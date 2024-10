Jak ekologicznie i dizajnersko filtrować wodę? Aarke – marka ze Sztokholmu

must have

Marka Aarke

Aarke to marka założona w 2013 roku w Sztokholmie przez dwóch projektantów przemysłowych, Jonasa Grotha i Carla Ljungha, pionier w tworzeniu wysokiej jakości urządzeń domowych o minimalistycznym dizajnie, które łączą estetykę z troską o środowisko, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ich produkty, takie jak saturatory i systemy do filtracji wody, promują eliminację jednorazowych plastikowych butelek, a to kluczowy aspekt w walce z globalnym kryzysem odpadów plastikowych. Najnowszą kolekcję Aarke można oglądać w Wise Habit Concept Store, multibrandowym showroomie, będącym jednocześnie miejscem spotkań, dyskusji i warsztatów dla architektów i projektantów.

Produkty firmy Aarke

Aarke koncentruje się na tworzeniu produktów jakościowych i funkcjonalnych. Jednym z bestsellerów Aarke jest Purifier, oferujący zaawansowane technologie , który nie tylko poprawia jej jakość, ale również zmniejsza potrzebę stosowania plastikowych filtrów, wspierając tym samym ekologię i zdrowy styl życia.

Wśród produktów, które można znaleźć w portfolio marki są:

Purifier – innowacyjny system filtracji wody usuwający zanieczyszczenia, poprawiając jakość wody z kranu i eliminując potrzebę korzystania z jednorazowych plastikowych butelek (kluczowym elementem tego procesu są granulki filtrujące zamiast plastikowego wkładu które, eliminują chlor oraz inne nieprzyjemne substancje;

– innowacyjny system filtracji wody usuwający zanieczyszczenia, poprawiając jakość wody z kranu i eliminując potrzebę korzystania z jednorazowych plastikowych butelek (kluczowym elementem tego procesu są granulki filtrujące zamiast plastikowego wkładu które, eliminują chlor oraz inne nieprzyjemne substancje; Carbonator Pro – ulepszona wersja kultowego saturatora do wody gazowanej, wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz nowe wykończenia kolorystyczne, pasujące do nowoczesnych wnętrz kuchennych,

– ulepszona wersja kultowego saturatora do wody gazowanej, wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz nowe wykończenia kolorystyczne, pasujące do nowoczesnych wnętrz kuchennych, a także akcesoria premium – nowa linia akcesoriów kuchennych, wykonanych z najwyższej jakości materiałów.

Współpraca z Wise Habit

Współpraca z Wise Habit jest wstępem do dyskusji na temat przyszłości dostępu do wody na Ziemi. We wrześniu podczas kolejnej odsłony cyklu Projektowanie dla Przyszłości odbył się panel dyskusyjny Wise Talks, którego gośćmi byli Carl Ljungh (jeden z założycieli Aarke), Alan Gride (President of the Institute of Acoustic Ecology) oraz Marcelina Plichta (CEO, Wise Habit).

