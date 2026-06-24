Zofia Piotrowska: Gdzie są prawdziwe spory o mieszkania i miasta? I Architektura-murator

Dom bez okien to Biedronka

W Darłowie inwestor zagalopował się, zapatrzył, i zamiast domu z usługą wyszedł mu supermarket. Komu się nie zdarzyło, niech pierwszy rzuci kamieniem. Miloo Park z Chojnic na swojej stronie internetowej chwali się bogatym dorobkiem: Biedronka za Biedronką. Sprawdziłam, dużą część z nich (w tym tę darłowską) projektował jeden architekt - Piotr Adamowski. Dla Miloo robił mieszkaniówkę. — Moja współpraca ze spółką Miloo Park ma charakter projektowy i dotyczy konkretnych zleceń oraz konkretnych postępowań — wyjaśnia mi.

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Sprawę darłowskiej Biedronki z ulicy Sportowej obiera się jak cebulę, warstwa za warstwą, z każdą kolejną jest coraz gorzej. No, to leci kolejna: biedronkodom stawiany był według pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego z usługą o łącznej powierzchni ponad 2000 m². Efekt? Ma jedno okno na tyłach budynku. Funkcję mieszkalną prawdopodobnie w całości pożarła usługa handlowa. W zamian, osobliwy w formie budynek przypominający zębatą szeregówkę sklejoną do kupy i pomalowaną na szaro, wyposażono w znajome uśmiechnięte neony, billboardy, zagrodę dla wózków sklepowych i recyklomat na butelki. Na planach miasta w geoportalu jest już oznaczony jako budynek o funkcji handlowej.

Autor: Julia Barbara Gołaś/ Archiwum prywatne

Nie opracowywałem dokumentacji zmieniającej to zamierzenie w samodzielny, wolnostojący obiekt handlowy

— mówi mi Piotr Adamowski. — Nie projektowałem samodzielnego obiektu handlowego w oderwaniu od funkcji mieszkalnej. Dokumentacja została opracowana jako budynek mieszkalny jednorodzinny z usługą handlową i jako taka była przedmiotem postępowania o pozwolenie na budowę. Kwestia zgodności dokumentacji z ustaleniami planistycznymi była oceniana przez właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej w toku postępowania administracyjnego. Według mojej wiedzy decyzja o pozwoleniu na budowę została utrzymana w mocy również po kontroli instancyjnej.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w tym przypadku to naprawdę mało powiedziane, bo przy polskiej średniej na poziomie 135 m², 1128 metrów kwadratowych jawi się niczym Taj Mahal. I to na samym piętrze, bo na parterze Adamowski zaplanował jeszcze część handlową na 1095 m². Łącznie 222 m².

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Następna warstwa. Część z Szanownych Czytelników pomyśli może: tak to się kończy, jak się nie uchwala planów miejscowych! Ale MPZP dla tego terenu uchwalono niemal 20 lat temu. Dokument określa biedrodziałkę jednoznacznie: zabudowa jednorodzinna z usługami. A jeżeli usługi, to nieuciążliwe i wbudowane, nie wolnostojące. Bez reklam wielkogabarytowych.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miasta zwołanym w czerwcu, właściciel Miloo Park, Szymon Szultka utrzymywał, że budowa przebiega zgodnie z pozwoleniem i MPZP. Przez salę obrad przetoczyła się fala śmiechu.

Autor: Julia Barbara Gołaś/ Archiwum prywatne

Zintegrowany Plan B

Mamy zatem działkę o jasno określonej funkcji, architekta, który zaprojektował dla niej budynek i inwestora, który uzyskał pozwolenie na jego realizację. Wszystko się zgadza. Ale co zrobić, gdy jednak wyjdzie dyskont? Nic się nie dzieje - na ratunek przybywa Zintegrowany Plan Inwestycyjny wraz z Radą Miasta Darłowa, czyli kolejna warstwa cebuli.

