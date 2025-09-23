Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy gmach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego gotowy

Uroczyście otwarty 23 września 2025 r. gmach przy ul. Banacha 2D w Warszawie powstał w pracowni Projekt Praga przy współpracy Piotra Bujnowskiego. Od 1 października budynek przyjmie studentów i rozpocznie normalną działalność akademicką.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Podstawowa aula na parterze pomieści 400 osób i już 3 października będzie scenerią dla inauguracji i graduacji. Na co dzień będzie można ją podzielić na dwie mniejsze aule na 200 osób każda! Na kolejnych piętrach mamy mniejsze aule, których elegancja jest niezaprzeczalna. Już za chwilę, zawsze najlepsze wykłady z Psychologii i Kognitywistyki w nowej przestrzeni

– napisał na Facebooku Kamil Imbir, Dziekan Wydziału Psychologii UW.

Projekt: Projekt Praga

Projekt nowego budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyłoniono w 2017 roku w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Pierwszą nagrodę zdobyła wówczas praca pracowni Projekt Praga przy współpracy Piotra Bujnowskiego, drugą biuro Marek Budzyński Architekt, a trzecią Are Stiasny/Wacławek. Wszyscy laureaci zostali następnie zaproszeni przez uczelnię do negocjacji na opracowanie ostatecznego projektu. Ostatecznie Uniwersytet wybrał propozycję zwycięzców. 25 maja 2021 r. władze UW podpisały umowę z wykonawcą na realizację gmachu. Na budowę przeznaczono 30 miesięcy.

Nowa siedziba Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na powierzchni 21 tys. m² pomieści m.in. aulę na ok. 400 osób wraz z wielofunkcyjną przestrzenią foyer, 30 sal dydaktycznych różnej wielkości zgromadzonych wokół przestronnego atrium, laboratoria do badań indywidualnych i grupowych, zespół pomieszczeń rezonansu magnetycznego, laboratorium badań rozwoju dzieci, MEG, a także Centrum Pomocy Psychologicznej i Centrum Zastosowań Psychologii z pomieszczeniami obserwacyjnymi wyposażonymi w lustra weneckie oraz laboratorium dostosowane do badań zachowania zwierząt i interakcji człowieka ze zwierzętami. W budynku znajdą się też pomieszczenia do pracy klinicznej, terapeutycznej, a także neurorehabilitacyjnej, uwzględniające potrzeby niemowląt, dzieci i dorosłych. Sześciokondygnacyjny obiekt będzie ponadto dysponował ogrodem na dachu oraz dwupoziomowym podziemnym parkingiem dla samochodów i rowerów ze stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Nowy Wydział Psychologii UW z certyfikatem BREEAM Education

Studenci będą mogli korzystać z kameralnych pomieszczeń do spotkań w ramach nauki prowadzenia badań testowych i kwestionariuszowych. Zaplanowano także specjalną przestrzeń do obsługi administracyjnej studentów. Dla pracowników naukowych przewidziano skrzydło od strony przyszłego forum kampusu, w którym rozplanowano 20 dziesięcioosobowych jednostek z pomieszczeniami pracy wspólnej i indywidualnej, uzupełnionych o sale spotkań i zaplecza socjalne – mówi Marcin Garbacki, współprowadzący biuro Projekt Praga. Dodaje, że dla budynku został zaprojektowany specjalny system identyfikacji graficznej, w tym komplet oznaczeń w alfabecie Braille'a. Uwzględniono też szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zaplanowano jako energooszczędny zarówno poprzez kompozycję bryły, zastosowanie systemów instalacyjnych redukujących zużycie energii i wody oraz alternatywnych źródeł energii w postaci pomp ciepła współpracujących z sondami gruntowymi i ogniwami fotowoltaicznymi – wymienia Karolina Tunajek z pracowni Projekt Praga.

Obiekt został zaprojektowany przy wykorzystaniu technologii BIM i jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM Education. Siedziba Wydziału Psychologii powstała w ramach wieloletniego programu „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, który dysponuje budżetem ponad 970 mln zł. Dzięki tym środkom uczelnia postanowiła przeprowadzić 18 dużych inwestycji, w tym zrealizować zupełnie od zera 8 nowych obiektów. Przewidziano realizację m.in. akademika na kampusie Służewiec (proj. Projekt Praga) czy siedziby Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Ekonomicznych przy Bednarskiej (proj. BBGK Architekci).

Czytaj też: Wnętrza warszawskiego akademika przypominają luksusowy hotel

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Zobacz wizualizacje gmachu w galerii poniżej: