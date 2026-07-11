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Dom Słowa Polskiego - historia

W odnowionej Warszawie należy jak najszybciej wybudować zespół budynków, stanowiących nowoczesną fabrykę książki i czasopism. Pod kierownictwem arch. Hipolita Rutkowskiego został opracowany program i warunki konkursu na projekt szkicowy „Domu Słowa Polskiego". Budowa obliczona jest na pięć lat - donosiła warszawska Skarpa w 1946 roku.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Dom słowa Polskiego - NAC

Autor: Archiwum serwisu Dom Słowa Polskiego. Fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL

Do konkursu ograniczonego zaproszeni zo stali następujący architekci: J. Bogusławski, J. Łowiński, J. Hryniewiecki, B. Lächert, M. Nowicki, K. Marczewski, J. Putowski, Z. Skibniewśki, H. Rutkowski i J. Sadłowski. Zrealizowany został projekt Kazimierza Marczewskiego, Stefana Putowskiego i Zygmunta Skibniewskiego. Inwestycję ukończono w 1950, a otwarto 22 lipca, w Święto Odrodzenia Polski.

Dziś już Dom Słowa Polskiego nie istnieje. W 2010 spółkę postawiono w stan likwidacji, a w 2022 rozpoczęła się rozbiórka kompleksu zakładów, która zakończyła w 2023 roku. W jego miejscu zaplanowano wielofunkcyjny kompleks biurowo-usługowo-mieszkaniowy.

Dziś w tym miejscu Woli powstało biurowe zagłębie.

Na Woli rośnie centrum biurowe

W 2019 w "Architekturze - Murator" pisaliśmy: Firma Echo Investment dysponuje ponad 6-hektarową działką przy ul. Towarowej na warszawskiej Woli. To teren przedwojennego placu Kazimierza Wielkiego, gdzie w 1950 roku wzniesiono rozległy kompleks poligraficzny, tzw. Dom Słowa Polskiego.

Tu powstał kompleks Towarowa 22 wg projektu JEMS-ów.

Sześć lat temu przypominaliśmy: Najbliższa okolica obiektu ulega tymczasem dużym zmianom. Po drugiej stronie Towarowej rosną wieże zespołu The Warsaw HUB (proj. AMC – Andrzej M. Chołdzyński), a tuż obok wieżowiec Warsaw Unit (proj. PBPA Projekt). Koncepcja zakłada przywrócenie na Towarową historycznego klimatu miasta, pełnego sklepów, kawiarni i innych atrakcji dla pieszych użytkowników. Zaplanowano tu także park, mieszkania, siedzibę jednego z warszawskich teatrów oraz kino festiwalowe. Centralną częścią założenia byłby odtworzony plac Kazimierza Wielkiego. Zachowany zostałby też jeden z pawilonów Domu Słowa Polskiego, z charakterystycznymi świetlikami i spiralnymi klatkami schodowymi.

Autor: serwis prasowy/ Materiały prasowe Według koncepcji wokół centralnego placu powstałyby budynki o różnej wysokości i funkcjach. Zaplanowano tu także park, siedzibę jednego z teatrów oraz kino

The Form na skrzyżowaniu Miedzianej i Pańskiej

Na skrzyżowaniu ul. Miedzianej i Pańskiej zaczął piąć się w górę biurowiec The Form. Budowa miała się zakończyć w IV kwartale 2024 r. I tak się stało. A wczesną wiosną 2025 trzy piętra i 7 tys. mkw zajął ING (ING Hubs). Powstała tu przestrzeń Dream Space Warsaw. Jak przyznają przedstawiciele ING, lokalizacja w centrum Warszawy była jednym z kluczowych czynników przy wyborze miejsca.

Czas „posiadania” tego samego biurka, każdego dnia przez lata, minął - wyjaśniają. Dlatego powstały tu miejsca spotkań, sale konferencyjne, miejsca wypoczynku, a wszystko to w otoczeniu zieleni.

Dream Space Warsaw w biurowcu The Form. Zdjęcia

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