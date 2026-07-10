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Rozstrzygnięto wyniki konkursu
26 czerwca 2026 roku rozstrzygnięto jednoetapowy, ograniczony konkurs realizacyjny na koncepcję nowej siedziby Przedszkola nr 260 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Jeździeckiej 11 w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Sąd konkursowy oceniał pięć zgłoszonych prac, spośród których wyłonił trzy nagrodzone propozycje.
Pierwszą nagrodę zdobyła warszawska pracownia xystudio. Drugie miejsce przyznano zespołowi z wrocławskiego biura 7S GROUP, a trzecie – pracowni SSC ARCHITEKCI z Bolechowic. Prace oceniało jury, któremu przewodniczył architekt Wiesław Paulski. W skład sądu konkursowego weszli również architektka Agata Dąbrowska, przedstawicielki władz dzielnicy Wesoła oraz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Wtopić się między rozproszone domki
Nowa placówka w warszawskiej dzielnicy Wesoła, zaproponowana przez pracownię xystudio, wyraźnie odwołuje się do skali okolicznej zabudowy. Żeby zbliżyć się kubaturą do sąsiednich domów jednorodzinnych, architekci - zamiast jednej dużej bryły - zaproponowali dwa budynki o spadzistych dachach. Mniejszy należy dla żłobka, większy dla przedszkola. Takie rozwiązanie jednocześnie porządkuje program funkcjonalny i wpisuje obiekt w charakter ulicy Jeździeckiej - zdominowanej przez rozproszoną zabudowę z niewielkimi budynkami mieszkalnymi.
Mniejszy, parterowy „dom” ustawiono od strony ulicy. Większy, dwukondygnacyjny, został cofnięty w głąb działki. Efekt? Z perspektywy przechodnia obie bryły wydają się mieć zbliżoną skalę.
Zamiast dymu - kłęby zielonych liści
Projekt opiera się na ograniczonej palecie materiałów. W skład elewacji weszło drewno, ceramika i szkło. A dokładniej, części drewniane zostały osłonięte ceramiczną okładziną, podczas gdy duże przeszklenia otworzyły wnętrza na ogrody. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku pozostaje komin, z którego zamiast dymu - wyrasta zielone drzewo. Ten detal ma w zamyśle nadać całemu założeniu rozpoznawalny motyw.
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Mimo, że placówka łączy przedszkole i żłobek, to obie części funkcjonują całkowicie niezależnie. Dotyczy to nie tylko organizacji przestrzeni, ale także instalacji technicznych. Każda z nich ma własne wejście, zaplecze i teren rekreacyjny, dzięki czemu mogą działać samodzielnie.
Organizacja funkcjonalna żłobka
Żłobek zajmuje parter mniejszego budynku, bliżej ulicy. Wszystkie pomieszczenia rozmieszczono na jednym poziomie, a sale zyskały bezpośredni kontakt z ogrodem od południowej strony. Strefę przed oknami wykończono drewnem, piaskiem i zielenią. Równolegle zrezygnowano z typowych, twardych nawierzchni.
Wejście na teren żłobka prowadzi przez niewielki plac, obok którego znalazła się zadaszona wózkownia. Za holem zaplanowano część administracyjną oraz salę wielofunkcyjną. Dzięki składanej ścianie może ona zostać połączona z holem podczas większych wydarzeń i spotkań. Przy wejściu umieszczono również przestronną toaletę z miejscem do przewijania. Główna część żłobka składa się z dwóch sal dydaktycznych z pełnym zapleczem. Towarzyszy im sala integracji sensorycznej, łazienki, pomieszczenia na leżaki i pościel, a także wspólny węzeł żywieniowy z wydawalnią, zmywalnią i strefą dostaw dostępną z zewnątrz. Między salami powstała niewielka przestrzeń wyciszenia doświetlona okrągłymi oknami.
Markizy w służbie koniecznego cienia
Wnętrza korzystają z południowej ekspozycji. Przed nadmiernym nasłonecznieniem chronią je składane markizy, które mogą całkowicie zaciemnić pomieszczenia lub tworzyć zadaszenie przy elewacji. Wyposażenie sal zaprojektowano jako element architektury – część regałów została zintegrowana z drewnianą konstrukcją ścian. W centralnej części każdej sali znalazło się miejsce do wspólnej zabawy i zajęć grupowych. Stoliki z kolei ustawiono przy oknach.
Całe piętro dla najmłodszych
Większy budynek mieści przedszkole. Jego program rozłożono na dwóch kondygnacjach, a zaplecze żywieniowe umieszczono w piwnicy. Tu także zadbano o niezależność funkcjonalną całej części. Parter pełni przede wszystkim funkcje wspólne.
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Zaplanowano tu zadaszone wejście, komfortkę (czyli specjalnie przystosowane, ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne z regulowaną leżanką, które umożliwia przewinięcie lub wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych u dorosłych osób z niepełnosprawnościam), dużą szatnię, administrację, salę integracji sensorycznej i niemal stumetrową salę wielofunkcyjną. Układ pozwala korzystać z tej części budynku także poza godzinami pracy przedszkola. Bezpośrednio przy wyjściu z szatni do ogrodu znalazła się toaleta dla dzieci.
Piętro przeznaczono wyłącznie dla najmłodszych użytkowników. Mieszczą się tu sale dydaktyczne przykryte wysokimi, spadzistymi dachami oraz jadalnia. Najważniejszą przestrzenią tej kondygnacji jest jednak taras o powierzchni ponad 130 mkw., zaprojektowany jako letnia sala i miejsce codziennych zabaw. Taras podzielono na kilka stref. Od południa osłania go pas wysokich traw posadzonych w donicach wyposażonych w automatyczny system nawadniania. Rośliny nie wymagają regularnej pielęgnacji poza corocznym przycięciem wczesną wiosną.
Kryjówka i sklepik z ladą i okienkiem
W projekcie zaplanowano także kilka "smaczków", które opowiadają się za jego unikatowym charakterem. Pod zadaszeniem powstała kryjówka oraz dziecięcy sklepik z ladą i okienkiem do podawania produktów. Wokół całego tarasu poprowadzono ścieżkę przypominającą drogę z własną „stacją ładowania samochodów”. Jej centralnym punktem jest rondo w formie niewielkiego pagórka, na którym posadzono katalpę. Latem drzewo będzie zacieniać taras, a zimą jego zwisające strąki, podświetlone lampkami, mają stać się charakterystycznym elementem tej przestrzeni.
Całe założenie uzupełniają ogrody dostępne bezpośrednio z sal oraz rozbudowane strefy zewnętrzne. W projekcie potraktowano je jako równorzędną część programu edukacyjnego, a nie jedynie teren towarzyszący budynkowi.