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Biedronka na rynku w Krakowie

W dawnych Delikatesach Antoniego Hawełki, w Pałacu Spiskim na krakowskim rynku jest Biedronka. I to od lat. Ale właśnie po trwającym kilka tygodni remoncie została ponownie otwarta. To kolejna inwestycja, którą sieć się chwali/

- Placówka, działająca tu od 2017 roku, przeszła gruntowną modernizację, której celem było nie tylko odświeżenie wnętrza, ale przede wszystkim podkreślenie historycznego charakteru jednego z najstarszych budynków krakowskiego Rynku. W ramach prac zachowano m.in. oryginalną drewnianą zabudowę stanowiącą integralny element historycznego wystroju - czytamy w komunikacie.

Poprzednio za aranżację wnętrz odpowiadała pracownia Cechownia. Architekci tak opisywali wyzwania, związane z tą inwestycją:

- Główną ideą projektu było podkreślenie zastanej tkanki historycznej w najistotniejszej sali, w której znajduje się zabytkowa zabudowa meblowa z 1913 roku. Zastosowanie kolorystyki dębu wędzonego, matowych czerni i dodatków z mosiądzu w pozostałych salach miało być nawiązaniem do elementów zastanych.

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Modernizacja sklepu we współpracy z konserwatorem

A teraz? Sieć podkreśla, że modernizacja została przeprowadzona w ścisłej współpracy ze służbami konserwatorskimi, aby zachować i wyeksponować unikalne elementy architektoniczne Pałacu Spiskiego.

W efekcie powstała przestrzeń handlowa, która łączy nowoczesność z szacunkiem dla dziedzictwa miejsca. Pałac Spiski to jedno z najcenniejszych miejsc na mapie Krakowa, a możliwość prowadzenia tu sklepu traktujemy jako zaszczyt i zobowiązanie. Naszą ambicją jest, by Biedronka nie tylko odpowiadała na codzienne potrzeby mieszkańców, ale także harmonijnie wpisywała się w historyczną tkankę miasta - mówi Krzysztof Stanek, Starszy Menedżer Sprzedaży w sieci Biedronka.

Dawne delikatesy Antoniego Hawełki

Delikatesy Antoniego Hawełki, w miejscu których powstał ten dyskont, to ważne miejsce na kulinarno- towarzyskiej mapie Krakowa. To była jedna z pierwszych śniadaniówek w mieście. Oni serwowali je już w XIX wieku!

Historia Pałacu Spiskiego sięga XIII wieku, kiedy to budynek powstał z połączenia kilku średniowiecznych domów. Na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany, a w XVIII wieku dzięki Teodorowi Lubomirskiemu stał się największą rezydencją przy Rynku Głównym. To właśnie tu odbywały się słynne Opery Włoskie, a wnętrza zdobiły reprezentacyjne sale balowe, lustrzana klatka schodowa i charakterystyczne wielkie okna.

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W XIX wieku budynek pełnił różne funkcje, m.in. mieścił sklep kolonialny i lokal „Śniadankowy” Antoniego Hawełki. Do Pałacu Spiskiego przeniesiono lokal dokładnie w 1913 roku.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna Pałac Spiski Rynek Główny 34, w której mieści się restauracja Antoniego Hawełki. Lata 20. lub 30. XX wieku

- Podawano w nim piętrowe, wysokie, wielowarstwowe kanapki. Przykładowo: na świeżą, smarowaną masłem bułkę kładziono kawałek homara, polewano majonezem i dodawano plasterek surowego ogórka lub kawałek jajka na twardo albo serwowano kanapkę obłożoną bryndzą z papryką, łososiem, kawiorem i serem szwajcarskim oraz wiele innych - podaje kulinarny.krakow.pl

Obecnie klep oferuje:

260 m² przestrzeni handlowej,

jest czynny od 6:00 do 23:00

jest wyposażony w 6 kas samoobsługowych

oraz 7 kas tradycyjnych.

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To nie nowość, że dyskonty chcą być w jak najatrakcyjniejszych lokalizacjach i muszą wpisać swoje sklepy w historyczne przestrzenie. Na rynku w Krakowie działa też podobnie zaaranżowana Żabka, a na rynku we Wrocławiu parter zabytkowego Domu Handlowego Feniks zajął sklep Dino.

- Mamy placówki w Łodzi w pobliżu Manufaktury czy w budynku Centralnego Domu Towarowego, znanego jako DH Smyk. We wszystkich tych lokalizacjach robimy wszystko, żeby odtworzyć lub zachować historyczny ich wymiar - mówił dla Portalu Spożywczego Piotr Kosarzycki, dyrektor ds. zarządzania powierzchnią sprzedaży i merchandisingu w sieci Biedronka. I dodał: - Jesteśmy też w stanie wypracować np. zmianę kolorystyki logo na bardziej pasującą to tego typu lokalizacji.

Modernizacja sklepu w Pałacu Spiskim to kolejny projekt, w którym sieć Biedronka chce pokazać, że dba o lokalne dziedzictwo. Podobnie było w Katowicach, gdzie w grudniu 2025 roku po remoncie otwarto sklep w modernistycznym pawilonie projektu Stanisława Kwaśniewicza. Tu jednak chodziło o charakterystyczne detale architektoniczne z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Katowicki sklep dla PKO i Peweksu zaprojektował znany architekt. Obecnie w Katowicach dobiega końca budowa marketu Lidl tuż obok zabytkowego osiedla Nikiszowiec. Budynek ma nawiązywać do czerwonych familoków.

- W przypadku inwestycji wymagających szczególnej uwagi ze względu na poszanowanie dziedzictwa kulturowego sieć Biedronka konsekwentnie uwzględnia historyczny kontekst miejsc, w których prowadzi działalność, współpracując przy tym z miastami oraz służbami konserwatorskimi - dodają przedstawiciele sieci.

Zobacz na zdjęciach sklep Biedronka w Katowicach:

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