Dla niego ogołocą z drzew skraj parku. Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego

W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Projekt już powstaje

Planowana od lat trasa tramwajowa wzdłuż Pola Mokotowskiego ma połączyć ul. Rakowiecką na Mokotowie z ul. Banacha na Ochocie. Szyny pobiegną w większości skrajem parku, wzdłuż ul. Rostafińskich. Według prognoz będzie to trasa niezwykle popularna, gdyż stworzy ważne połączenie między słabo dziś skomunikowanymi dzielnicami. Co więcej, nowa trasa znacząco skróci podróże, gdyż pozwoli ominąć centrum. W sierpniu 2022 r. miasto podpisało umowę na 4 mln 34 tys. zł brutto z projektantem, firmą Databout. Władze Warszawy zapowiadają budowę na przełom lat 20. i 30.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju przez Pole Mokotowskie, ukazująca go w szerszej perspektywie całej sieci Kliknij, aby powiększyć

W ramach budowy tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego zaplanowaliśmy przebudowę istniejących torów na ul. Banacha, przebudowę pętli tramwajowej, a także przebudowę torów na Rakowieckiej. Łącznie trzeba będzie zbudować około 1,5 km nowych torów i przebudować 1,5 km istniejących – podaje UM Warszawa.

To jednak dopiero początek, gdyż odcinek wzdłuż Pola Mokotowskiego to także część większej inwestycji tramwajowej, która docelowo połączy szynami Wolę z Wilanowem. W jej skład wchodzą:

Jak widać, w tej układance odcinek wzdłuż Pola Mokotowskiego jest kluczowy, gdyż wypada w samym środku. Bez niego tramwaje muszą kursować okrężnymi trasami przez centrum. Gdy jednak cały projekt będzie gotowy, powstanie zupełnie korytarz wysokowydajnego transportu zbiorowego łączący ze sobą szereg dzielnic.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Wizualizacja tramwaju na ul. Rostafińskich – część trasy tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego

Przesuną jezdnie ul. Banacha, dodadzą przystanki przy szpitalu

Choć nie jest jeszcze gotowy projekt trasy wzdłuż Pola Mokotowskiego, znamy jej wstępne założenia. Zacznie ona swój bieg u styku ul. Rakowieckiej i św. Andrzeja Boboli. Następnie skręci w ul. Rostafińskich, pojedzie nią skrajem Pola Mokotowskiego (ingerencja w sam park będzie minimalna), przetnie narożnik parku, by następnie pokonać ul. Żwirki i Wigury i wjedzie w ul. Banacha, gdzie trasa połączy się z istniejącą siecią tramwajową.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego Kliknij, aby powiększyć

Jak informuje portal transport-publiczny.pl, na Banacha torowisko tramwajowe ma być zbudowane po południowej stronie ulicy. Nie zostaną wycięte rosnące tam drzewa. Szyny znajdą się bowiem w miejscu dzisiejszej południowej jezdni Banacha, która z kolei będzie przesunięta na północ, w miejsce obecnego pasa zieleni rozdzielającego jezdnie (obie zostaną nieco zwężone, żeby wystarczyło miejsca).

Jak widać na mapie (czerwone prostokąty), przystanki będą zlokalizowane obok szpitala na Banacha oraz u zbiegu ul. św. Andrzeja Boboli i Rakowieckiej. Nie zaplanowano przystanku w połowie ul. Rostafińskich, gdyż z analiz wynika, że te okolice są już wystarczająco dobrze obsługiwane przez przystanek Rakowiecka-Sanktuarium.

Kontrowersje i problemy. Prezydent miasta: „Zbudujemy. Kropka”

Choć etap projektowy już trwa, inwestycja budzi pewne kontrowersje, a na wiele pytań nadal brakuje odpowiedzi. Przez jakiś czas niepewne było nawet, czy dojdzie do realizacji. W październiku 2025 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski niespodziewanie postawił budowę pod znakiem zapytania. Jak powiedział dziennikarzom rdc.pl, „Ten tramwaj jest w planach, ale czy go będziemy realizować przy tym oporze społecznym, to się dopiero okaże”. Jak ustalili dziennikarze TVN, przeciwko planowanej trasie protestowali mieszkańcy pobliskiego osiedla Biały Kamień, obawiający się głównie hałasu. Latem 2025 r. pojawiło się ok. 20 odwołań od wydawanej wówczas decyzji środowiskowej dla tej inwestycji (rozpatruje je wciąż Samorządowe Kolegium Odwoławcze), złożonych właśnie przez osoby z Białego Kamienia.

Wypowiedź prezydenta Trzaskowskiego wzbudziła prawdziwą medialną burzę oraz pytania o to, czy miasto zamierza się ugiąć przed 20 głosami protestu. Aktywiści zorganizowali nawet na ul. Rostafińskich manifestację wyrażającą poparcie dla budowy. Ostatecznie 20 listopada 2025 r. prezydent miasta opublikował w mediach społecznościowych wideo, w którym zapewnił: „Zbudujemy tramwaj na Rostafińskich. Kropka.”. Zaznaczył jednak, że inwestycja ta nie jest dziś dla miasta priorytetem, a wcześniej nastąpi realizacja tras na Gocław oraz Zieloną Białołękę.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Pod adresem inwestycji pojawiają się też głosy krytyki związane z koniecznością wycięcia wielu drzew. Tramwaje Warszawskie podkreślają, że dążą do zminimalizowania wycinki drzew, jednak jej zakres i tak raczej będzie spory – trasa musi się zmieścić przy wąskiej ulicy Rostafińskich, między parkiem a jezdnią i ogródkami działkowymi. Dziesiątki drzew rosnących wzdłuż ulicy bez wątpienia pójdą pod topór. Dokładną ich liczbę określi decyzja środowiskowa.

Warto podkreślić, że na inwestycję nie ma obecnie zarezerwowanych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie został także ustalony ostateczny termin budowy. Jeszcze kilka lat temu Tramwaje Warszawskie mówiły o możliwej realizacji inwestycji w latach 2027–2029, dziś miasto mówi o przełomie lat 20. i 30., bez konkretnych terminów.

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