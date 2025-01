Spis treści

Krajobraz ulicy Cynamonowej

Do zespołu szkolno-przedszkolnego dojeżdżam ulicą Cynamonową, prowadzącą przez rozrastające się osiedle bloków wielorodzinnych Lipa Piotrowska. Mijam budynki o nudnych bryłach, których szarość elewacji ożywiają odcienie pomarańczu, awangardowe formy z tęsknotą nawiązujące do postmodernizmu i aspirujące do nowoczesnej architektury, oszczędne w wyrazie wille miejskie, stojące okno w okno w regularnym układzie, szczelnie wypełniające teren przeznaczony pod zabudowę.

i Autor: Maciej Lulko 12 | Sale lekcyjne szkoły podstawowej od strony zachodniej. Na pierwszym planie przestrzeń rekreacyjno-sportowa z boiskami

Od strony ulicy budynek szkoły przesłania gęsty zagajnik, za którym natrafiam na charakterystyczny punkt – betonowego grzyba na skrzyżowaniu ulic Cynamonowej i Kaparowej. Konstrukcja przywodzi na myśl modernistyczne obiekty, takie jak warszawska stacja Powiśle czy opolski daszek przy postoju taksówek z 1959 roku. Okrągłe zadaszenie, pod którym znajduje się stojak na rowery, podkreśla narożnik rozległego placu wejściowego do szkoły. Zajmują go miejsca postojowe, kępa rodzimych brzóz, a także kilka betonowych kostek do siedzenia i jedna drewniana ławka.

i Autor: Maciej Lulko 26 | Parking na rowery

Sąsiednie ulice ukształtowały budynek szkoły

Zespół szkolno-przedszkolny składa się z czterech kwadratowych w rzucie brył, nachodzących na siebie. Dwie z nich, w których zlokalizowano sale lekcyjne, przylegają równolegle, z kolei dwukondygnacyjna hala sportowa od strony ulicy Cynamonowej i parterowy budynek przedszkolny od ulicy Melisowej obrócone są o kilkanaście stopni. Zabieg ten pozwolił autorom na rozciągnięcie zabudowy i dopasowanie jej do nierównoległych ulic.

Forma budynku determinuje przestrzeń zewnętrzną zespołu, w tym publiczny plac wejściowy, półpubliczne tarasy w narożnikach o prostych i ostrych kątach od wewnętrznej strony założenia (tj. placu zabaw i boiska) oraz skwery w kątach rozwartych i prostych od ulicy Kaparowej i sąsiedniej zabudowy. Te zewnętrzne załamania zostały w zgrabny sposób wypełnione niską zielenią oraz parkingami o przepuszczającej nawierzchni.

i Autor: Maciej Lulko 9 | Od lewej przedszkole z atrium, dwa budynki szkolne oraz część z zapleczem sportowym

Od placu do klasy. Etapowe wejście do budynku

Wejście do szkoły, zaznaczone wsunięciem w lico ściany, odbywa się etapami. Z publicznej przestrzeni placu przechodzimy przez strefę wejściową, aby znaleźć się w przestronnym holu z portiernią. Tutaj od sal lekcyjnych oddziela nas przeszklona, wysoka na dwie kondygnacje biblioteka z antresolą. Panuje w niej półmrok, pomimo że doświetla ją szedowy dach. Z holu możemy skierować się do zespołu sportowego lub do pomieszczeń klasowych.

i Autor: Maciej Lulko 15 | Wnętrze stołówki z widokiem na wydawkę oraz wyjście na trójkątny taras

Budynek szkoły przy ul. Cynamonowej to sprytny labirynt

Idąc na wprost, docieram do stołówki z wyjściem na taras, otwierający się na część rekreacyjno-sportową, wyposażoną w dwa boiska, bieżnię, rozbieg do skoków w dal i plac zabaw. Kuchnia jest miejscem łączącym szkołę z przedszkolem.

Podczas wędrówki po budynku, pomimo że został zaplanowany na logicznym i prostym układzie, odnoszę wrażenie, że łatwo się zgubić i stracić orientację. Uważam jednak, że jest to atut szkoły, gdyż nie jest ona prostym, liniowym układem sal lekcyjnych przeciętym komunikacją, a raczej sekwencją przestrzeni przenikających się ze sobą. Szerokie korytarze rozchodzą się z prostokątnego wewnętrznego „placu”, przy którym znajduje się pokój nauczycielski. Zabieg ten powtórzono też na drugiej kondygnacji.

i Autor: Maciej Lulko 16 | Betonowa, prefabrykowana klatka schodowa na pierwszym piętrze. W tle widoczny wewnętrzny „plac” z siedziskami

