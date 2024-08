Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Dwie organizacje zapraszają do zgłoszenia się na szkolenia

LURE - Laboratory for Urban Research and Education (Laborarorium Badań i Edukacji Miejskiej) to think-tank wspierający społeczności lokalne, a także, między innymi, oficjalny partner Nowego Europejskiego Bauhausu (przyjęty jako pierwszy z Polski). Ma on siedzibę w Warszawie. LURE nawiązał współpracę z włoską fundacją z północy Włoch, z Turynu, Fondazione per l'Architettura (Fundacja Architektury), aby zorganizować wspólne szkolenie. Zapraszają do przysyłania zgłoszeń, spośród których wyłonią 10 architektów z Polski i 10 z Włoch do udziału we wspólnych warsztatach, które odbędą się:

18-19 października 2024 w Turynie

i 21-22 lutego 2025 roku w Warszawie.

Tematyka szkoleń

Przedmiotem serii warsztatów, szkoleń oraz spotkań z ekspertami będzie Off-site construction – uproszczenie transformacji energetycznej w budownictwie socjalnym. Program skupia się na nowoczesnych metodach budowlanych, w tym prefabrykacji, dedykowanych budownictwu mieszkaniowemu socjalnemu w Polsce i we Włoszech. W ramach programu przewidziane są także wizyty na placach budowy oraz w zakładach produkcyjnych prezentujących nowoczesne technologie.

Ruszył nabór

Organizatorzy pokrywają koszty przelotu, transportu na miejscu i zakwaterowania. Więcej szczegółów dotyczących naboru i dokładnego programu szkoleń można znaleźć pod adresem: