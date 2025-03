Spis treści

Old Trafford ofiarą bombardowania. Zachował się tylko fragment

Old Trafford, stadion Manchesteru United, to jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w światowym futbolu. Nazywany przez angielskiego piłkarza Bobby'ego Charltona „Teatrem Marzeń”, przez ponad sto lat był świadkiem niezliczonych piłkarskich momentów, które "pozostawiły kibiców piłki nożnej w osłupieniu". Położony na zachód od centrum Manchesteru, w dystrykcie o tej samej nazwie, jest jednym z największych stadionów piłkarskich w Anglii.

Zbudowany w 1910 roku za ówczesną zawrotną sumę 120 tysięcy funtów, Old Trafford od początku wyznaczał standardy nowoczesnych aren sportowych. Jego historia naznaczona jest dramatycznymi wydarzeniami - podczas II wojny światowej, ze względu na bliskość Kanału Manchesterskiego, stadion został zbombardowany. Z przedwojennej konstrukcji przetrwały jedynie mury tunelu między ławkami rezerwowych.

Odbudowa stadionu trwała aż osiem lat. Manchester United wrócił na swój stadion dopiero w 1949 roku. Kolejna gruntowna modernizacja przyszła w latach 60., dostosowując Old Trafford do wymogów współczesnego futbolu i rosnącej liczby kibiców.

W XXI wieku Teatr Marzeń przegrywa z myszami i deszczem

W ostatnich latach stadion mierzy się z rosnącymi problemami wynikającymi z jego wieku. Pod koniec 2024 roku media, w tym BBC i The Guardian, informowały o spadającym standardzie obiektu. Inspekcja sanitarna obniżyła ocenę higieny żywności na stadionie do dwóch na pięć gwiazdek po wykryciu odchodów myszy w kiosku gastronomicznym oraz w apartamentach korporacyjnych na parterze.

Problemy stadionu na tym się nie kończą. W maju 2024 roku, podczas domowego spotkania z Arsenalem, ulewa doprowadziła do zalania części trybun, a woda zaczęła przeciekać przez dach. W grudniu 2024 roku, po meczu Manchesteru United menedżer klubu Ruben Amorim został zmuszony do przerwania konferencji prasowej z powodu wody kapiącej z sufitu. W sieci krąży wiele nagrań dokumentujących zniszczone fragmenty stadionu. Mimo swojej renomy, historii i wielkości, Teatr Marzeń nie został wybrany jako jedna z aren Euro 2028, które odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Kanałami popłyną prefabrykaty. Nowy stadion powstanie obok Old Trafford

We wrześniu 2024 roku Manchester United zlecił pracowni Foster + Partners opracowanie planu zagospodarowania dzielnicy Old Trafford, w tym koncepcji nowego stadionu. Projekt obejmuje także inwestycje wielofunkcyjne, które – jak podaje biuro architektoniczne – „mają przynieść korzyści lokalnej społeczności, przyciągnąć nowych mieszkańców, zwiększyć liczbę miejsc pracy i uczynić ten obszar tętniącym życiem miejscem dla odwiedzających z Manchesteru, Wielkiej Brytanii i całego świata”.

Obecne koncepcje to dopiero początek – projekt czeka na dalsze konsultacje i dopracowanie szczegółów. W filmie promocyjnym Lord Norman Foster zapowiada pięcioletni okres budowy, uzasadniając tak krótki okres zastosowaniem w projekcie prefabrykatów, które zostaną przetransportowane siecią przywróconach do życia kanałów Manchester Ship Canal. Data rozpoczęcia prac nie została jeszcze podana. Nie wiadomo też, czy i jakie zmiany czekają historyczne Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe, współwłaściciel Manchesteru United, podkreślił:

Nasz obecny stadion służył nam wspaniale przez 115 lat, ale pozostaje w tyle za najlepszymi arenami sportowymi świata. Budując nowy stadion tuż obok obecnego, zachowamy ducha Old Trafford, jednocześnie tworząc ultranowoczesną arenę, która zrewolucjonizuje doświadczenie kibiców, pozostając zaledwie kilka kroków od naszego historycznego domu.

Inspiracją dla strzelistych masztów był trójząb Czerwonych Diabłów

Projekt rewitalizacji przekształci poprzemysłowy teren w tętniącą życiem dzielnicę wielofunkcyjną, z siecią zielonych przestrzeni publicznych, ulic, mostów i nadbrzeży. Inicjatywa uwzględnia również wykorzystanie wód opadowych i energii odnawialnej. Jak zapowiadają architekci, nowy projekt stadionu "odwróci tradycyjny model konstrukcji aren piłkarskich – stadion będzie otwarty i skierowany na zewnątrz, z otaczającymi go balkonami wychodzącymi na całą dzielnicę".

Położony w samym centrum tego obszaru stanie się globalnie rozpoznawalnym symbolem, uosabiającym ducha Manchesteru United i dziedzictwo miasta. Trzy strzeliste maszty, inspirowane trójzębem Czerwonych Diabłów, nawiązują do pionowej panoramy przemysłowego Manchesteru. Podtrzymują one półprzezroczyste zadaszenie, które otacza stadion, chroniąc trybuny oraz przestronny plac publiczny przed deszczem.

Nowoczesna arena o pojemności 100 000 miejsc zapewni skróci dystans kibiców do murawy i stworzy intymną atmosferę z doskonałą akustyką. Tak o projekcie wypowiada się Lord Norman Foster, założyciel i prezes Foster + Partners:

To jedno z najbardziej ekscytujących przedsięwzięć na świecie, o ogromnym znaczeniu regionalnym i krajowym. Kluczowym punktem jest doświadczenie kibiców, którzy będą bliżej murawy niż kiedykolwiek wcześniej, a akustyka stadionu stworzy potężny ryk trybun. Stadion zostanie osłonięty rozległym zadaszeniem, które będzie zbierać energię i deszczówkę, a jednocześnie osłaniać nowy plac publiczny dwukrotnie większy od Trafalgar Square. (...) To wielofunkcyjne, futurystyczne miasto napędzające nową falę wzrostu i tworzące globalną destynację, z której kibice Manchesteru będą dumni.

Meczet, ponczo i cyrk. Obiekt budzi wiele kontrowersji

Jak donosi Manchester Evening News, "namiot cyrkowy, pryszcz i ponczo to tylko niektóre z rzeczy, które, według czytelników MEN, przyszły im na myśl, kiedy oglądali propozycje nowego stadionu Manchesteru United". Na polskich forach również pojawia się wiele głosów krytycznych, wskazujących na to, że obiekt wydaje się zbyt "nowoczesny", przypominający obiekt fantasy lub nawet meczet.

Z kolei portal BBC informuje, że wśród mieszkańców pojawiają się obawy dotyczące wpływu nowego stadionu na sytuację parkingową w okolicy. Jednocześnie z optymizmem patrzą oni na perspektywę rozwoju tej części miasta, która ma szansę stać się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

