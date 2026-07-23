Blaszana „czapka” na domu z lat 70. To projekt znanego architekta w Gdańsku

Architekci w mediach — komentarz do raportu IMM I Marketing w Architekturze

Dom w Gdańsku Oliwie ma powierzchnię 290 mkw

Nazwa obiektu Dom z czapką Adres obiektu Gdańsk Autorzy IFAgroup, architekt Kamil Domachowski Zespół projektowy Kamil Domachowski, Maciej Busch, Karolina Wood, Adrianna Jemioł, Jakub Brzuchański Powierzchnia użytkowa 290.0 m² Data realizacji (koniec) 2020

IFA Group i rozbudowa domu z lat 70.

Pracownię IFAgroup od 2014 roku prowadzi w Gdańsku architekt Kamil Domachowski. Obecnie biuro zatrudnia 10 osób, a specjalizuje się w projektach domów jednorodzinnych. Jedną z ich ostatnich realizacji jest Dom z czapką: rozbudowa i przebudowa domu jednorodzinnego z lat 70., który usytuowany jest na styku dwóch gdańskich dzielnic, o zabytkowym i współczesnym charakterze. Heterogeniczna zabudowa okolicy zainspirowała autorów do zaprojektowania budynku o prostej formie. Śnieżnobiałą bryłę na planie kwadratu przykryli jednak mansardowym dachem, odnosząc się w ten sposób do dwóch sąsiednich obiektów.

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- Rozmiar i kształt dachu wynika z linii łączącej te dwie budowle, przez co dach jest przekornie przekrzywiony – mówi architekt Kamil Domachowski. Dodał też w rozmowie z A-M (podcast na końcu tekstu): Dom z czapką” jest bryłą umiejscowioną w kontekście między niższym i wyższym budynkiem. Nasza architektura jest logiczna.

Blaszana „czapka” zmniejsza optycznie gabaryty budynku

Dodaje, że do formy dachu nawiązuje też nowoczesny w wyrazie ganek, a jego geometrię powtarza skośne ułożenie blachy na rąbek stojący, powielające jeden z kątów. Blaszana „czapka” nałożona na budynek zmniejsza optycznie jego gabaryty i jednocześnie pozwala na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni mieszkalnej – tłumaczy architekt. Projektanci zadbali też o detale. Stolarka okienna na parterze i piętrze odpowiada kolorem elewacji, a na samej górze jest dopasowana do blachy tytanowo-cynkowej, którą pokryto dach. Powierzchnia użytkowa domu po rozbudowie wynosi 290 m².

Przypomnijmy na koniec. W zeszłym roku architekt Kamil Domachowski został uznany za jednego z czterdziestu najbardziej obiecujących europejskich architektów przed czterdziestką.

Dom z Czapką. Zobacz zdjęcia

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