World Visualisation Fesival 2024 w Warszawie

MIASTOmovie – festiwal filmów o architekturze. Otwiera go debata którą poprowadzi Artur Celiński

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Ilość wiedzy, jaka dostępna będzie w ciągu trzech dni World Visualization Festival, odpowiada miesiącom poświęconym na poszukiwaniu jej na własną rękę. Poznacie tam ludzi, którzy przeszli już ścieżkę rozwoju w branży i niejednokrotnie ponieśli przy tym porażkę. Co oznacza, że można uczyć się na ich błędach. Nieważne czy dopiero zaczynacie, czy macie już jakieś doświadczenie w branży wizualizacji – wydarzania takie jak WVF mogą kompletnie zmienić wasze podejście do pracy. To jak zastrzyk motywacji i wiedzy w jednym." - Francisco Tirado (Cobe Architects)

Niewiele osób wie, jak prężnie rozwija się scena wizualizacji w naszym kraju. Polscy artyści pracują na zlecenie wielu zagranicznych, renomowanych pracowni architektonicznych czy deweloperów, wygrywają prestiżowe konkursy, dzielą się wiedzą prowadząc popularne kanały edukacyjne. Tę kumulację energii i doświadczeń trio rodzimych wizualizatorów postanowiło przekuć w World Visualization Festival – międzynarodowe spotkanie branży. To rozszerzenie wydarzenia pod nazwą BW3, organizowanego przez 7 lat we Wrocławiu. - pisza organizatorzy.

Znaczenie przedsiębiorczości

Festiwal chce budować sieć wsparcia i odgrywać kluczową rolę w transformacji zarówno indywidualnych karier, jak i całej branży. Tegoroczna edycja wydarzenia podkreślać będzie znaczenie przedsiębiorczości w obszarze wizualizacji, a jej hasło przewodnie to „Reimagine the future”. Dużo uwagi poświęconej będzie próbie ustanawiania nowych standardów branżowych, tworzeniu możliwości biznesowych czy otwartej dyskusji o zarobkach.

Warszawa światową stolicą wizualizacji podczas World Viz Fest

Najlepsze praktyki ze świata

wizualizacji architektonicznych

i grafiki komputerowej używanej w komunikacji wielu branż – od samochodowej i gamingowej po e-commerce,

dyskusje o przyszłości zawodu artysty-wizualizatora czy skalowaniu biznesu, do tego lista warsztatów z największymi autorytetami w swojej dziedzinie. To tylko część wydarzeń w ramach trzydniowego World Visualization Fstival, który na początku października zawita do Warszawy.

Czego mogę się dowiedzieć na festiwalu?

Jak z pomocą narzędzia Blender marka Westwing dostarcza klientom setki obrazów generowanych komputerowo miesięcznie? Dlaczego perfekcyjnie zaprojektowany branding i wizualizacje są kluczowe w tworzeniu dobrej opowieści marketingowej dla inwestycji premium w branży real estate? W jaki sposób studio Platige Image używa programu Unreal Engine do tworzenia swoich kreacji? Jak wywodzące się z Polski studio Katana doprowadziło do ogromnego wzrostu i wyrosło na lidera wizualizacji w branży automotive, pracując na zlecenie takich marek jak Nissan, Subaru czy Volkswagen? Te i wiele innych historii dostępne będą dla uczestników Worl Visualization Festival, z pierwszej ręki.

Kto będzie na festiwalu?

Podczas World Viz Fest Między specjaliści ze świata wizualizacji i grafiki generowanej komputerowo (CGI) będą dzielić się swoim doświadczeniem z artystami zajmującymi się grafiką 3D, architektami, specjalistami z branży reklamy, marketingu czy nieruchomości. Poza ogromną dawką wiedzy, wartością festiwalu jest możliwość networkingu i bezpośredniego spotkania z ludźmi, którzy wytyczają kierunki rozwoju w dziedzinie wizualizacji na świecie.

Czytaj też:

Kogo zapraszają organizatorzy

Do udziału w WVF organizatorzy zapraszają artystów i twórców 3D oraz osoby, które w swojej działalności wykorzystują efekty ich pracy, np. architektów czy specjalistów od reklamy i marketingu. Festiwal to również miejsce dla innowatorów technologicznych oraz ekspertów z dziedzin takich jak motoryzacja, design, edukacja czy sztuczna inteligencja. Połączenie tych światów daje przestrzeń do rozwoju umiejętności, projektów, a nawet całych biznesów.

Co może szczególnie zainteresować architektów?

Dla osób zainteresowanych zagadnieniem wizualizacji architektonicznych wartościowe będą z pewnością wystąpienia przedstawicieli takich biur architektonicznych jak Henning Larsen, MVRDV, Cobe czy agencji brandingowej specjalizującej się w pracy dla rynku real estate – DBOX. World Viz Fest otworzy dzień warsztatowy oferujący 15 różnorodnych sesji. Po nim nastąpią dwa dni prezentacji, paneli dyskusyjnych i wystąpień podzielonych na dwie główne sekcje: „Art & Creativity” i „Technology & Business”. Festiwal zakończy ceremonia wręczenia branżowych nagród 3D Awards, przyznawanych przez amerykański portal CGarchitect.

Strona internetowa, ceny, paronaty

Szczegółowe informacje na temat festiwalu, programu, prelegentów oraz biletów i ich cen dostępne są na stronie: https://www.worldvizfest.com/.

Patronat medialny nad wydarzeniem pełnią: Architizer, Architecture Snob, Architektura i Biznes, Architektura-Murator, Bryła.pl, CGArchitect, CGTop, Design Alive, Marketing przy Kawie, Nowa Warszawa, Sztuka Architektury.