Podejmując decyzję o rewitalizacji tego obiektu, mieliśmy na niego pomysł. Z założenia miało to być miejsce oddane lokalnej społeczności do ponownego zagospodarowania. Po przetrwaniu niezwykle heroicznych walk powstańczych chcieliśmy dać mu drugie życie, wypełnić je ciepłem i gwarem odwiedzających. Nadrzędną modyfikacją była zmiana funkcji – pamiętajmy, że Elektrownia Powiśle była fabryką produkującą prąd, a nie obiektem użyteczności publicznej. Cały obiekt był niezwykle istotnym punktem historycznym dla warszawiaków i ważne było dla nas zachowanie tej rangi. Nie zmienił się więc nasz cel stworzenia miejsca, w którym nowoczesność spotyka się z historią – wyjaśnia przedstawiciel White Star Real Estate. – Wyzwaniem samym w sobie jest praca nad mającym ponad sto lat obiektem, który pamięta czasy wojny i Powstania Warszawskiego, czego dowodem do dziś są np. ślady po kulach na metalowej konstrukcji. Należy do tego dodać czas, który w przypadku rewitalizacji tego typu obiektów nie działa na ich korzyść. Musieliśmy podejmować szybkie, a jednocześnie trafne decyzje, które zatrzymają proces degradacji. Wraz ze zmieniającymi się wymogami technicznymi, funkcjonalnymi czy finansowymi, musieliśmy dostosować je do wytycznych, godząc jednocześnie szacunek do miejsca i pozostawienie zabytkowych części w stanie odpowiadającym ich pierwotnej formie. Połączenie nowoczesności z historią to również wyzwanie na poziomie bezpieczeństwa pożarowego. Niezliczona ilość instalacji w trudno dostępnych miejscach wymagały zastosowania nietypowych rozwiązań.