Nagroda Roku SARP to jedna z najważniejszych nagród architektonicznych w Polsce. Realizacje zgłaszają głównie sami architekci, a ich koledzy z lokalnych oddziałów SARP wybierają laureatów. (...) Nagroda Roku SARP przyznawana jest od 1983 roku za realizację obiektu lub zespołu obiektów o znaczących wartościach architektonicznych. Jedyny warunek: obiekt musi być wybudowany na terytorium Polski i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym. Zgłoszenia mogą nadsyłać architekci, a także oddziały SARP, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów. Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich, przyznawana jest w drodze Konkursu architektowi – autorowi (zespołom autorskim) za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych." - pisał Piotr Prus.