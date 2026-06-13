TBS przy ul. Kosmicznej w Katowicach nikt nie nazwie osiedlem "premium". Tymczasem właśnie tu stworzono luksusową przestrzeń do życia

Marcin Sadowski. Dlaczego tak trudno zaprojektować dziś dobre osiedle deweloperskie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Świetne jest to nowe osiedle TBS przy Kosmicznej w Katowicach. Kilka dni temu wybrałem się na spacer po realizacji konkursowego projektu pracowni k3xmore. Pogoda była zupełnie niearchitektoniczna, więc wybaczcie, że zdjęcia nie budzą zachwytu kolorem i nie przyciągają Wasze uwagi tak, jak te kadry, co to zbudowały niejedną instagramową karierę.

Zapewniam Was jednak, że o tym miejscu będzie głośno! Dlaczego? Bo Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł-Rurańska zaprojektowały osiedle, a nie budynki. W centrum uwagi znalazły się nie tyle same obiekty, ile relacje między nimi: układ przestrzeni wspólnych, sposób prowadzenia ruchu, kontakt mieszkańców z zielenią i wodą oraz możliwości budowania codziennych relacji sąsiedzkich.

Widać, że architektki pomyślały o tym wszystkim, co ważne. Nie wszystko oczywiście wyszło idealnie – zadziały różne strachy i przyzwyczajenia inwestora, które być może pozbawiły to osiedle kilku ciekawych nagród. Niestety, nasza kultura zarządzania przestrzenią, oparta na ostrożności, mnożeniu zabezpieczeń i nieufności wobec użytkowników, ograniczyła część pierwotnych ambicji projektu. Ale co istotne - widać tu bezczelne porzucenie praktykowanego w Polsce produkowania “ponadczasowej” architektury, w której większość rzeczy jest wypadkową wszystkiego, poza troską o jakość życia przyszłych mieszkańców.

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Autor: Artur Celiński Budynki TBS w Katowicach przy Kosmicznej z 2026. Projekt: Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł-Rurańska, pracownia K3Xmore

Osiedle od początku pomyślane w ludzkiej skali

Projekt sprawia wrażenie, jakby od początku był pomyślany w ludzkiej skali. Ta przestrzeń ma pomagać w nawiązywaniu relacji sąsiedzkich; że natura jest ważnym elementem życia mieszkańców; że ludzie muszę się nawzajem widzieć, ale nie mogą sobie wchodzić na głowę; że przestrzeń publiczna i prywatna muszą się delikatnie przenikać; że trzeba oddzielić ruch samochodowy od przestrzeni dla mieszkańców; że osiedle powinno się w jakiś sposób wyróżniać, by ułatwić przyszłe zakorzenienie się i tworzenie tożsamości miejsca. Jest tu na to wystarczająco dużo wskazówek - architektura podporządkowana rozkładom, doświetlone mieszkania, schody wejściowe w centralnej części budynku (co zachęca do ich używania), ogrody deszczowe i obecność wody na terenie, wspólny stół sąsiedzki. Bloki są rozstawione tak, by widziały się nawzajem, ale się w siebie nie wpatrywały. Zachowano więc dobrą równowagę między poczuciem wspólnoty a prywatnością mieszkańców.

Droga dojazdowa do garaży jest poprowadzona tak, aby mobilność pomiędzy budynkami odbywała się bez samochodów w tle (i pomyślano o tym, aby jej tor został przełamany, co wymusza niższą prędkość). Nie jest też monotonnie. Bloki są do siebie bardzo podobne. Ale dzięki kolorystyce zielonej butelki i szarości jutrzenki, wydają się być tak bardzo różne.

Warto dodać, że ten efekt udało się zastosować przy konieczności utrzymania wymogu zapewnienia 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. Koszty, jakie są związane z budową tak dużego parkingu podziemnego z pewnością nie należą do nieistotnych z punktu wiedzenia budżetu całej inwestycji.

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Autor: K3Xmore, TBS Katowice/ Materiały prasowe Pierwsze w Katowicach osiedle ekologiczne wyrasta na Giszowcu

Ta architektura miała ambicję na jeszcze więcej

I myślę - patrząc po projekcie konkursowym - że ta architektura miała ambicję na jeszcze więcej. Ale niestety - nasza słabość w myśleniu w większej skali, umiejętność łączenia różnych działek w jeden działający organizm oraz nadmierna ostrożność przed tym, co ludzkie (czyli popełnianie błędów) - sprawiła, że jest to osiedle bardzo dobre, a nie genialne. Czego zabrakło?