Przerwy lekcyjne z olbrzymim potencjałem

Zarówno patia, jak i szerokie korytarze z rzędami szafek stwarzają duży potencjał do tego, co w szkołach jest często zapominaną wartością – do kilkunastu minut życia społecznego, które kształtuje się bezpośrednio między uczniami podczas przerw. Możliwości tych przestrzeni nie została jednak wystarczająco wykorzystane, a kilka rozrzuconych okrągłych puf sprawia wrażenie pustki.

i Autor: Maciej Lulko 18 | Biblioteka z antresolą i szedowym dachem, oddzielająca hol wejściowy od części z salami lekcyjnymi

Minimalizm z charakterem – biel, drewno i beton

Kolorystyka dominująca we wnętrzach jest oszczędna. Białe ściany, lastrykowe posadzki, obudowy grzejników z naturalnego drewna, zielonkawoszare rzędy szafek oraz ślusarki okiennej i drzwiowej przełamywane są charakterystycznymi betonowymi, prefabrykowanymi, otwartymi klatkami schodowymi oraz, stanowiącymi jedyny wyrazisty element wnętrz, bordowymi drzwiami z okrągłymi oknami. Choć biegnące pod sufitem srebrne i grafitowe przewody instalacyjne sprawiają industrialne wrażenie, całość wygląda elegancko, na granicy chłodu i przytulności. Uwagę przykuwają detale w postaci podwójnych białych pochwytów przy schodach, poidełek z wodą czy starannie zaprojektowana identyfikacja wizualna.

i Autor: Maciej Lulko 21 | Widok z okien sali gimnastycznej w kierunku północnym na zagajnik oddzielający budynek od ulicy Cynamonowej

Przedszkole dopasowane do dzieci, ale nie bez niedociągnięć

Inny klimat czeka na mnie w przedszkolu. Strefa wejściowa, rozwiązana podobnie jak w szkole, ma zasadniczy atut – wózkownię. Po przejściu przez wiatrołap wchodzę do holu, w którym ustawiono niewielkie drewniane szafki na ubrania. Na wprost wejścia znajduje się przeszklone atrium, dookoła którego poprowadzona jest komunikacja rozdzielająca zespoły sal z podziałem na grupy wiekowe. Przedszkole zaprojektowano dla 200 dzieci po 25 w każdej sali. Jak dowiaduję się od opiekunek, po rozłożeniu leżaków, sale okazują się trochę za ciasne. Przy każdej z nich znajduje się magazyn i łazienka.

Kolorystyka w przedszkolu jest również oszczędna, ale dzięki podwieszanym sufitom, drewnianym drzwiom, kolorowym akcentom (szafki i dywany) jest znacznie przytulniej. Dzieci właśnie wychodzą na dwór, gdzie będą biegać w brzozowym lasku domykającym teren od strony południowo-zachodniej. Zabawa w lesie pobudza wyobraźnię (słyszę, jak dzieci idą polować na potwora), ale brakuje np. piaskownicy, która – jak sugerują przedszkolanki – mogłaby się znaleźć w niezagospodarowanym atrium.

i Autor: Maciej Lulko 1 | Widok z lotu ptaka od strony północno-wschodniej. Na pierwszym planie betonowe zadaszenie parkingu dla rowerów, plac i wejście do budynku szkoły podstawowej. W tle nowo wybudowane jedno- i wielorodzinne budynki mieszkalne

Szkoła przy ul. Cynamonowej to budynek odważny i skromny

Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cynamonowej 40 we Wrocławiu jest kompletną, dobrze przemyślaną i rozplanowaną instytucją edukacyjną. Szkoła dla 1000 uczniów i przedszkole dla 200 dzieci wyposażone są w sprzyjające rozwojowi młodych ludzi funkcje i przestrzenie. Jest budynkiem skromnym, pomimo odważnego pomysłu na uformowanie bryły. Kiedy odjeżdżam ulicami, których nazwy pochodzą od kolejnych przypraw i ziół, po raz ostatni zerkam na elewację zespołu, a na myśl przychodzi mi szałwia… Przez swoją kolorystykę obiekt sprawia wrażenie nudnego, ale być może zadziała przeciwzapalnie na otaczające go osiedle.

i Autor: Maciej Lulko 11 | Część rekreacyjno-sportowa i sala gimnastyczna od strony zachodniej

O założeniach autorskich pisze Zbigniew Maćków

W zasadzie całą naszą pracę kondensuje i streszcza szwarzplan. To nieczęsto dziś używane narzędzie potrafi wyraziście ukazać rzeczywiste relacje przestrzenne, gdy kubatury obiektów oderwane są od podziałów geodezyjnych i własności. Jest to tym bardziej przydatne w lokalizacji, gdzie wzajemne relacje dopiero się kształtują i jeszcze nie stanowią mocnych ram przestrzennych, w które można by się wpisać. Pracując nad projektem, chcieliśmy wypreparować, zdefiniować, a następnie konsekwentnie przeprowadzić trzy strategie kluczowe dla tego typu zespołu na rozwijającym się osiedlu. Dla tych trzech polityk wybraliśmy przymiotniki, które w skondensowany sposób opisują naszą szkołę i zamiary projektowe – kameralna, prosta, zrównoważona.

