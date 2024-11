Quiz 30-lecia "Architektury-murator". Sprawdź, czy będziesz lepszy od profesjonalistów!

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Poczuj się jak goście na naszej gali

Podczas gali z okazji trzydziestolecia miesięcznika "Architektura-murator", która odbyła się w ubiegły czwartek, 21 listopada, w gościnnych progach Biblioteki Narodowej w Warszawie, poza przemówieniami, rozmowami, sesjami fotograficznymi, goście zostali zachęceni do wzięcia udziału w quizie, przygotowanym przez we współpracy z obecnymi członkiniami redakcji "A-m".

QUIZ

Quiz z XXX-lecia architektury - sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Jaki budynek znajduje się na zdjęciu? Siedziba Press Glass w Konopiskach k. Częstochowy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Vitkac w Warszawie Następne pytanie

Zadanie polegało na rozpoznaniu budynków widocznych na przygotowanych przez nas zdjęciach. Każde z nich ukazało się na okładce naszego pisma. Nawet dla naszych gości nie było to łatwe zadanie, bo quiz wymaga dużej wiedzy na temat polskiej architektury ostatniego 30-lecia. Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Zapraszamy do zabawy - z pewnością uda Ci się rozpoznać kilka realizacji. A może jesteś mistrzem i rozpoznasz więcej? Życzymy powodzenia!

