Sukces zaczął się za granicą

Jego kariera – bo w tym przypadku to słowo nie wydaje się na wyrost – rozpoczęła się od zagranicznych nagród, dopiero po uznaniu na świecie zaczął być rozpoznawalny w Polsce. Zaczynał w latach 2000., kiedy architektura była u nas dziedziną dość niszową, nie da się tego porównać do dzisiejszego nią zainteresowania.

„Robert konieczny jest pionierem PR i budowania wizerunku architekta w naszym kraju i należy bić brawa, że robi to samodzielnie” – podkreśla Barbara Betelewska, która przygotowując się do swojej prezentacji, bacznie prześledziła biografię i projekty architekta.

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Czy w tym idealnym wizerunku widać jakieś rysy? „Myślę, że jest to zupełnie naturalne, że jak każda osoba dbająca o swój wizerunek startuje w konkursach, przygotowuje jakościowo dobre pakiety medialne, po prostu dba o to, żeby jego projekty żyły dalej, a nie tyko służyły tym, którzy z nich korzystają. Z tego co wiem, nie kupuje konkursów, nie musi tego robić, to jest jakby inna klasa, więc chyba tak muszę odpowiedzieć na to pytanie.

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O konferencji „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”

30 czerwca 2026 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez redakcję „Architektury-murator” - „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”. Środowisko architektów, marketingowców i mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych architekturą przyjechało do Warszawy z całej Polski, by zastanowić się wspólnie nad tym, jak postrzegany jest dziś architekt i jak sprawić, by był widoczny bardziej i lepiej. Punktem wyjścia był raport „A-m” pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026”.

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W zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, ale i przedstawiciele mediów i branży marketingowej. Za pomocą łączy internetowych obecni byli również Robert Konieczny i Dominika Zielińska.

Raport pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026” przygotowany został na zlecenie "Architektury-murator" przez Instytut Monitorowania Mediów.