i Autor: Maciej Lulko 19 | Trybuny sali gimnastycznej znajdującej się w północnej części podstawówki

Po pierwsze, wierzymy, że zespół poza podstawową funkcją edukacyjną jest przede wszystkim obiektem użyteczności publicznej budującym spójność i tożsamość miejscowości. Nie powinien górować i okazywać przewagi skali, ale z pokorą wpisywać się w rozdrobnioną tkankę urbanistyczną Lipy Piotrowskiej. Rozczłonkowanie bryły służy kontrolowaniu skali i generuje powstawanie przestrzeni półpublicznych, jako nieformalnych miejsc interakcji społeczności, które budują ramy do trwałych więzi osiedlowych i sąsiedzkich. Po drugie, chcieliśmy, aby szkoła nie była dla uczniów przytłaczająca i opresyjna. Zwłaszcza dla tych najmłodszych. Prostota planu, osadzona w ponadczasowej geometrii kwadratu, daje wyważone proporcje i zrównoważony stosunek powierzchni użytkowej do komunikacji. Jednocześnie pozwala na wygenerowanie optymalnych warunków doświetlenia pomieszczeń.

i Autor: Maciej Lulko 24 | Przestrzeń rekreacyjno-sportowa ma być nieformalnym miejscem interakcji społeczności

Podział obszernego programu i przyporządkowanie go poszczególnym modułom pozwalają też konsekwentnie dbać o czytelność i intuicyjność funkcji. Po trzecie, umiarkowanie w użytych środkach wyrazu daje poczucie troski o środki publiczne, a jednocześnie trwałość rozwiązań. To także zrównoważone podejście do gospodarowania środkami przeznaczanymi na eksploatację i serwis obiektu. Budynek szkoły w jednym z rozwijających się osiedli nie jest polem do epatowania skomplikowanymi i drogimi rozwiązaniami. Gospodarzem będzie tu samorząd i zawiązująca się dopiero lokalna społeczność. Umiar i zrównoważenie towarzyszyły nam w każdej decyzji projektowej.

Wierzymy, że budynki uczą i wychowują. Chcielibyśmy, aby ta szkoła była swoistym edukatorium zachowań społecznych w nowej, trudnej rzeczywistości, gdzie umiar, trwałość i prostota będą pożądanymi społecznie cechami. Mamy nadzieję, że w tak skomponowanych ramach przestrzennych kolejne pokolenia będą nimi przesiąkać i dobrze ukształtowane wychodzić, aby zmieniać świat.

Metryczka:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26 Wrocław, ul. Cynamonowa 40

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa, architekci Zbigniew Maćków (główny projektant), Przemysław Skwarek (architekt prowadzący), Juliusz Erdman, Justyna Juszczak, Olga Kanecka, Emilia Marcinkowska, Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Sobiecka, Sara Zapotoczna

Współpraca autorska: architekci Marcin Brzeziński, Karolina Kaczmarowska

Architektura wnętrz: Maćków Pracownia Projektowa

Architektura krajobrazu: a+f projektowanie przestrzeni Angelika Kuśmierczyk- -Jędrzak

Konstrukcja: Matejko i Partnerzy Biuro Konstrukcyjne Miłosław Matejko

Generalny wykonawca: AWM Budownictwo

Inwestor: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Powierzchnia terenu: 26 295 m2

Powierzchnia zabudowy: 6434 m2

Powierzchnia użytkowa: 9624,1 m2

Powierzchnia całkowita: 10 344 m2

Kubatura: 53 410 m3

Projekt konkursowy: 2020

Projekt: 2021-2022

Realizacja: 2023-2024

Koszt inwestycji: 87 731 631 zł

_________

Authors of a school and kindergarten complex at 40 Cynamonowa St describe their project as follows: intimate, plain, and sustainable. The school, designed for 1,500 students and the kindergarten for 200 children, are equipped with spaces and functions to support young people’s development. The complex consists of four overlapping volumes, each set on a square plan. Two buildings in which the classrooms are parallel to each other, while the other volumes—the two-storey sports hall facing Cynamonowa St and the single-storey kindergarten facing Melisowa St—are rotated at various angles. The massing determines the layout of outdoor spaces including a public square with the main entrance, semi-public terraces near the building’s corners (such as a playground and sports field) and green spaces, which face Kaparowa St and the neighbouring buildings. The angular spaces around the edifice have been neatly designed as low greenery and permeable-surface parking areas.

