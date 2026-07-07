Architekci sami sobie kopią grób. Robert Konieczny wzywa do większej solidarności zawodowej I Architektura-murator

Arka uznana za najlepszy dom

Arka - dom własny Roberta Koniecznego - w ciągu dekady swojego istnienia została obsypana licznymi nagrodami i nominacjami. W 2017 roku została uznana za najlepszy dom w międzynarodowym konkursie Wallpaper Design Awards. Rok wcześniej znalazła się wśród nominowanych do Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe, jednego z najważniejszych wyróżnień architektonicznych w Europie. Na polskim rynku została doceniona między innymi pierwszą nagrodą w kategorii obiekty mieszkalne w plebiscycie Polska Architektura 2016, a także Grand Prix konkursu Polska Architektura XXL 2016, przyznanym przez jury. Dodatkowo projekt Arki zdobył Nagrodę Architektoniczną „Polityki” w jej piątej edycji, potwierdzając wysoką wartość koncepcyjną i realizacyjną tego wyjątkowego domu.

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Paradoksalnie, mimo swojej rozpoznawalności, Arka pozostaje miejscem, którego doświadczyło bardzo niewiele osób. Miliony zobaczyły ją na fotografiach, tysiące poznały z publikacji i wykładów, ale tylko nieliczni mieli okazję przekonać się, jak ten dom działa naprawdę – jak kadruje beskidzki krajobraz, jak zmienia się wraz ze światłem i pogodą oraz jak po latach sprawdzają się rozwiązania, które w chwili powstania wydawały się architektonicznym eksperymentem. Właśnie taką możliwość stworzy Weekend Otwarty!

Autor: Archiwum serwisu Arka - dom własny Roberta Koniecznego

Organizujemy go dla Was wspólnie z Robertem Koniecznym i pracownią KWK Promes. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu marki Budmat.

Zwiedzanie z Robertem Koniecznym

Weekend Otwarty Arki to nie tylko zwiedzanie jednego z najsłynniejszych domów w Polsce. Uczestnicy będą mogli przejść przez wszystkie jego przestrzenie razem z Robertem Koniecznym, poznać historię powstawania projektu i usłyszeć z pierwszej ręki, dlaczego dom przyjął właśnie taką formę. Architekt opowie o decyzjach projektowych, eksperymentach konstrukcyjnych, rozwiązaniach, które po latach okazały się trafione, oraz o tym, jak Arka zmieniała się podczas codziennego użytkowania.

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To szczególnie interesujący moment, by odwiedzić ten dom. Minęło już ponad dziesięć lat od jego realizacji. Beton zdążył nabrać patyny, architektura wrosła w beskidzki krajobraz, a sam budynek stał się nie tylko ikoną współczesnej architektury, lecz także świadectwem tego, jak odważne idee sprawdzają się w praktyce. To rzadka okazja, by zobaczyć nie tylko projekt, ale również jego życie po latach.

Weekend Otwarty będzie także okazją do wspólnej rozmowy o architekturze. W trakcie wydarzenia nagramy specjalny odcinek podcastu Architektury-murator poświęcony temu, jak wyobrażamy sobie idealny dom. Każdy z uczestników będzie mógł włączyć się do dyskusji i podzielić własnym spojrzeniem na współczesne mieszkanie i architekturę jednorodzinną.

Wspólnie z Robertem Koniecznym, Przemysławem Fałkiem z Budmatu i zaproszonymi gośćmi będziemy zaś debatować nad architekturą polskich domów. Tę debatę nagramy i udostępnimy Państwu w podsumowaniu całego weekendu.

Szczegóły organizacyjne Dnia Otwartego

Zwiedzanie będzie odbywało się w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy uczestnik będzie miał możliwość swobodnej rozmowy z Robertem Koniecznym i dokładnego poznania wszystkich rozwiązań zastosowanych w Arce.

Rejestracja na wydarzenie zostanie uruchomiona w środę. Liczba miejsc jest ograniczona. W sobotę, 18 lipca, zwiedzanie będzie odbywać się w godzinach 10.00–16.00, a w niedzielę, 19 lipca, w godzinach 10.00–14.00. Każda grupa liczyć będzie maksymalnie 15 osób. Udział w wydarzeniu wymaga wniesienia opłaty organizacyjnej w wysokości 25 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów przygotowania i obsługi zwiedzania.

Ze względu na lokalizację Arki nie będzie możliwości dojazdu samochodem bezpośrednio pod dom. Uczestnicy otrzymają szczegółową mapę z miejscem parkingu oraz trasą dojścia.

Jeżeli od lat oglądaliście Arkę Koniecznego na zdjęciach i zastanawialiście się, jak naprawdę wygląda doświadczenie tego domu – trudno będzie o lepszą okazję. Spotkanie z architekturą, która od lat inspiruje kolejne pokolenia projektantów, w dodatku w obecności jej autora, zdarza się naprawdę rzadko.