Wizjonerzy z Coop Himmelb(l)au zaplanowali w Dubaju funkcjonalną rzeźbę

Za projekt nowej części lotniska odpowiada renomowana austriacka pracownia Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix & Partner). Architekci, znani z dekonstruktywistycznego podejścia, nie zaprojektowali jedynie budynku, lecz - jak sami to określają - funkcjonalną rzeźbę.

Projekt charakteryzuje się dynamiczną strukturą o majestatycznych rozpiętościach, która ma dawać pasażerom poczucie nieograniczonej przestrzeni i otwartości. Najważniejszym elementem wizualnym jest charakterystyczny dach, będący nie tylko osłoną, ale potężną deklaracją ambicji Dubaju. Faza projektowania koncepcyjnego przypadała na lata 2024–2025, a pierwsze efekty tej wizji mają być widoczne już w najbliższej dekadzie.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce

Lotniska w Dubaju, czyli od utwardzonego pasa na piasku do giganta Bliskiego Wschodu

Historia dubajskich lotnisk to kronika błyskawicznego wzrostu. Pierwszy port - Dubai International Airport - w 1960 roku posiadał jedynie utwardzony pas z piasku i niewielki terminal zdolny obsłużyć samoloty typu DC-3. Dopiero w 1965 roku oddano do użytku pierwszy pas asfaltowy. Przełomem był rok 2014, kiedy Lotnisko w Dubaju stało się numerem jeden na świecie pod względem liczby pasażerów. Dziś obsługuje rocznie około 95 mln pasażerów.

Drugie z dubajskich lotnisk - Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) otworzyło swoje podwoje dla operacji cargo w czerwcu 2010 roku, a pasażerów zaczęło przyjmować w październiku 2013 roku (pierwszym przewoźnikiem był Wizz Air). Choć początkowo służyło głównie jako odciążenie dla głównego lotniska w Dubaju (DXB) podczas remontów dróg startowych, ogłoszona w kwietniu 2024 roku przez szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, druga faza rozbudowy o wartości 128 mld AED (około 35 mld dolarów amerykańskich) zmienia zasady gry. Po rozbudowie to port lotniczy Al Maktoum nie będzie miał sobie równych na świecie.

Nowe lotnisko w Dubaju będzie mogło obsługiwać 260 milionów pasażerów

Liczby stojące za projektem rozbudowywanego portu lotniczego Al Maktoum w Dubaju są imponujące. Docelowo lotnisko ma posiadać:

5 równoległych pasów startowych , z których cztery będą mogły pracować całkowicie niezależnie;

, z których cztery będą mogły pracować całkowicie niezależnie; 407 stanowisk dla samolotów (Code-E) w końcowej fazie inwestycji;

(Code-E) w końcowej fazie inwestycji; Możliwość obsługi aż 260 milionów pasażerów rocznie oraz 12 milionów ton ładunków.

Cały kompleks zlokalizowany jest w samym sercu Dubai South - obszaru, który ma powierzchnię dwukrotnie większą niż Hongkong. Znajdą się tu strefy logistyczne, komercyjne, mieszkaniowe, a nawet pola golfowe. Dubai South to największy kompleks urbanistyczny w Dubaju, skupiający się na ekosystemie lotniczo-logistycznym, choć, jak wspomnieliśmy, znajdą się tu także osiedla mieszkaniowe.

AI wskaże Ci drogę na lotnisku w Dubaju

Architektura nowego dubajskiego lotniska to harmonijne połączenie tradycji z najnowszą technologią. W projektowaniu wykorzystano metody parametryczne oraz procesy algorytmiczne, aby zoptymalizować geometrię budynku pod kątem nasłonecznienia i przeważających wiatrów. Dzięki temu terminale maksymalizują naturalne doświetlenie, jednocześnie minimalizując nagrzewanie się wnętrz i potrzebę stosowania sztucznej energii.

Nowe lotnisko będzie również poligonem doświadczalnym dla sztucznej inteligencji. Ma ona wspierać pasażerów na każdym etapie - od intuicyjnego znajdowania drogi, przez usprawnione procesy odprawy, aż po zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Całość uzupełni zautomatyzowany system transportu osób oraz integracja z metrem i miejskim transportem lotniczym.

Kiedy powstanie nowy port lotniczy w Dubaju?

Rozbudowa lotniska w Dubaju to projekt rozpisany na lata. Kamieniem milowym ma być najbliższa dekada, w trakcie której przepustowość ma tam wzrosnąć do 150 milionów pasażerów rocznie. Mimo ultranowoczesnego sznytu, projektanci z Coop Himmelb(l)au zadbali o detale nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Dubaju, starając się stworzyć most między przeszłością a progresywną przyszłością regionu.

Al Maktoum International nie ma być tylko kolejnym węzłem transportowym, ale inkluzywnym środowiskiem, które sprzyja interakcji między ludźmi z różnych stron świata. To będzie prawdziwe miasto lotnicze, które ma zdefiniować standardy podróżowania na następne pół wieku.