Idea "destinations" przy Grzybowskiej i Krochmalnej w Warszawie

To na ich wzór i zgodnie z ideą "destinations" powstaje wielki kompleks Towarowa 22 na Woli. Browary Warszawskie, inwestycja Echo Investment sprzed kilku lat między ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną, zgarnęły kilkadziesiąt nagród. Za projekt architektoniczny Browarów odpowiedzialna jest pracownia JEMS Architekci. Ich Apartamenty przy warzelni zostały uznane za najlepszą realizację w kategorii "Architektura - budynek mieszkalny" w konkursie PULSE Architecture & Design. Najlepszych wybierało jury grono pod przewodnictwem Daniela Libeskinda. Browary nagrodzono też w konkursie Best Urban Regeneration. Przypominamy tę realizację.

Historia Browarów Warszawskich

Na ogromnym terytorium przy ul. Krochmalnej nr 59 wznoszą się zabudowania warszawskiego browaru Haberbush i Schiele. Z jednego podwórza przechodzi się w drugie, trzecie i czwarte, a wszystko otoczone wysokim murem gmachów fabrycznych, stanowiących razem zamknięty całokształt już nie tylko fabrykacji, ale i ekspedycji wyprodukowanego napoju – pisał w 1901 roku tygodnik „Świat”.

Cytowaliśmy tę wypowiedź cztery lata temu, gdy realizacja dobiegała końca.

Zakład miał własne warsztaty naprawcze, wytwórnię beczek i skrzynek do piwa, a także kuźnię, ochronkę dla dzieci pracowników i specjalną salę ekspozycyjną przygotowaną na potrzeby zorganizowanych wycieczek, w której prezentowano m.in. kolekcję zabytkowych kufli.

W "Architekturze-Murator" w 2021 red. Tomasz Żylski przypominał: Warszawskie Zakłady Piwowarskie działały do 204 roku. Dwa lata później teren browarów kupił hiszpański deweloper Grupo Prasa, planując realizację ogromnego osiedla, w którym znalazłoby się blisko 1500 mieszkań. Pomysły te pokrzyżował kryzys. Hiszpanom udało się jedynie wyburzyć większość zabudowań. Do dziś zachowały się trzy historyczne obiekty: dom Schielów z 1891 roku, warzelnia oraz laboratorium.

Echo, pracownia JEMS inwestycja na terenie Browarów

W 2014 roku nowym właścicielem działki została spółka Echo Investment. Projekt zagospodarowania blisko 4,5-hektarowego terenu powierzyła pracowni JEMS Architekci.

W ramach założenia zaplanowano budynki mieszkalne i biurowe. Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku, a zakończyła w 2021 roku.

Realizacja Browarów Warszawskich rozpoczęła się w 2016 roku

Niemal pusta działka miała powierzchnię 4,4 ha

Powstały tu trzy biurowce

pięć budynków mieszkaniowych

są też cztery obiekty historyczne: Warzelnia, piwnice Leżakowni, Willa Fabrykanta i Laboratorium. Tu są restauracje.

Architekci i konstruktor o wyzwaniach przy Browarach

Marek Moskal z pracowni JEMS na łamach A-M przypominał:

W 2015 roku, kiedy wygraliśmy zorganizowany przez Echo Investment konkurs na zagospodarowanie terenu po byłych Browarach Warszawskich, miejsce to było jednym z największych, niezabudowanych obszarów inwestycyjnych w centrum Warszawy. Działkę o powierzchni ok. 4,5 ha można porównać pod względem wielkości do warszawskiej Starówki, a zaplanowany przez nas w centrum założenia plac posiada podobne wymiary jak Rynek Starego Miasta - mówił Moskal.

Dodał też: Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że inwestycja w tym miejscu nie może stać się monokulturą funkcjonalną, tylko powinna łączyć różne aktywności i stanowić zwornik pomiędzy sąsiednimi zbiorowiskami biurowców i okolicznymi osiedlami mieszkaniowymi. Wyszliśmy z założenia, że prawidłowo funkcjonujące miasto stanowi swoistą mieszankę funkcji, gdzie granice są zatarte.

Z kolei inżynier i konstruktor Piotr Pachowski przypominał największe wyzwania konstrukcyjne przy budowie.- Podstawową problemem technicznym i logistycznym, z jakim mierzyliśmy się w projekcie, była duża intensywność zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie budynków po dawnym browarze. Na obszarze ok. 16 700 m2 zaprojektowano podziemie - w większości dwie kondygnacje poniżej terenu, ok. 2,3m poniżej poziomu wód gruntowych, bezpośrednio przy płytko posadowionych obiektach historycznych - pisaliśmy na łamach A-M.

Echo uznało, że było warto.

- Nasza idea tworzenia "destinations" – dużych, miastotwórczych projektów, które wpisują się w potrzeby miast i je uzupełniają, wpisuje się w światowe trendy urbanistyczne i społeczne - podsumował projekt Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Dziś dosłownie kilka kroków dalej, na na działce po dawnym Domu Słowa Polskiego Echo i JEMS prowadzą kolejną gigantyczną inwestycję. Pierwszy budynek kompleksu Towarowa 22 jest już niemal gotowy.