transportowym, ale inkluzywnym środowiskiem, które sprzyja interakcji między ludźmi z różnych stron świata. To będzie prawdziwe miasto lotnicze, które ma zdefiniować standardy podróżowania na następne pół wieku.

Podcast Architektoniczny
Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News