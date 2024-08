KIAF – International Architecture Fair, czyli targi dizajnu w Krakowie

Spis treści

Targi dla osób zainteresowanych dizajnem i architekturą

Targi KIAF - International Architecture Fair to odpowiedź na potrzeby pasjonatów doskonałego dizajnu. W tym roku odbędą się pod znakiem dekarbonizacji. Targi są skierowane do profesjonalistów:

architektów;

architektów wnętrz;

projektantów;

shopfittersów;

deweloperów;

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;

kierowników budowy.

Wystawcami są producenci materiałów, instalacji, technologii budowlanych, systemów fasadowych i dachowych, oraz producenci materiałów wykończeniowych i wnętrzarskich. To wydarzenie zrodziło się w sercu Krakowa jako pionierska inicjatywa w branży architektonicznej regionu.

Już w tym roku, 12-13 września w EXPO Kraków, miłośnicy architektury, projektowania oraz wszyscy związani z branżą budowlaną spotkają się w jednym miejscu - na Międzynarodowych Targach Architektury KIAF.

KIAF to połączenie biznesu, edukacji i rozrywki, a na uczestników czeka oferta producentów materiałów wnętrzarskich i budowlanych, dwudniowy program szkoleniowy, konferencja Salon Budownictwa Modułowego połączona z wystawą, degustacja wina, przekąski oraz oferty klubów tenisowych i golfowych. W przestrzeni targów znajdują się dedykowane strefy tematyczne, które umożliwiają głębsze zanurzenie się w tych konkretnych obszarach - Wzorcownia, #warsztaTY, #KIAFedukuje oraz Architect After Work.

Konkurs Wzorcownia - na najlepszy mood board

Wzorcownia - konkurs dla uczestników targów na najlepszy mood board. Rok temu, grupa architektów o największej kreatywności i nieszablonowym myśleniu wygrała wyjazd do Hiszpanii.

Przestrzeń wystawowa: #warsztaTY

#warsztaTY to specjalnie dedykowana przestrzeń dla wystawców i architektów, gdzie przy lampce szampana, mają miejsce interaktywne szkolenia produktowe, umożliwiające bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń.

#KIAFedukuje, czyli szkolenia

#KIAFedukuje jest dwudniowym programem szkoleniowym, oferującym możliwość uczestnictwa w prelekcjach najważniejszych architektów w Polsce oraz panelach dyskusyjnych prowadzonych przez cenionych ekspertów. Wśród prelegentów pojawią się między innymi Przemek Gawęda, Monika Sałata, Kinga Śliwa i Karolina Drogoszcz. Zostaną na nich poruszone takie tematy jak (1) wegańskie wnętrza, czyli odpowiedź na dekarbonizację; (2) User centered design; (3) Krok przed AI - oswojenie sztucznej inteligencji w procesie projektowym.

Architect After Work

Architect After Work, czyli inicjatywa, która pozwala na odkrycie nowych sposobów spędzania wolnego czasu, doświadczanie, pielęgnowanie zainteresowań. W końcu architekt to nie zawód, to człowiek pełen własnych pasji i chęci do przeżywania, czerpania z życia.

Konferencja z wystawą Salon Budownictwa Modułowego

W tym roku w ramach targów, uczestnicy wezmą udział także w konferencji wraz z wystawą Salon Budownictwa Modułowego. Zwiedzający będą mieć możliwość udziału w panelach dyskusyjnych oraz prelekcjach, które rzucą światło na relację pomiędzy pracą architekta a dynamicznym obszarem budownictwa modułowego - Budownictwo modułowe a szanse w pracy architekta czy Budownictwo modułowe w programach do projektowania - co i jak.

