Rozmowa z Barbarą Betlejewską I Marketing w Architekturze

Koniec budowy 2. linii metra w Warszawie już blisko

Postępy prac widać gołym okiem. Nad stacją Lazurowa trwa już odtwarzanie pętli autobusowej, nad stacją Chrzanów posadzono drzewa. Budowa stacji Karolin jest najmniej zaawansowana, ale i tu do końca zmierzają już prace nad wiatami osłaniającymi wejścia. Na peronach pasażerskich trwa wykończeniówka, w tym montaż dekoracyjnych paneli ściennych. Stoi już także większość budynków stacji techniczno-postojowej STP Karolin. To ostatnia prosta.

I dobrze, bo oficjalny termin zakończenia prac zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z umową wartą ok. 2,4 mld zł brutto wykonawca musi zakończyć wszystkie prace do 9 listopada 2026 r. Później trzeba jeszcze przeprowadzić wszelkie niezbędne kontrole i odbiory techniczne. Oznacza to udostępnienie ostatniego odcinka M2 pasażerom na przełomie 2026 i 2027 r. – dokładny termin poznamy zapewne bliżej jesieni. Wbrew wcześniejszym medialnym doniesieniom stacja techniczno-postojowa, czyli „zajezdnia” metra, ma zostać ukończona równocześnie ze stacjami pasażerskimi.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji metra Chrzanów w Warszawie

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji metra Lazurowa w Warszawie

Jeśli chodzi o termin zakończenia budowy STP Karolin, jest on ten sam dla całego odcinka M2 Lazurowa-Chrzanów-Karolin – listopad 2026

– potwierdził nam w pierwszej połowie roku Maciej Czerski, starszy specjalista DM w spółce Metro Warszawskie.

Lazurowa, Chrzanów i Karolin, czyli 3 nowe stacje

W zachodniej części Warszawy powstaje ostatni już odcinek linii metra M2 w takim kształcie, w jakim ustalono go jeszcze w 2006 r. Trwająca już 16 lat budowa zakończy się na obrzeżach Bemowa, gdzie przewidziano 3 nowe stacje pasażerskie: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Za ich projekt odpowiada firma ILF, zaś wykonawcą jest konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Przyjrzyjmy się pokrótce tym przystankom.

Autor: ILF/Metro Warszawskie/ Materiały prasowe Peron stacji Lazurowa

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji metra Lazurowa w Warszawie

Stacja Lazurowa

Powstaje w rejonie pętli autobusowo-tramwajowej Osiedle Górczewska. Ma być kluczowa nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale także dla pasażerów autobusów wjeżdżających do Warszawy od zachodu – Lazurową od początku projektowano jako węzeł przesiadkowy. W bliżej nieokreślonej przyszłości nad stacją ma powstać budynek węzła, ze sklepami, toaletami i parkingiem dla samochodów. Z tego względu na samej stacji nie zaplanowano żadnych sklepów ani lokali usługowych (toalety będą).

Żeby ułatwić dostęp do stacji osobom mieszkającym na zachód od ul. Lazurowej, zaplanowano naziemne przejście dla pieszych przez ul. Lazurową (ze światłami) na wysokości ul. Doroszewskiego.

Autor: ILF/Metro Warszawskie/ Materiały prasowe Peron stacji Chrzanów

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji metra Chrzanów w Warszawie

Stacja Chrzanów

Znajdzie się pod ul. Rayskiego, w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Szeligowską. Stacja nie będzie przesiadkowa – obsłuży coraz gęściej budowane w okolicy osiedla. Na stacji nie przewidziano żadnych lokali handlowo-usługowych. Wszystkie wyjścia znajdują się na północ od ul. Szeligowskiej.

Warto dodać, że do stacji dobry dojazd będą mieć też mieszkańcy Jelonek, a to dzięki otwartemu we wrześniu 2025 r. przedłużeniu ul. Człuchowskiej.

Autor: ILF/Metro Warszawskie/ Materiały prasowe Peron stacji Karolin

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji metra Karolin w Warszawie

Stacja Karolin

Zlokalizowana jest pod ul. Sochaczewską, obok jej skrzyżowania z ul. Połczyńską. To będzie kolejny po Lazurowej kluczowy węzeł przesiadkowy dla autobusów podmiejskich i dalekobieżnych. Z tego względu wyjścia ze stacji zaplanowano po wszystkich stronach skrzyżowania, a do tego przewidziano przy nich zatoki autobusowe. W bliżej nieokreślonej przyszłości obok stacji ma powstać węzeł przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia – duży obiekt z parkingiem P+R oraz lokalami handlowymi. Na samej stacji Karolin żadnych sklepów nie będzie, przewidziano jedynie toalety.

Okolice stacji są obecnie dość puste – są tu głównie salony samochodowe, domy jednorodzinne i supermarket. Należy się jednak spodziewać, że to szybko się zmieni, gdyż deweloperzy coraz szybciej zabudowują okoliczne działki.

Na południe od stacji pasażerskiej Karolin, bliżej torów kolejowych znajdzie się stacja techniczno-postojowa STP Karolin, czyli miejsce, w którym pociągi metra są przechowywane nocą, przechodzą mycie i przeglądy oraz mogą być w razie potrzeby naprawiane. Pasażerowie nie mają tam wstępu.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa stacji techniczno-postojowej STP Karolin w Warszawie

Przedłużenie linii M2 do Ursusa – kiedy może nastąpić?

W 2026 r. rozpoczęły się przygotowania do budowy przedłużenia metra do Ursusa. Linia M2 ma zostać pociągnięta z Bemowa dalej, pod torami i zabudowaniami, żeby obsłużyć także sąsiednią dzielnicę. Na obszarze Ursusa zapowiedziano 3 stacje metra:

Ursus Niedźwiadek,

Posag 7 Panien,

Ursus Północny.

Dwie z nich, jak sama nazwa wskazuje, znajdą się przy stacjach kolejowych i umożliwią wygodne przesiadki pomiędzy pociągami a komunikacją miejską.

Na razie to jednak wszystko pieśń przyszłości – i to dość odległej. Jako że w pierwotnych planach nie zakładano takiego odcinka, przygotowania do jego realizacji ruszyły dopiero niedawno. 28 kwietnia 2026 r. ogłoszono dopiero przetarg na prace przedprojektowe, czyli najwcześniejszy, koncepcyjny etap przygotowań. Obejmuje on m.in. określenie dokładnych lokalizacji stacji oraz badania gruntu pod przyszłą budowę. Tylko ten etap, od momentu podpisania umowy z wykonawcą, zajmie 18 miesięcy.

Kiedy zatem można się spodziewać budowy metra do Ursusa? Na razie miasto nie podaje żadnych terminów, jednak realnie budowa nie ma szans ruszyć przed 2030 rokiem. Po wykonaniu prac przedprojektowych trzeba bowiem jeszcze wykonać projekty budowlane stacji oraz uzyskać niezbędne dokumenty, w tym pozwolenie na budowę. Trzeba też znaleźć w budżecie miliardy złotych na inwestycję, której jeszcze kilka lat temu w ogóle nie planowano. Póki co metro do Ursusa pozostaje zatem odległą – choć dla wielu ekscytującą – perspektywą.

Przejdź do galerii: Wizualizacje stacji metra M2 Lazurowa, Chrzanów i Karolin

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