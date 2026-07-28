Biennale Architektury 2027. Ministra i Zachęta ogłaszają konkurs

Ogłoszono dwuetapowy otwarty konkurs na kuratorski projekt wystawy prezentowanej w Pawilonie Polskim na 20. Międzynarodowej Wystawie Architektury, La Biennale di Venezia 2027. To jedno z najważniejszych wydarzeń architektonicznych na świecie. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Edycja 2027 będzie trwać od 8 maja do 21 listopada, pod hasłem Do Architecture - For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Kuratorami wystawy głównej są Wang Shu i Lu Wenyu.

Temat zachęca do refleksji nad architekturą jako praktyką zakorzenioną w rzeczywistości, poszukującą możliwości współistnienia natury i technologii, pamięci i innowacji, lokalności i globalnych wyzwań

- piszą organizatorzy.

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Autor: Jacopo Salvi, Archiwum Zachęty/ Materiały prasowe Pawilon Polski, Biennale Architektury 2025 - wystawa

Wenecja 2027: jakie wymogi konkursu na wystawę?

Konkurs jest skierowany do doświadczonych kuratorów i zespołów kuratorskich obeznanych w architekturze i sztuce, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Prace konkursowe powinny podejmować zagadnienia istotne dla współczesnej architektury – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym – oraz przedstawiać autorski temat przewodni wystawy wraz z jego uzasadnieniem. W obu etapach obowiązuje zasada anonimowości – projekty oznaczane są wyłącznie godłem, a dane kuratora lub zespołu kuratorskiego pozostają utajnione do czasu zakończenia prac jury. W dokumentacji można natomiast wskazywać twórców i zespoły twórcze przewidziane do udziału w wystawie - podają organizatorzy.

Selekcji dokona eksperckie jury w składzie: Michał Duda (Muzeum Architektury), Donata Jaworska (MKiDN), Aleksandra Kędziorek, Michał Krasucki (NID), Maciej Kuryłowicz (SARP), Marcin Kwietowicz, Grzegorz Piątek, Agnieszka Pindera (Zachęta), Ewa P. Porębska, Dorota Leśniak-Rychlak (Autoportret), Bolesław Stelmach (NIAiU), Małgorzata Tomczak (A&B), Olga Wysocka (IAM). Ocenią propozycje pod kątem wartości merytorycznej i artystycznej, ale też potencjału komunikacyjnego, wykonalności i zgodności z tematyką. Zwycięzca lub zwycięzcy po akceptacji MKiDN zostaną zaproszeni do realizacji wystawy w Pawilonie Polskim.

Więcej formalności na stronie konkursu: Pawilon Polski.

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