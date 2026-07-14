Czujemy, że nasz prestiż jest fikcyjny

– Mamy poczucie, że wciąż robimy to źle – mówi Magdalena Wnęk z pracowni topoScape, zapytana o to, czy biuro odnoszące tak duże sukcesy nadal musi inwestować w marketing.

Przyznaje, że mimo licznych nagród i rozpoznawalności w środowisku architektonicznym pracownia wciąż „funkcjonuje w bańce”. Jak opowiada, celowo nie informuje rodziny o kolejnych sukcesach, chcąc sprawdzić, kiedy wiadomości o nich dotrą do bliskich. To, jak mówi, jej osobisty eksperyment.

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– Architektura w Polsce po prostu nie jest tematem, który szczególnie interesuje ludzi, choć to właśnie ona zostanie po naszym pokoleniu najdłużej – zauważa. Z jej doświadczeń wynika, że informacje o wydarzeniach branżowych rzadko przebijają się do szerszej świadomości. – Kiedy mówię komuś, że byłam na Kongresie Architektury, większość osób nie bardzo wie, o czym mówię – stwierdza. Kojarzą to głównie przedstawiciele dużych pracowni i osoby ze stolicy.

Konferencja „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”.

30 czerwca 2026 odbyła się konferencja „Architektury-murator” - „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”. Środowisko architektów, marketingowców i mediów przyjechało do Warszawy z całej Polski, by zastanowić się wspólnie nad tym, jak postrzegany jest dziś architekt i jak sprawić, by był widoczny bardziej i lepiej. Punktem wyjścia był raport „A-m” pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026”.

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W historycznych, zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, ale i przedstawiciele mediów i branży marketingowej. Byli też goście, obecni on-line, jak Robert Konieczny.

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