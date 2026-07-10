Nowy standard nad Bałtykiem - od ośrodka Proton do luksusowego Mearl

Wschodnia część Kołobrzegu, w okolicach ulicy Sułkowskiego, od lat staje się polskim odpowiednikiem „złotej mili”. To tutaj, w sąsiedztwie uznanych marek takich jak Marine Zdrojova czy Diune, rośnie obiekt, który ma szansę przyćmić sąsiadów rozmachem i jakością wykonania. Hotel Mearl, we wcześniejszych fazach koncepcyjnych znany jako Woźniak Resort & Spa, to inwestycja o ogromnej skali - docelowo zaoferuje aż 369 luksusowych pokoi, w tym 18 prestiżowych apartamentów.

Inwestor, firma Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., postawił na współpracę z doświadczonymi graczami rynku budowlanego. Generalnym wykonawcą została firma WMpro, a operatorem spółka Mearl sp. z o.o. Celem jest stworzenie miejsca, które Zbigniew Woźniak określał mianem „absolutnie najlepszego w Polsce pod względem jakości obsługi”.

Wcześniej pisaliśmy o tym: Wielki hotel Mearl stanął przy samej plaży w Kołobrzegu. Kiedy będzie otwarcie?

Architektura minimalizmu - wizja pracowni KM Rubaszkiewicz

Za stronę estetyczną i funkcjonalną inwestycji odpowiada renomowana pracownia KM Rubaszkiewicz. Architekci zdecydowali się na odważny krok: w świecie często zdominowanym przez krzykliwe formy hotelowe, Mearl ma być oazą spokoju i powściągliwości. Projekt opiera się na minimalistycznej architekturze, która ma ograniczać bodźce zewnętrzne, pozwalając gościom na pełne skupienie się na wypoczynku i bliskości natury.

Najważniejsze detale architektoniczne i materiałowe, zastosowane w tym miejscu to m.in. naturalne materiały. Wnętrza zostaną wykończone z użyciem różnorodnych gatunków szlachetnego drewna. Budynek został zaprojektowany tak, by maksymalnie wykorzystać także naturalne oświetlenie, co w połączeniu z dużą ilością żywej roślinności ma tworzyć niemal organiczny klimat.Meble i dodatki pochodzić będą od najbardziej uznanych światowych producentów.

Status budowy hotelu Mearl za 400 mln zł

Mimo że do oficjalnego przecięcia wstęgi pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy, sylwetka hotelu jest już doskonale widoczna z kołobrzeskiej plaży. Obecnie można już nawet zobaczyć wewnątrz pokoje pokazowe. Prace przeniosły się na zewnątrz, gdzie trwa montaż i wykańczanie nowoczesnej elewacji, oraz do środka, gdzie ekipy instalacyjne i wykończeniowe przygotowują luksusowe wnętrza.

Kiedy będzie otwarty nowy Hotel Mearl w Kołobrzegu? Zapytaliśmy o to Pawła Kleszcza, dyrektora ATC Development, nadzorującego realizację projektu. Dyrektor podkreśla dbałość o harmonogram i standard wykonania obiektu.

Ukończenie budowy hotelu planowane jest na 2027 rok. W przyszłym roku działalność hotelu Mearl zostanie uruchomiona w formule soft opening, a następnie – z dbałością o każdy detal – hotel zostanie otwarty dla Gości. Całkowity koszt budowy Hotelu Mearl wraz z finalnym wykończeniem dla Gości to ponad 400 mln złotych - powiedział nam Paweł Kleszcz, dyrektor ATC Development, nadzorujący realizację projektu.

Autor: Hotel Mearl/ Materiały prasowe Tak wyglądają pokoje w Hotelu Mearl w Kołobrzegu. Pokój pokazowy lipiec 2026

Od palarni cygar po Skybar na dachu

To, co ma wyróżniać Mearl na tle konkurencji, to niespotykana oferta atrakcji dodatkowych, skrojona pod najbardziej wymagającego klienta. Oprócz standardowej strefy SPA i basenów, goście będą mogli korzystać z własnej sali kinowej, klubu nocnego oraz ekskluzywnej strefy VIP. Prawdziwą ciekawostką jest planowana palarnia cygar oraz profesjonalna winiarnia.

Dla miłośników gastronomii i widoków przygotowano dwie restauracje (w tym autorską a'la carte) oraz bar w lobby. Jednak największym magnesem ma być Skybar położony na najwyższej kondygnacji, z którego roztaczać się będzie spektakularna, niczym nieprzesłonięta panorama Bałtyku. Hotel pomyślano również jako centrum biznesowe - strefa konferencyjna pomieści nawet 400 osób.

Wyceniany na ponad 400 milionów złotych Hotel Mearl to dowód na to, że polskie wybrzeże staje się areną dla nienachalnej architektury dobrej klasy. Spójny charakter miejsca, od bryły zewnętrznej po pokoje pokazowe, opiera się na prywatności i jakości. Dzięki unikalnemu położeniu - zaledwie krok od morskich fal i ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż wydm - hotel Mearl ma szansę pretendować do kolejnego turystycznego symbolu nowoczesnego Kołobrzegu.

Zobacz jak wyglądała budowa Hotelu Mearl we wrześniu 2025 roku

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