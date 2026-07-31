Rozmowa z prof. dr hab. inż. architekt Ewą Kuryłowicz I Marketing w Architekturze

Wilcza House, czyli zapomniany biurowiec klasy B

Stojąca tu wcześniej kamienica nie przetrwała wojny. W latach 50. na opustoszałej działce na rogu ul. Wilczej i Poznańskiej postawiono 26-metrowej wysokości biurowiec. Działało tu Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego „Varimex”. Przez lata lekko tylko modernizowany, w początkach XXI w. obiekt miał klasę B i oferował ponad 4 500 m² powierzchni biurowej na wynajem. Od 2004 r. funkcjonował pod nazwą Wilcza House.

Autor: Marek Mróz/ CC BY-SA 4.0 Biurowiec Wilcza House w Warszawie (po lewej) w 2016 r.

Autor: Wistula/ CC BY-SA 4.0 Biurowiec Wilcza House w Warszawie podczas rozbiórki w listopadzie 2023 r.

O budynku trudno powiedzieć cokolwiek więcej – był, istniał, nie wyróżniał się. Jak wiele starszych biurowców, z czasem przestał spełniać oczekiwania najemców, a kolejne modernizacje przestały się właścicielom opłacać. Pod koniec swojego istnienia służył krótko jako hostel dla uchodźców z Ukrainy. W 2023 r. budynek Wilcza House rozebrano, żeby zrobić miejsce pod nową inwestycję. Dzięki współpracy inwestora (TFG Asset Management) z fundacją BRDA 460 wymontowanych z biurowca okien wraz z ramami przekazano organizacji Svoi Lydu w Chersoniu do wykorzystania podczas napraw budynków zniszczonych w Ukrainie.

Hotel Canopy by Hilton Warsaw od APA Wojciechowski Architekci

Atrakcyjny adres w centrum stolicy upatrzyła sobie międzynarodowa sieć hoteli Hilton. W 2023 r. ogłoszono, że przy Wilczej 50/52 firma PORR zbuduje 29. obiekt tej marki w Polsce. Nie miał to być jednak typowy hotel, a tzw. hotel lifestyle'owy marki Canopy by Hilton. W praktyce hotele lifestyle'owe są zwykle nieco tańsze niż typowe hotele danej sieci, a do tego różnią się od nich wystrojem. Na ogół chodzi o stworzenie luźniejszej atmosfery i poczucia doświadczania lokalnej specyfiki już podczas pobytu w hotelu. Canopy by Hilton Warsaw ma oferować 169 pokojów i otworzyć się – z opóźnieniem – w lutym 2027 r. Obiektem, na mocy umowy franczyzowej z Hiltonem, zarządzać będzie TFG Hotels.

Budynek zaprojektowała pracownia APA Wojciechowski Architekci. Wyzwaniem było osadzenie budynku w lokalnym kontekście, który jest bardzo zróżnicowany – od XIX-wiecznych kamienic czynszowych po modernizm. Ostatecznie postanowiono czerpać w różnym stopniu ze wszystkich tych stylów. W rozmowie z bryla.pl architekci przyznają się nawet do inspiracji barokiem – który ma być widoczny w zakrzywionych liniach balkonów – oraz „socrealistycznymi surowymi podziałami”. Ostatecznie, jak się wydaje, w projekcie dominuje przetworzony współcześnie modernizm: powstała 9-kondygnacyjna bryła z zaokrąglonym narożnikiem, z dużymi przeszkleniami w parterze i tarasem na dachu, na którym znajdzie się ogród zimowy.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Do zaprojektowania wnętrz zaproszono pracownię Tremend. Warszawski obiekt ma być w środku inspirowany przedwojennym charakterem ulicy Wilczej. Sieć Hilton zapowiada naturalne materiały, zaokrąglone meble, wzorzyste posadzki i tkaniny, metalowe detale oraz zgaszone odcienie czerwieni, zieleni i beżu, a także nawiązania do lokalnej historii. Jeśli chodzi o funkcjonalność wnętrz, to poza hotelowym lobby zapowiedziano 3 lokale gastronomiczne z daniami inspirowanymi lokalną kuchnią (plus rooftop bar) oraz charakterystyczna dla marki wielofunkcyjna przestrzeń pod nazwą Canopy Central, łącząca rolę kawiarni i baru z miejscem do pracy i relaksu.

Autor: copyright 2023 Hilton/ Materiały prasowe Wizualizacja hotelu Canopy by Hilton Warsaw w Warszawie.

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