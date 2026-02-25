MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architektura inspirowana ziemią. Wielki Rów Wschodnioafrykański jako motyw przewodni i hołd dla etiopskiej tożsamości

To będzie gigantyczny ultranowoczesny port lotniczy w sercu Afryki. 10 stycznia 2026 roku premier Etiopii, Abiy Ahmed, położył kamień węgielny pod budowę Bishoftu International Airport - inwestycji znanej również jako Mega Airport City, która ma szansę stać się jednym z największych portów lotniczych na świecie. Za futurystyczną wizję tego obiektu odpowiada renomowana pracownia Zaha Hadid Architects , współpracująca z konsorcjum DAR, Pascall+Watson oraz Landrum & Brown.

Projekt terminala pasażerskiego autorstwa Zaha Hadid Architects, to hołd dla etiopskiej tożsamości. Główną inspiracją dla architektów stał się Wielki Rów Wschodnioafrykański - geologiczna ikona kraju, która została przetłumaczona na język architektury w formie centralnej osi. Ta potężna arteria komunikacyjna łączy strefę ogólnodostępną (landside) ze strefą odlotów (airside), stając się kręgosłupem całego obiektu i ułatwiając nawigację w tej gigantycznej skali.

Terminal pasażerski w futurystycznym kształcie litery X

Sam terminal przybierze charakterystyczny dla pracowni Zahy Hadid, futurystyczny kształt zbliżony do litery X. Taka struktura rozgałęziających się pirsów nie jest jedynie zabiegiem estetycznym - ma ona zminimalizować dystanse przesiadkowe. To ważne, biorąc pod uwagę, że projekt jest zoptymalizowany pod ruch tranzytowy, który ma stanowić aż 80 procent wszystkich operacji pasażerskich.

Skala, która zapiera dech. Techniczne parametry projektu lotniska

Bishoftu International Airport powstaje na obszarze około 35 km² w regionie Oromia, około 40-45 km na południowy wschód od Addis Abeby, stolicy Etiopii. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy - niższa wysokość nad poziomem morza ułatwia operacje największych maszyn, przy pełnym obciążeniu.

Techniczne parametry inwestycji robią wrażenie nawet na tle światowych liderów. W pierwszej fazie (do 2030 r.) lotnisko ma bowiem obsłużyć 60 milionów pasażerów rocznie, by docelowo osiągnąć poziom 110–130 milionów. Sam terminal w pierwszej fazie zajmie powierzchnię około 660 000 m², co czyni go jednym z największych tego typu pojedynczych budynków na świecie. Zaplanowano aż 4 pasy startowe oraz miejsca postojowe dla aż 270 samolotów.

Koszt tej megainwestycji szacowany jest na 12,5 miliarda dolarów. Budowa finansowana głównie przez Ethiopian Airlines przy wsparciu partnerów międzynarodowych.

Autor: Zaha Hadid Architects / X-Universe/ Materiały prasowe Bishoftu International Airport - projekt Zaha Hadid Architects

Zrównoważony rozwój w wersji LEED Gold

Architekci z ZHA nie zapomnieli o ekologii, celując w prestiżowy certyfikat LEED Gold. Budynek będzie korzystał z naturalnej wentylacji, paneli fotowoltaicznych na dachu oraz zaawansowanych systemów odzysku wody deszczowej. Woda stąd, będzie zasilać wewnętrzne ogrody i dziedzińce wypełnione rodzimą roślinnością. Co istotne, z perspektywy zrównoważonego rozwoju, mającego zredukować ślad węglowy, do budowy wykorzystywane mają być lokalne materiały, w tym beton i stal produkowane bezpośrednio w Bishoftu.

Projekt Bishoftu aspiruje do miana „zielonego hubu” i jak już wspomnieliśmy, celuje w prestiżowy certyfikat LEED Gold. Biuro Zaha Hadid Architects zaimplementowało tu także szereg innowacyjnych rozwiązań ekologicznych takich jak np. płynne formy dachu, które nie tylko wpuszczają mnóstwo naturalnego światła, ale służą również jako system kontroli klimatu, naturalnej wentylacji i zacieniania. Zastosowanie modułowości ma na celu ułatwienie przyszłej rozbudowy portu w kolejnych fazach inwestycji, co zapewnia elastyczność infrastruktury.

Pasażer znajdzie się między technologią a kulturą

Wnętrza terminala, o powierzchni przekraczającej 600 000 metrów kwadratowych, zostaną wykończone materiałami i kolorami nawiązującymi do różnych regionów Etiopii, tworząc unikalną mozaikę kulturową. Mają być żywym muzeum etiopskiej różnorodności. Każdy z pirsów otrzyma unikalną paletę barw, materiałów i faktur, odzwierciedlającą różne części kraju. Dla podróżnych przygotowano bogatą ofertę udogodnień, w tym hotel znajdujący się w strefie zastrzeżonej lotniska, z 350 pokojami, rozbudowane strefy gastronomiczne oraz przestrzenie rozrywki.

Postęp prac i harmonogram budowy nowego lotniska w Etiopii

Budowa Bishoftu International Airport oficjalnie rozpoczęła się 10 stycznia 2026 roku uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego przez premiera Etiopii. Prace nad kluczowymi etapami mają potrwać około 5 lat. Zakończenie pierwszej fazy projektu planowane jest na rok 2030. Jak podkreślał Cristiano Ceccato de Sabata z ZHA, Bishoftu ma być nie tylko wizjonerskim projektem, ale przede wszystkim globalnym hubem, który spełni przyszłe potrzeby rosnących w siłę Ethiopian Airlines.

Skalą i ambicją projekt ten z pewnością wyprzedza polskie plany dotyczące Portu Polska i staje w jednym rzędzie z megalotniskami w Dubaju czy Pekinie.

Faza pełnej operacyjności jest planowana na lata 2035–2040. Wówczas megalotnisko będzie mogło obsługiwać od 110 do 130 milionów pasażerów rocznie. Projekt autorstwa Zaha Hadid Architects jest nastawiony na pasażerów przesiadkowych.

Z dostępnych informacji wynika, że na razie trwają prace przygotowawcze i wstępne, a wykonują je głównie chińskie firmy: China Communications Construction Company (CCCC) – m.in. roboty ziemne przy pasach startowych i infrastruktura, Beijing Urban Construction Group i Allied Infrastructure Group. Główny wykonawca, na największą część robót, ma być wybrany dopiero w przetargu w połowie 2026 r.

