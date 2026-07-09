Warszawski Jamnik

Nowe bloki, działka za 43 miliony złotych

Dopiero zakończono prace nad mocno oprotestowanym osiedlem The View ("Widok") na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie, a już pojawił się kolejny deweloper - KG Group - który też chciałby tu budować na terenach zielonych - złożył wniosek o rozpoczęcie prac nad Zintegrowanym Planem Inwestycyjnym działającym jak Lex Deweloper, czyli "korygującym" plan miejscowy w zamian za infrastrukturę towarzyszącą. W tym wypadku miałby nią być ogólnodostępny park. MPZP przewiduje tu w większości zieleń. Teraz dla połowy terenu miałby dopuszczać zabudowę wielorodzinną.

Zobacz także: To jedno z najlepszych osiedli powojennej Warszawy. Teraz może tu stanąć blok. Mieszkańcy się nie poddają

Dziś w nocy, podczas 15-godzinnej sesji Rady Miasta, radni zagłosowali za podjęciem prac nad ZPI (to ważne - nie przyjęli samego ZPI, bo na to jeszcze za wcześnie). 22 radnych głosowało za, 6 przeciw, 6 się wstrzymało. Proces zakłada konsultacje społeczne, a na końcu głosowanie Rady Miasta. Jeżeli radni dadzą zielone światło, dopiero wtedy deweloper będzie mógł się starać o pozwolenie na budowę.

Według rejestrów, teren, o którym mowa, został pod koniec 2025 roku kupiony za prawie 44 miliony złotych. W takiej cenie można się spodziewać determinacji. Należy dodać, że zieleń porastająca działkę nie jest przestrzenią publiczną.

Co zakłada ZPI "Rejon ulicy Barskiej"?

Przegłosowanie uchwały radnych nie oznacza, że zaraz wjedzie tu ciężki sprzęt. To dopiero początek drogi, w czasie której może się okazać, że wizja inwestora nie przekonała rady albo mieszkańców. Jeżeli całość zostanie przez RMK zaopiniowana negatywnie, inwestor nie będzie miał podstaw do ubiegania się o pozwolenie na budowę, a plan miejscowy wciąż będzie w tym miejscu obowiązywać. Może jednak składać kolejne wnioski, do skutku.

ZPI "Rejon ulicy Barskiej": co chce wybudować inwestor?

4 nowe bloki z drogą dojazdową (inwestycja główna) - południowa połowa działki od strony kościoła Matki Boskiej Fatimskiej,

park (inwestycja uzupełniająca) - północna połowa działki od strony ul. Słomianej.

Zobacz także: Zaprojektowali 1/5 bloków w Krakowie. O małżeństwie Chronowskich opowie film

Maksymalna wysokość nowych bloków, jaką miałby dopuszczać plan w nowej wersji to 25 metrów, a więc 9 pięter. Trzeba się spodziewać, że inwestor będzie chciał ją wykorzystać. Plan wprowadza zakaz grodzenia nowych budynków. Na parterze mają się znaleźć usługi i gastronomia. Część podziemna inwestycji mieszkalnej będzie zajmować niemal cały teren przeznaczony na mieszkaniówkę. Wykopy będą więc spore.

Dojazd ma się odbywać (dość wąską) ul. Słomianą i będzie najpewniej wymagał jej przedłużenia.

Autor: Inwestora/ Materiały prasowe Screen rysunku z wniosku o ZPI

Każdy chce budować na Podwawelskim

Osiedle Podwawelskie to "najbardziej krakowskie osiedle w mieście", projekt legendarnego prof. Witolda Cęckiewicza (urbanistyka) oraz Marii i Jerzego Chronowskich (architektura). Jedno z najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych osiedli Krakowa. Skąd nazwa? Mieszkańcy wysokich punktowców mieli tu niegdyś widok na Wawel stojący naprawdę niedaleko, bo po drugiej stronie ulicy i Wisły. Stracili go, gdy zielony teren buforowy zabudowano architekturą niskich lotów (budynek hotelu Hilton nie zasługiwał na budowę nawet na obrzeżach miasta, a co dopiero na granicy strefy UNESCO), zasłaniającą nie tylko widok z okien, ale i światło. Zabudowa tego terenu w tej formie to porażka planistów i władz miasta, przypadła jednak na czasy niepodzielnego panowania prezydenta Jacka Majchrowskiego i jego zaufanego urzędu, zatem nie dziwi.

Zobacz także: Normatyw urbanistyczny w PRL dawał lepsze warunki niż obecnie, uważał. Mija 3. rocznica śmierci Witolda Cęckiewicza

Z kolejnej strony zabudowano osiedle niedawno, zabierając rozległe zielone tereny spacerowe i wciskając nowe bloki między rzekę Wilgę a niewielki zabytkowy kościółek przy osiedlu. Dziś góruje nad nim masywna deweloperka - osiedle Widok bis, The View. Podwawelskie z jednego z najlepiej rozplanowanych osiedli powoli staje się osiedlem agresywnie zabudowywanym. I nic dziwnego, bo jest świetnie skomunikowane i wypakowane po brzegi usługami. Nic, tylko dogęszczać.