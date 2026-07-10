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Rozstrzygnięto wyniki konkursu

26 czerwca 2026 roku rozstrzygnięto jednoetapowy, ograniczony konkurs realizacyjny na koncepcję nowej siedziby Przedszkola nr 260 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Jeździeckiej 11 w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Sąd konkursowy oceniał pięć zgłoszonych prac, spośród których wyłonił trzy nagrodzone propozycje.

Pierwszą nagrodę zdobyła warszawska pracownia xystudio. Drugie miejsce przyznano zespołowi z wrocławskiego biura 7S GROUP, a trzecie – pracowni SSC ARCHITEKCI z Bolechowic. Prace oceniało jury, któremu przewodniczył architekt Wiesław Paulski. W skład sądu konkursowego weszli również architektka Agata Dąbrowska, przedstawicielki władz dzielnicy Wesoła oraz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Wtopić się między rozproszone domki

Nowa placówka w warszawskiej dzielnicy Wesoła, zaproponowana przez pracownię xystudio, wyraźnie odwołuje się do skali okolicznej zabudowy. Żeby zbliżyć się kubaturą do sąsiednich domów jednorodzinnych, architekci - zamiast jednej dużej bryły - zaproponowali dwa budynki o spadzistych dachach. Mniejszy należy dla żłobka, większy dla przedszkola. Takie rozwiązanie jednocześnie porządkuje program funkcjonalny i wpisuje obiekt w charakter ulicy Jeździeckiej - zdominowanej przez rozproszoną zabudowę z niewielkimi budynkami mieszkalnymi.

Autor: XYstudio/ Materiały prasowe Konkurs na przedszkole i żłobek przy Jeździeckiej - XYStudio

Mniejszy, parterowy „dom” ustawiono od strony ulicy. Większy, dwukondygnacyjny, został cofnięty w głąb działki. Efekt? Z perspektywy przechodnia obie bryły wydają się mieć zbliżoną skalę.

Zamiast dymu - kłęby zielonych liści

Projekt opiera się na ograniczonej palecie materiałów. W skład elewacji weszło drewno, ceramika i szkło. A dokładniej, części drewniane zostały osłonięte ceramiczną okładziną, podczas gdy duże przeszklenia otworzyły wnętrza na ogrody. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku pozostaje komin, z którego zamiast dymu - wyrasta zielone drzewo. Ten detal ma w zamyśle nadać całemu założeniu rozpoznawalny motyw.

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Mimo, że placówka łączy przedszkole i żłobek, to obie części funkcjonują całkowicie niezależnie. Dotyczy to nie tylko organizacji przestrzeni, ale także instalacji technicznych. Każda z nich ma własne wejście, zaplecze i teren rekreacyjny, dzięki czemu mogą działać samodzielnie.

Organizacja funkcjonalna żłobka

Żłobek zajmuje parter mniejszego budynku, bliżej ulicy. Wszystkie pomieszczenia rozmieszczono na jednym poziomie, a sale zyskały bezpośredni kontakt z ogrodem od południowej strony. Strefę przed oknami wykończono drewnem, piaskiem i zielenią. Równolegle zrezygnowano z typowych, twardych nawierzchni.

Autor: XYstudio/ Materiały prasowe Konkurs na przedszkole i żłobek przy Jeździeckiej - XYStudio

Wejście na teren żłobka prowadzi przez niewielki plac, obok którego znalazła się zadaszona wózkownia. Za holem zaplanowano część administracyjną oraz salę wielofunkcyjną. Dzięki składanej ścianie może ona zostać połączona z holem podczas większych wydarzeń i spotkań. Przy wejściu umieszczono również przestronną toaletę z miejscem do przewijania. Główna część żłobka składa się z dwóch sal dydaktycznych z pełnym zapleczem. Towarzyszy im sala integracji sensorycznej, łazienki, pomieszczenia na leżaki i pościel, a także wspólny węzeł żywieniowy z wydawalnią, zmywalnią i strefą dostaw dostępną z zewnątrz. Między salami powstała niewielka przestrzeń wyciszenia doświetlona okrągłymi oknami.

Markizy w służbie koniecznego cienia

Wnętrza korzystają z południowej ekspozycji. Przed nadmiernym nasłonecznieniem chronią je składane markizy, które mogą całkowicie zaciemnić pomieszczenia lub tworzyć zadaszenie przy elewacji. Wyposażenie sal zaprojektowano jako element architektury – część regałów została zintegrowana z drewnianą konstrukcją ścian. W centralnej części każdej sali znalazło się miejsce do wspólnej zabawy i zajęć grupowych. Stoliki z kolei ustawiono przy oknach.

Całe piętro dla najmłodszych

Większy budynek mieści przedszkole. Jego program rozłożono na dwóch kondygnacjach, a zaplecze żywieniowe umieszczono w piwnicy. Tu także zadbano o niezależność funkcjonalną całej części. Parter pełni przede wszystkim funkcje wspólne.

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Zaplanowano tu zadaszone wejście, komfortkę (czyli specjalnie przystosowane, ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne z regulowaną leżanką, które umożliwia przewinięcie lub wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych u dorosłych osób z niepełnosprawnościam), dużą szatnię, administrację, salę integracji sensorycznej i niemal stumetrową salę wielofunkcyjną. Układ pozwala korzystać z tej części budynku także poza godzinami pracy przedszkola. Bezpośrednio przy wyjściu z szatni do ogrodu znalazła się toaleta dla dzieci.

Autor: XYstudio/ Materiały prasowe Konkurs na przedszkole i żłobek przy Jeździeckiej - XYStudio

Piętro przeznaczono wyłącznie dla najmłodszych użytkowników. Mieszczą się tu sale dydaktyczne przykryte wysokimi, spadzistymi dachami oraz jadalnia. Najważniejszą przestrzenią tej kondygnacji jest jednak taras o powierzchni ponad 130 mkw., zaprojektowany jako letnia sala i miejsce codziennych zabaw. Taras podzielono na kilka stref. Od południa osłania go pas wysokich traw posadzonych w donicach wyposażonych w automatyczny system nawadniania. Rośliny nie wymagają regularnej pielęgnacji poza corocznym przycięciem wczesną wiosną.

Kryjówka i sklepik z ladą i okienkiem

W projekcie zaplanowano także kilka "smaczków", które opowiadają się za jego unikatowym charakterem. Pod zadaszeniem powstała kryjówka oraz dziecięcy sklepik z ladą i okienkiem do podawania produktów. Wokół całego tarasu poprowadzono ścieżkę przypominającą drogę z własną „stacją ładowania samochodów”. Jej centralnym punktem jest rondo w formie niewielkiego pagórka, na którym posadzono katalpę. Latem drzewo będzie zacieniać taras, a zimą jego zwisające strąki, podświetlone lampkami, mają stać się charakterystycznym elementem tej przestrzeni.

Całe założenie uzupełniają ogrody dostępne bezpośrednio z sal oraz rozbudowane strefy zewnętrzne. W projekcie potraktowano je jako równorzędną część programu edukacyjnego, a nie jedynie teren towarzyszący budynkowi.