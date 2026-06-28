Monika Arczyńska: Kongres Architektury jest potrzebny. Ale nie może tak wyglądać zawodowej I Architektura-murator

Czasem słonce, czasem deszcz

Kłębiące się nad głowami ciemne chmury, ulewy i gradobicia, przebłyski słońca, wędrujące tęcze oraz wiatr, który na chwilę cichł, by za moment powrócić w porywistych szkwałach – takie warunki towarzyszyły 11. edycji Regat Architektów. Tradycyjnie zawodnicy rywalizowali na jachtach klasy Antila 24 oraz Sigma 600 Club. Regaty rozegrano pod czujnym okiem sędziego Arkadiusza Forjasza i przy asekuracji Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autor: Wojtek Dobrogojski Fotografia - Fotoszot-y/ Materiały prasowe

Drużyny na podium

Pierwszego dnia standardowo odbyły się Regaty o Puchar Architektów. Pomimo niesprzyjającej pogody udało się przeprowadzić pięć wyścigów. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła załoga pod sterami Pawła Nawrockiego w składzie Estera Kiersztyn, Agnieszka Zygmunt i Katarzyna Radziwonka.

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Drugie miejsce zajęła załoga dowodzona przez Romana Galińskiego z pracowni SUD Architects. W jej skład weszli: Bronisław Borowski z Develia oraz Marek Papiernik i Michał Redlicki z pracowni HRA Architekci. Załoga uzyskała taką samą liczbę punktów jak zdobywcy pierwszego miejsca, a o końcowej klasyfikacji zadecydowały niuanse i wyniki ostatniego biegu.

Na trzecim miejscu uplasowała się załoga Macieja Orlicza z Modus House. W jej skład weszli: Sonia Jaworska, Anna Prażmo i Katarzyna Tabin z pracowni FS&P ARCUS oraz Tomkiem Szeremetą z Medusa Group.

Autor: Wojtek Dobrogojski Fotografia - Fotoszot-y/ Materiały prasowe

Patronat „Architektury-murator”

„Architektura-murator” jak co roku objęła regaty patronatem medialnym. Partnerami tegorocznej edycji regat były firmy: Aluprof, Ceramika Paradyż, Fagerhult, Solroof oraz Schell.