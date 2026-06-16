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Nagroda Architektoniczna Polityki 2026 przyznana
A więc Projekt Praga! Tegoroczną, 15 już edycję Nagrody Architektonicznej POLITYKI wygrywa Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, że parę dni temu realizacja ta wygrała aż w trzech kategoriach przyznawanych przez Nagrody Roku SARP 2026. Obiekt został wówczas uznany za najlepszą inwestycję zrealizowaną ze środków publicznych, a także zwyciężył w kategoriach „inny budynek użyteczności publicznej” oraz „architektura wnętrz”.
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Jury Nagrody Architektonicznej Polityki zdecydowało się także przyznać Nagrodę Internautów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zaprojektowanej przez pracownię plus3 architekci.
Oprócz dwóch zwycięskich realizacji, do Nagrody były także nominowane:
- Szkoła Podstawowa nr 119 przy ul. Konstruktorskiej 10 w Warszawie – proj. WWAA
- Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku – proj. TOPROJEKT
- Plac Centralny w Warszawie – proj. A-A COLLECTIVE
Kto stoi za wyborem tegorocznego laureata?
Laureata Grand Prix tegorocznej edycji wybrało jury w składzie:
- Grzegorz A. Buczek - architekt, urbanista, b. wiceprezes Zarządu OW SARP i ZG TUP, wykładowca studiów podyplomowych na Wydziale Architektury PW oraz ASP w Warszawie
- Artur Celiński – redaktor naczelny „Architektury-murator”
- Anna Cymer - historyczka architektury, popularyzatorka wiedzy na temat architektury i designu
- Paweł Dobrzycki - architekt, scenograf teatralny, malarz i pedagog, wykładowca ASP w Warszawie
- Marlena Happach - architektka, urbanistka, dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa
- Marek Kościkiewicz - muzyk, producent, absolwent ASP w Warszawie
- Anna Lorens - architektka, projektantka wnętrz i produktu, wykładowczyni Politechniki Warszawskiej
- Jacek Michalak - wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy ATLAS
- Ewa P. Porębska - międzynarodowa ekspertka, kuratorka i krytyczka architektury
- Magdalena Staniszkis - architektka i urbanistka
- Bogna Świątkowska - prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana
- Jarosław Trybuś - historyk sztuki i krytyk architektury
- oraz przedstawiciele redakcji POLITYKI: Jerzy Baczyński, Jacek Poprzeczko i Piotr Sarzyński.
Cofnijmy się w czasie, czyli zwycięzcy poprzednich edycji
Rok 2024:
- Grand Prix: SLAS Architekci; TBS Ajnfart w Rybniku
- Nagroda Internautów: XY studio; Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie
Rok 2023:
- Grand Prix: topoScape. Archigrest; Park Akcji „Burza” w Warszawie
- Ulubieniec czytelników: XY studio; Dom Matki Bożej Serdecznej w Warszawie
- Architektura wnętrz: Grażyna Grzybek, Dariusz Maryszewski; Modernizacja Hotelu Grand w Łodzi
Parę słów o zwycięzcy tegorocznej edycji
Uroczyście otwarty 23 września 2025 r. gmach przy ul. Banacha 2D w Warszawie powstał według projektu pracowni Projekt Praga we współpracy z Piotrem Bujnowskim. Od 1 października budynek służy już studentom. Projekt nowej siedziby wydziału wyłoniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2017 r.
Na powierzchni 21 tys. m² znalazły się m.in. aula dla około 400 osób wraz z wielofunkcyjnym foyer, 30 sal dydaktycznych różnej wielkości skupionych wokół przestronnego atrium, laboratoria do badań indywidualnych i grupowych, zespół pomieszczeń rezonansu magnetycznego oraz laboratorium badań rozwoju dzieci. Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem technologii BIM. Jako pierwszy budynek w Polsce otrzymał także certyfikat BREEAM Education.
Więcej o nagrodzonym projekcie przeczytasz w poniższym tekście.