ZPI to odpowiednik specustawy mieszkaniowej, Lex deweloper, tylko że nie dla mieszkaniówki, a dla usług, zakładów pracy. To forma doraźnej korekty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wykonywana z inicjatywy przedsiębiorcy i przez niego finansowana. Inwestor wybuduje obiekt (inwestycję główną), którego nie mógłby wcześniej zgodnie z prawem postawić, ale za to doda od siebie szkołę, chodnik, infrastrukturę (inwestycję uzupełniającą). Zrobi to tylko i wyłącznie pod warunkiem, że 1) zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, 2) Rada Miasta uchwali ZPI. A kiedy Rada Miasta uchwali ZPI, wtedy i tylko wtedy inwestor może wnioskować o wydanie pozwolenia na budowę. W Darłowie inwestor Miloo Park swój budynek już właściwie wybudował. O ZPI (opracowane przez arch. Katarzynę Kalukin) zawnioskował dopiero w maju, zapisując w piśmie, że inwestycją główną będzie obiekt mieszkalno-usługowy, a uzupełniającą chodnik przy prostopadłej ul. Makowej. Miesiąc później, w drugim wniosku skupiał się już na komunikacji:

Wniosek dotyczy w szczególności zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej inwestycji poprzez dopuszczenie dostępu do terenu inwestycji głównej od strony Alei Jana Pawła II. Dla zamierzenia inwestycyjnego wydano pozwolenie na budowę, a inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji, co uzasadnia potrzebę jednoznacznego uregulowania zasad jej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem drogowym.

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Zapis o obiekcie mieszkalno-usługowym w drugim wniosku już się nie pojawił. Inwestycję główną określono jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. Tak czy owak, ZPI nie uchwala się dla obiektów już wybudowanych. Inwestor nie może wnioskować o zmianę, która umożliwi realizację, jeżeli ta realizacja już stoi. Prawo nie działa wstecz.

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Nie przeszkadzało to jednak Radzie Miasta niemal jednogłośnie zagłosować za rozpoczęciem prac nad ZPI. Nikt nie oddał głosu przeciw.

12 czerwca 2026 r. została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego [...], nie jest to uchwalenie ZPI a jedynie rozpoczęcie procedury planistycznej

— poinformowała mnie tajemnicza osoba z Urzędu Miasta Darłowa podpisująca się inicjałami K.G. Posiedzenie przebiegło w nerwowej atmosferze, bo w całej awanturze o Biedronkę w Darłowie jest jeszcze jedna warstwa - okoliczni mieszkańcy.

Na co komu MPZP?

Nie bez przyczyny MPZP nakazuje przy Sportowej budowę domu z nieuciążliwymi usługami. Choć zaraz obok biegnie droga, a po jej drugiej stronie stoi inny supermarket, okolicę dominuje kameralna zabudowa jednorodzinna. Nowa Biedronka zajęła miejsce trzech działek, a sąsiedzi boją się o hałas i zniszczenie widoku; alarmują, że na sąsiedniej działce już planuje się powiększenie parkingu dla inwestycji (tej informacji nie udało mi się potwierdzić). Argumentują, że kiedy kupowali tu działki, MPZP gwarantował im utrzymanie kameralnego sąsiedztwa. I ta obietnica została złamana. Trzy razy spotkali się z inwestorem i choć zaowocowało to zmianami w organizacji Biedronkowego ruchu w drugim wniosku Miloo Park, takiej inwestycji po prostu tu nie chcą.

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Podczas sesji Rady próbowali przekonać radnych, by poczekali na kontrolę nadzoru budowlanego, którą zapowiedziano, bo Biedronka nie jest jeszcze oddana do użytku. Zapowiedziano złożenie skargi do Sądu Administracyjnego, padły deklaracje o zawiadomieniu prokuratury. Argumentowano, że nie ma sensu analizować drogi dojazdowej do obiektu, który może się okazać samowolą budowlaną. Radni wybrani przez mieszkańców zabrali głos w dyskusji, głosując - za przyjęciem uchwały.

Co wykazała kontrola w Darłowie

Ostatnia warstwa. W sierpniu 2025 roku NIK przeprowadziła kontrolę Urzędu Miasta Darłowo, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie oraz urzędów Starosty Sławieńskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z dużą liczbą samowoli budowlanych na terenach nadmorskich gminy Darłowo - w tym przypadku w miejscowościach Cisowo i Kopań. Wykazano szereg nieprawidłowości, oberwało się wszystkim urzędom. Według NIK nadzór budowlany nie skontrolował ponad 74 proc. działek, co do których były informacje o samowoli budowlanej, a 96 proc. kontroli w terenie podejmował po miesiącu, a nawet 686 dniach. W 60 proc. badanych zgłoszeń o zamiarze budowy zgoda starostwa została wydana niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania, a jego zapisy niejednolicie interpretował wojewoda przy rozpoznawaniu odwołań — podawała PAP.

Podobno zapalenie świeczki i zagryzienie chleba sprawia, że cebula nie wywołuje łez.

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Poprosiliśmy o komentarz Miloo Park i PINB w Sławnie. Na czas publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.