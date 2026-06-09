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Nowa fontanna na Rynku Głównym

To arch. Michał Gdak z Kielc zaprojektuje dla Krakowa nową fontannę, która zastąpi felerny "kryształ" znienawidzony przez Krakowian, a kochany przez gołębie. Jak dowiadujemy się z oficjalnego pisma sądu konkursowego, projekt powstał w duecie - z Eweliną Gdak. Do konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego zgłoszono 28 propozycji. W przebiegu konsultacji społecznych ustalono, że wyłączoną z użytku fontannę (nie działa od 2023 r.) ma zastąpić prosta fontanna nawiązująca do historycznej zabudowy Rynku wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pozostałe miejsca przyznane w konkursie przez sąd:

DDL Architekci - 2. miejsce (30 tys. zł). Zespół autorski: Mateusz Dudek, Aleksandra Dzienniak, Marek Dunikowski, Szymon Misiak,Agnieszka Święs.

Dominik Przygodzki - 3. miejsce (20 tys. zł)

Zdjęcia tych propozycji pokazujemy poniżej.

Maksymalny koszt realizacji ustalono na 4,5 miliona złotych. Janusz Sepioł, architekt miasta, zwrócił uwagę na wysoki poziom zgłoszonych prac. Przyznał, że jury było przekonane, że autorem zwycięskiego projektu jest rzeźbiarz. Michał Gdak jest i architektem, i rzeźbiarzem. W pojedynkę pokonał mocarne biuro Marka Dunikowskiego i drugą propozycję z Krakowa. W Krakowie jest to rzecz rzadka.

Projekt skierowano do realizacji.

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne

Losy fontann z Rynku Głównego w Krakowie

Najpierw na Rynku była "kanapa Zina" projektowana przez uwielbianego w Krakowie architekta, Wiktora Zina. Dziś stoi w Parku Jerzmanowskich; w jej przypadku prawdziwe okazuje się powiedzenie, że rzeczy nie docenia się, póki się jej nie straci. Kiedy na Rynku, w związku z budową podziemnego muzeum, zainstalowano Kryształ, mieszkańcy zatęsknili za kamienną kanapą. Wydobyto ją z magazynów, ale na Rynek już nie wróciła. Niedawno pojawiły się głosy, że miałaby wrócić w formie inspiracji nawiązującej do oryginału. Zamiast tego rozpisano jednak konkurs.

Kryształ zaprojektowali Maria Ponikiewska-Arct, Wiesław Michałek i Krystyna Styrna-Bartkowicz. Forma miała nawiązywać do klejnotu, jakim jest miejsce, w którym stoi. Oddano ją w 2010 roku i od początku budziła kontrowersje w dość konserwatywnym Krakowie jako realizacja zbyt nowoczesna. Później - jako realizacja zaniedbana. Od kilku lat Kryształ stoi wyłączony z użytku, używają go przede wszystkim gołębie.

Fontanna Zina stała na Rynku dłużej - od 1964 do 2005 roku.

Tak wygląda propozycja Dominika Przygodzkiego (III. miejsce):

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Propozycja biura DDJM (II. miejsce):

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Kto wybierał nową fontannę?

Oto skład sądu konkursowego:

Przewodniczący:

Janusz Sepioł, Biuro Architekta Miasta UMK

Sędzia referent:

Marcin Włodarczyk

Członkowie sądu:

Marta Kutniowska, Biuro Architekta Miasta UMK

Michał Niezabitowski, Muzeum Krakowa

Jan Tutaj, ASP w Krakowie

Katarzyna Urbańska, Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski Architekci

Beata Kondel, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie

Sekretarz konkursu:

Dorota Bochenek, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie