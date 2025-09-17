Achitektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury, zapowiedź Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Otwarcie przedszkola planowane jest na początek 2026 roku

Budynek projektu 77Studio architektury, powstający niedaleko Warszawy, w założeniu ma wpisać się w otaczającą zieleń i stworzyć pobudzające wyobraźnię miejsce dla najmłodszych. Projekt zakłada budowę pięciooddziałowego przedszkola w formie parterowego, rozłożystego pawilonu. W części obiektu zaplanowano dodatkową kondygnację o zielonym charakterze.

Czytaj także: Architektura zabawy. Jak projektować lepsze miasta dla dzieci?

Na parterze znajdzie się pięć sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, częścią biurowo-administracyjną i zapleczem cateringowym. W centrum budynku powstanie przestronny, wielofunkcyjny hol, który będzie służył jako miejsce spotkań i aktywności – od teatrzyków i zajęć muzycznych, przez gimnastykę, aż po „zimowy plac zabaw”. Piętro przeznaczono na pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie nieco ponad 900 m². Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Fal-Bruk, a otwarcie przedszkola planowane jest na początek 2026 roku.

i Autor: 77 Studio/ Materiały prasowe Przedszkole w Nowej Woli. 77 Studio

Elewacja piętra zostanie pokryta ocynkowaną stalową siatką, po której będą piąć się rośliny, tworząc zieloną fasadę i dach porośnięty roślinnością. Dodatkowo przewidziano pergole z drewnianą konstrukcją, które pomogą rozpraszać światło i ograniczać nagrzewanie się wnętrz.

Barwne folie zapewnią zmieniające się efekty świetlne

Podłogę holu głównego ozdobią dziecięce rysunki, które podkreślą atmosferę wspólnego „podwórka” i zmniejszą dystans między architekturą obiektu, a najmłodszymi. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów projektu pozostają jednak kolorowe przeszklenia. Część z nich to wolnostojące, odsunięte od elewacji panele, a część stanowi integralny element budynku. Zastosowano w nich bezpieczne szkło z barwnymi foliami, które pełni podwójną funkcję – filtruje światło i tworzy zmieniające się w ciągu dnia efekty świetlne, a jednocześnie ogranicza nadmierne nagrzewanie się wnętrz.

Aby podkreślić ich rolę, architekci zdecydowali się na stonowane, naturalne wykończenie elewacji. Budynek zostanie obłożony cegłą w odcieniach szaro-beżu, uzupełnioną jasnoszarym drewnem. Monochromatyczne barwy staną się spokojnym tłem dla kolorowych przeszkleń, dzięki czemu światło barwiące podłogi, ściany i meble stworzy dynamiczne i zmienne efekty wizualne. Zmienność barw w zależności od pory dnia, pogody i pory roku ma stać się dodatkowym elementem edukacyjnym, pobudzającym dziecięcą wyobraźnię.

i Autor: 77 Studio/ Materiały prasowe Przedszkole w Nowej Woli. 77 Studio

Kolorowe szkło pojawi się również w świetlikach i wybranych fragmentach ścian. Każda sala dydaktyczna i każda szatnia otrzyma swój przewodni kolor, co pomoże dzieciom łatwiej odnajdywać się w przestrzeni przedszkola. Architekt Paweł Naduk, właściciel 77Studio architektury, podkreśla:

Kameralna, ludzka skala, a także czytelna, graficzna forma oraz gra światła to w naszej ocenie dobre sposoby na edukację przedszkolaków. Obserwacja przez zabawę zarówno architektury, jak i zjawisk przyrodniczych, ma pomóc rozwijać ich świadomość i wyobraźnię.

Komfort przebywania w budynku zapewnią nowoczesne, energooszczędne rozwiązania oraz ogrzewanie podłogowe – zarówno w holu, jak i w salach dydaktycznych.

Przedszkole w Regułach i duńskie The Swan

Podobne podejście projektowe zastosowało biuro M.O.C. Architekci przy realizacji Przedszkola w Regułach. Również tutaj postawiono na naturalne materiały wykończeniowe, które oddziałują na zmysły dzieci – nie tylko poprzez wygląd, ale także fakturę i zapach, pobudzając ich wyobraźnię. Na dachach zainstalowano panele fotowoltaiczne, wspierające energetyczną niezależność obiektu. Projekt przewiduje także zbiornik na deszczówkę, a przez większą część roku ciepło w budynku zapewnia pompa ciepła, co czyni przedszkole bardziej ekologicznym i energooszczędnym.

Jak pisał na naszych łamach Mateusz Płoszaj-Mazurek:

Autorom udało się osiągnąć efekt rozrzeźbionej bryły, pomimo zastosowania bardzo prostego funkcjonalnie i przejrzystego układu dwóch przecinających się kwadratów. Wrażenie to wzmocnione jest poprzez dynamiczne formy dachów. Rozwiązanie to dostosowuje budynek do skali otoczenia. Zaprojektowany układ funkcjonalny jest klarowny, polega na ułożeniu w sposób naturalny różnorodnych funkcji budynku wokół wewnętrznego patia.

i Autor: Juliusz Sokołowski/ Materiały prasowe 21 | Widok na plac wejściowy z kwietnikiem

Takie „rozrzeźbienie bryły” ma również wymiar edukacyjny – pobudza dzieci do odkrywania, eksplorowania i doświadczania przedszkola na różne sposoby. Świetnym przykładem podobnego podejścia jest przedszkole The Swan w duńskim Gladsaxe. Kompleks składa się z jedenastu niewielkich domków, z których każdy ma dwuspadowy dach o innym kącie nachylenia. Ta pozornie prosta różnorodność sprawia, że zespół budynków nabiera naturalnego, niemal bajkowego charakteru, przywodząc na myśl dziecięce rysunki domów. W efekcie całość bardziej przypomina małe miasteczko niż typowy, monofunkcyjny budynek przedszkola. Tak jak w projekcie z Nowej Woli, również tutaj zadbano o czytelną identyfikację wizualną – każdy z domków wyróżnia się innym materiałem elewacyjnym, m.in. czerwoną dachówką, szkłem czy jasnym drewnem.

i Autor: Helen Glindvad Kristensen/ Materiały prasowe