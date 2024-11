Warszawski modernizm

To niewielkie warszawskie osiedle miało być ogromnym zegarem słonecznym. Ale wszystko szło nie tak - jak dziś wygląda?

Plac Słoneczny na warszawskim Żoliborzu Oficerskim na papierze powstał jako odważny projekt. Okrągłe niewielkie osiedle miało bowiem służyć za wielki zegar słoneczny. Wszystko jednak szło nie tak, jak plan przewidywał. Dziś trudno odtworzyć, jak doszło najpierw do dużej pomyłki, a później do dużej zmiany w projekcie. Plac Słoneczny do dziś jest jednak miejscem ikonicznym i wartym odwiedzenia.