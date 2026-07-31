SANATO w Zakopanem

Zabytki dawnej Blachowni dostaną nowe życie

Choć wizualizacje mogliśmy oglądać już od jakiegoś czasu, a inwestorzy zdążyli wykupić część apartamentów, teraz kurort-gigant Saltic Zieleniec w Dusznikach-Zdroju na Dolnym Śląsku zaczyna się już powoli materializować. Wybrano bowiem wykonawcę - firmę Mirbud. Za miesiąc miną dwa lata od uzyskania pozwolenia na budowę.

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Przy Wojska Polskiego 51 wypoczynkowe zabudowania stoją od początku XX wieku, współtworząc wizualną tożsamość miasta. Powstały prawdopodobnie dla pracowników huty, stąd też ich przemysłowe nazwy. Wzniesione w stylu charakterystycznym dla Dusznik, a więc historyzująco-secesyjnym, przetrwały PRL, zyskując nowy budynek OW Blachownia. Teraz rozpoczną kolejny rozdział swojego długiego życia. Mają zostać odrestaurowane i adaptowane jako część luksusowego kompleksu Saltic Zieleniec. Powojenny ośrodek zostanie najprawdopodobniej rozebrany. Start prac zaplanowano na początek sierpnia 2026 roku, a więc już za moment. Mają potrwać do lipca 2028 r.

Inwestor w oficjalnej komunikacji odwołuje się do dziedzictwa i historii Dusznik oraz do znanych gości miasta, w tym kompozytora Feliksa Mendelssohna, który właśnie tutaj miał znaleźć natchnienie dla swojego słynnego marszu. Przyjmujemy to jako deklarację, że zabytki na terenie inwestycji (dwa pensjonaty, dom mieszkalny, budynek socjalny i hala spacerowa) zostaną odrestaurowane z największą troską o zachowanie ich wartości zabytkowej.

Ma być luksusowo

Inwestor, Saltic, zapowiada wysoki standard pięciogwiazdkowy. 260 apartamentów (o łącznej powierzchni blisko 8 tys. m²) ma mieć do dyspozycji strefę SPA, baseny, restauracje, sale konferencyjną, zaplecze sportowe z wypożyczalnią sprzętu zimowego i rekreacyjnego. W sumie ok. 22 m² przestrzeni dla wypoczynku i, nie ma się co oszukiwać, inwestycji.

Infrastruktura ma zapewnić funkcjonowanie obiektu przez cały rok. Dla miasta to z pewnością ważna obietnica wpływów do budżetu, a być może i nowych miejsc pracy.

Saltic Zieleniec, Duszniki-Zdrój - metryczka Projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę - Essent,

projekt wykonawczy - GDA,

projekt wnętrz - Nojen,

inwestor: Saltic

realizacja: Mirbud

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