Rozmowa z Anną Kozerą I Marketing w Architekturze

Przemiana Chrzanowa zajęła tylko kilkanaście lat

Jeszcze w 2010 r. w krajobrazie Chrzanowa na obrzeżach warszawskiego Bemowa dominowały pola i łąki. Rok później otwarto jednak budowany tu odcinek trasy S8 i bloki zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Falę inwestycji napędzała dodatkowo zapowiedź budowy metra. Najpierw zabudowała się północna część tego obszaru oraz okolice ul. Lazurowej. Dziś osiedla wyrastają coraz dalej na południe, a ostatnie wolne tereny są zagospodarowywane przez deweloperów. Otwarcie 3 stacji 2. linii metra na przełomie 2026 i 2027 r. zapewne tylko przyspieszy ten proces.

Niestety, osiedla nie powstały w sposób uporządkowany. Przeciwnie – na Chrzanowie dominuje typowa dla przedmieść Warszawy „urbanistyka łanowa”, czyli długie, wąskie pasy osiedli (często grodzonych) z jedną drogą dojazdową, budowanych na dawnych polach uprawnych. Już dziś generuje to problemy z korkami, bo zastany układ drogowy nie przewidywał takiego natężenia ruchu. Metro rozwiąże przynajmniej część problemów komunikacyjnych, jednak nie zmieni np. tego, że w okolicy brakuje wielu usług i placówek potrzebnych do normalnego życia.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji metra Chrzanów w Warszawie

W planach nowa ulica, plac i osiedla. Co powstanie na obrzeżach Bemowa?

Obecnie na Chrzanowie budują się głównie nowe osiedla mieszkaniowe. Planowanych i realizowanych inwestycji jest łącznie aż kilkanaście:

Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód (Dom Development) – kolejne etapy wg projektu pracowni Tremend powstają w rejonie metra Chrzanów, a aktualnie realizowane mają być gotowe w IV kwartale 2026 r. i III kwartale 2027 r.;

Premiera Bemowo (VINCI Immobilier Polska) – osiedle 3-piętrowych bloków przy ul. Coopera, planowane zakończenie w październiku 2027 r.;

Nordic Bemowo IV (YIT Development) – czwarty etap osiedla przy ul. Lazurowej projektu pracowni Kuryłowicz & Associates, z blokami i placem miejskim, ma być gotowy w listopadzie 2026 r.;

NEOWO (Yareal Polska) – drugi etap osiedla projektu BDM Architekci obejmuje budynki do 7 kondygnacji, ma być ukończony w III kwartale 2026 r.;

Osiedle Lumea 6 (Develia Vita) – pojedynczy budynek przy ul. Szeligowskiej 34A, projektu pracowni Architekci Dawidczyk & Partnerzy, stanowiący kolejny etap inwestycji Lumea, oddanie do użytku planowane w III kwartale 2026 r.;

Modern City (ROBYG) – wieloetapowe osiedle przy ul. Szeligowskiej 53 według projektu GiS Architekci, zakończenie budowy aktualnego etapu planowane na przełomie 2026 i 2027 r.;

Metro Life (ROBYG) – osiedle 6-piętrowych bloków przy ul. Rayskiego, kolejne etapy mają być oddawane od I do III kwartału 2027 r.;

Bemowo Vita (Develia) – wieloetapowe osiedle projektu BDM Architekci przy ul. Szeligowskiej 59, aktualnie realizowane etapy III i IV będą gotowe odpowiednio w II i IV kwartale 2027 r.;

M Bemowo (Develia) – kolejna część osiedla przy ul. Szeligowskiej, 6-kondygnacyjny blok projektu pracowni HRA Architekci, zakończenie budowy w III kwartale 2027 r.;

Viva Cité (Develia) – osiedle 3-piętrowych budynków mieszkalnych przy ul. Podgrodzie, zaprojektowanych przez 22architekci, planowy finisz jesienią 2027 r.;

Sochaczewska Vita (Develia) – wieloetapowe osiedle przy ul. Sochaczewskiej 12, kolejne etapy mają być oddawane do użytku od III kwartału 2026 r. do II kwartału 2028 r.

Dojazd do nowych osiedli, a także do stacji metra Chrzanów oraz Karolin ma zapewnić nowy układ drogowy. Poniższa mapa przedstawia miejskie plany. Jak widać, u zbiegu ul. Rayskiego, Człuchowskiej i Szeligowskiej zaplanowano nowy plac miejski, tzw. Rynek Chrzanowski. Tym samym okolica zyskałaby wyraźne centrum tuż przy stacji metra.

Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Chrzanowa w Warszawie Kliknij, aby powiększyć

Na południe od placu, na przedłużeniu ul. Rayskiego planowana jest z kolei nowa droga lokalna w osi północ-południe: ul. Tarczowa. Nazwano ją tak, gdyż pobiegnie śladem tunelu metra, wydrążonego podziemną tarczą TMB (tunelownicą). Będzie ona przebiegać od ul. Szeligowskiej do Sochaczewskiej, w miejscu dzisiejszej drogi szutrowej (pośrodku zdjęcia poniżej) i pól. Umożliwi ona mieszkańcom pobliskich osiedli wygodny dojazd m.in. do stacji metra Chrzanów oraz Karolin. Jak widać po powyższej mapie, zaplanowano także całą siatkę dróg osiedlowych.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Na ten moment nie wiadomo, kiedy ul. Tarczowa i Rynek Chrzanowski powstaną. Dla inwestycji tych nie ma jeszcze decyzji ZRID ani choćby zapowiedzi ich uzyskania ze strony miasta. Wciąż czekamy na odpowiedzi miasta w tej sprawie. Póki co pewne jest, że deweloperzy realizujący osiedla zbudują prowadzące do nich mniejsze ulice. Czy urząd miasta będzie próbował ich włączyć także w realizację ul. Tarczowej, dopiero się okaże.

Przejdź do galerii: Nowa zabudowa na Chrzanowie w Warszawie

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