Na przykład - przez odgradzanie małego, płytkiego zbiornika pełniącego funkcję retencyjną metrowym płotem (nawet bardzo estetycznym) tworzy zupełnie niepotrzebną barierę w kontakcie z naturą. Rozumiem z czego ten płot wynika. Ale zamiast budować zdrowe relacje człowieka z wodą, izolujemy go od niej. Potencjalne ryzyko traktowane jest jako ważniejsze niż edukowanie użytkowników i budowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń

Autor: Artur Celiński Budynki TBS w Katowicach przy Kosmicznej z 2026. Projekt: Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł-Rurańska, pracownia K3Xmore

Tak bliskie sobie, a tak podzielone

Na parterach można było umieścić więcej aktywności - nie tylko prywatnych mieszkań (i jednego lokalu usługowego), ale np. przeszkloną salę aktywności sąsiedzkich (której zabrakło), rowerownie czy wózkownie (tutaj są co prawda na parterze, ale małe i schowane). Ale to, że osiedle społeczne (bo to TBS) od ogródków działkowych (też teoretycznie wspólnych) oddziela wielkie i drogie ogrodzenie, denerwuje najbardziej. Pomyślcie tylko, jakby było fantastycznie, gdyby mieszkańcy mogliby sobie swobodnie spacerować po działkach, a działkowicze przychodzimy sobie posiedzieć nad wodą albo skorzystać z placu zabaw. A tak - osiedle jest otwarte, ogródki teoretycznie też, a między nimi jest wielki płot. Stracono szansę na integrację dwóch sąsiadujących wspólnot – mieszkańców osiedla i użytkowników ogrodów działkowych. Przez to osiedle nie wpisało się w otaczające je miasto. To nie jest oczywiście winą architektek.

To raczej efekt braku zaangażowania specjalistów od łączenia światów, moderowania pomiędzy starym a nowym czy prowadzenia negocjacji pomiędzy sąsiadami. Jednym słowem – zabrakło dobrego przedprojektowania.

Autor: Artur Celiński Budynki TBS w Katowicach przy Kosmicznej z 2026. Projekt: Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł-Rurańska, pracownia K3Xmore

To nie jest śląskie osiedle

Można by też powiedzieć, że jedną z wad tego osiedla jest to, że nie jest ono śląskie. Nie odwołuje się do lokalnych materiałów, typologii ani charakterystycznych dla regionu wzorców urbanistycznych. Ta architektura mogłaby stanąć gdziekolwiek. Na przykład w Danii. Albo w Holandii. Lub w Niemczech. Ale to w sumie może być też zaleta. Bo z chęcią bym widział więcej duńskich czy holenderskich osiedli w Polsce.

Warto też zauważyć, że nie jest to dobre osiedle „jak na TBS”. To po prostu dobre osiedle. Co więcej, wiele współczesnych realizacji społecznego budownictwa czynszowego oferuje dziś jakość urbanistyczną i architektoniczną, której znaczna część taniego budownictwa deweloperskiego nadal nie potrafi osiągnąć. Jeśli więc coś w tej historii powinno zaskakiwać, to nie poziom TBS-u, lecz słabość dużej części rynku mieszkaniowego.

Metryczka

Osiedle powstało na podstawie projektu, który otrzymał I miejsce w konkursie na ekologiczne osiedle wielorodzinne przy ul. Kosmicznej w Katowicach, organizowanym przez SARP Oddział Katowice w 2021 roku.

Projekt: k3xmore Inwestor: katowickie TBS Sp. z o.o.Wykonawca: Przedsiębiorstwo MAXIMUS ZBH Muc Sp. k. z Siemianowic ŚląskichNadzór inwestorski: Firma Budowlana JACH Artur Chabrowski z KatowicPowierzchnia użytkowa: 12 400 m2

Osiedle TBS przy ul. Kosmicznej w Katowicach obejmuje siedem trzy- i czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji powstało 111 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od kawalerek po lokale czteropokojowe. Wszystkie mieszkania wyposażono w balkony, tarasy lub ogródki oraz komórki lokatorskie. Przy inwestycji zastosowano standard parkingowy 1,5 miejsca na mieszkanie.

Projekt wykorzystuje rozwiązania ograniczające zużycie energii i emisję CO₂. Źródłem ciepła są m.in. gruntowe pompy ciepła zasilane energią geotermalną pozyskiwaną przez system sond głębinowych oraz powietrzne pompy ciepła. Na osiedlu zastosowano również instalacje fotowoltaiczne.

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