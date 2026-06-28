Wiatr i woda, czyli Regaty Architektów 2026

Anna Żmijewska
Anna Żmijewska
2026-06-28 17:31

Za nami 11. edycja Regat Architektów. Projektanci po raz kolejny udowodnili, że duch rywalizacji nie jest im obcy. Nawet trudne warunki pogodowe nie zniechęciły do wspólnego żeglowania. Wydarzenie organizowane przez Maję Ścisło / Carpe Diem Art, tradycyjnie odbyło się w Klubie Mila w Kamieniu nad Jeziorem Bełdany.

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Czasem słonce, czasem deszcz

Kłębiące się nad głowami ciemne chmury, ulewy i gradobicia, przebłyski słońca, wędrujące tęcze oraz wiatr, który na chwilę cichł, by za moment powrócić w porywistych szkwałach – takie warunki towarzyszyły 11. edycji Regat Architektów. Tradycyjnie zawodnicy rywalizowali na jachtach klasy Antila 24 oraz Sigma 600 Club. Regaty rozegrano pod czujnym okiem sędziego Arkadiusza Forjasza i przy asekuracji Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Regaty Architektów 2026
Autor: Wojtek Dobrogojski Fotografia - Fotoszot-y/ Materiały prasowe

Drużyny na podium

Pierwszego dnia standardowo odbyły się Regaty o Puchar Architektów. Pomimo niesprzyjającej pogody udało się przeprowadzić pięć wyścigów. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła załoga pod sterami Pawła Nawrockiego w składzie Estera Kiersztyn, Agnieszka Zygmunt i Katarzyna Radziwonka.

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Drugie miejsce zajęła załoga dowodzona przez Romana Galińskiego z pracowni SUD Architects. W jej skład weszli: Bronisław Borowski z Develia oraz Marek Papiernik i Michał Redlicki z pracowni HRA Architekci. Załoga uzyskała taką samą liczbę punktów jak zdobywcy pierwszego miejsca, a o końcowej klasyfikacji zadecydowały niuanse i wyniki ostatniego biegu.

Na trzecim miejscu uplasowała się załoga Macieja Orlicza z Modus House. W jej skład weszli: Sonia Jaworska, Anna Prażmo i Katarzyna Tabin z pracowni FS&P ARCUS oraz Tomkiem Szeremetą z Medusa Group.

Regaty Architektów 2026
Autor: Wojtek Dobrogojski Fotografia - Fotoszot-y/ Materiały prasowe

Patronat „Architektury-murator” 

„Architektura-murator” jak co roku objęła regaty patronatem medialnym. Partnerami tegorocznej edycji regat były firmy: Aluprof, Ceramika Paradyż, Fagerhult, Solroof oraz Schell. 

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