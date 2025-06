Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

2025 rokiem odbudów, modernizacji i remontów

Patrząc na to, co budują w tym roku polskie miasta, trudno nie zauważyć, że w kwestii ciekawej architektury panuje raczej posucha. Gros inwestycji realizowanych z miejskich budżetów to w 2025 r. modernizacje i remonty dróg, szkół i obiektów sportowych. Z kolei na Śląsku i Opolszczyźnie, co zrozumiałe, wysiłki skupiają się na odbudowie po powodzi. Jeśli już buduje się coś nowego, to raczej połączenia drogowe i trasy tramwajowe niż muzea, teatry i centra kultury. Kilka perełek da się jednakże wyłowić.

Choć jednak realizacja wielu interesujących budynków rozpocznie się lub będzie kontynuowana w 2025 r., w wielu wypadkach nie zakończy się szybko. Część inwestycji, jak budowa nowego Teatru Muzycznego w Poznaniu, ma opóźnienie już na starcie, gdyż potencjalni wykonawcy żądają za swoje usługi więcej, niż miasta gotowe były wydać. Inne, jak nowy gmach teatru TR Warszawa, z przyczyn finansowych będą powstawać etapami. Chcąc sprawdzić, jak rzeczywistość ma się do wizualizacji, trzeba zatem będzie uzbroić się w cierpliwość.

i Autor: KUMstudio Łukasz Skorek, Materiały prasowe Wizualizacje Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, które ma być gotowe w 2026 r., powstanie w oparciu o koncepcję architektoniczną pracowni KUMstudio, odpowiedzialnej m.in. za takie obiekty jak wybudowane w Krakowie Cut House oraz Instytut Leczenia Zeza. Budynek według założeń ma budzić skojarzenia z górskim krajobrazem: poszczególne bryły, z których będzie złożony, mogą nasuwać myśli o skalnych masywach, zaś użyta w projekcie szklana cegła – o lodowcach. W fasadzie zostaną też umieszczone kompozycje z roślin górskich.

– Zależało nam na metaforycznym nawiązaniu do tematów i idei, które ma prezentować Centrum Himalaizmu. Stąd kształtowanie bryły naszego obiektu nawiązujące do scenerii górskiej, licznych nadwieszeń, seraków

– tłumaczą autorzy koncepcji budynku. Warto dodać, że wschodnią elewację budynku celowo cofnięto, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję bogucickiej bazylice.

Nowy obiekt przybliży odwiedzającym zarówno dzieje himalaizmu w Polsce, jak i sylwetkę słynnego Jerzego Kukuczki. Jednym z ciekawszych elementów budynku będzie szklany łącznik prowadzący do zlokalizowanego w sąsiednim budynku dawnego mieszkania Kukuczki. W obiekcie przewidziano też część rekreacyjno-sportową ze ścianką wspinaczkową. Inwestycja z początkiem 2025 r. weszła w fazę realizacji.

i Autor: Teatr TR Warszawa, Materiały prasowe Nowa siedziba teatru TR Warszawa na pl. Defilad

Nowa siedziba teatru TR Warszawa

Teatr TR Warszawa doczeka się nowej siedziby w miejscu niezwykle reprezentacyjnym: między Pałacem Kultury i Nauki a otwartym w 2024 r. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Budynki MSN i teatru – pomyślane jako dwie części jednej kompozycji – zostały zaprojektowane przez nowojorską pracownię Thomas Phifer & Partners we współpracy z APA Wojciechowski i Buro Happold. Jak podaje strona teatru, biały i czarny gmach mają ze sobą kontrastować, ale i współgrać dzięki podobnej skali oraz zastosowaniu prostych, autentycznych materiałów na elewacjach: białego betonu architektonicznego w przypadku MSN oraz stali w przypadku teatru.

Budynek teatru TR Warszawa na placu Defilad ma otwierać się na otoczenie dzięki dwóm wysokim na 14 metrów bramom od południa i północy, pozwalającym otworzyć scenę główną teatru na otaczającą przestrzeń. Zrównanie sceny z poziomem sąsiedniego placu Centralnego oraz wprowadzenie przeszkleń mają pozwolić przechodniom na obserwowanie codziennej aktywności teatru nawet wtedy, gdy nie trwa spektakl.

Chcieliśmy, aby MSN i TR Warszawa miały bardzo dużą prezencję, nie były lekkimi, zwiewnymi bryłami, tak aby nie zginęły na tle Pałacu Kultury, oraz nie były zbyt podobne w charakterze do znajdujących się w pobliżu budynków handlowych

– mówili architekci w rozmowie z „Architekturą-murator”.

Inwestycja borykała się jednak długo z problemami finansowymi. Mimo iż pozwolenie na budowę wydano w 2021 r., pierwszego przetargu na wybór wykonawcy nie udało się rozstrzygnąć z powodu zbyt drogich ofert. Później część środków odłożonych w budżecie na teatr trzeba było przesunąć na remont Sali Kongresowej w PKiN. Ostatecznie podjęto decyzję o etapowaniu inwestycji, a pierwsze prace przygotowawcze na działce ruszyły dopiero we wrześniu 2024 r. Podpisanie umowy z wykonawcą, firmą WARBUD S.A., zapowiedziano na czerwiec 2025. Nie jest obecnie znany termin zakończenia inwestycji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Grzegorz Piątek. Słuszne piękno architektury

i Autor: Pracownia Projektowa F-11/Powiat Olsztyński, Materiały prasowe Wizualizacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu

Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu

Za koncepcję architektoniczną Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu odpowiada Pracownia Projektowa F-11 z Krakowa, znaną m.in. z projektu kąpieliska Zakrzówek w Krakowie i nowej fabryki „Wigencja” w Łodzi. Jesienią 2024 r. zawarto umowę z firmą JPD Sp. z o.o., która w ciągu 30 miesięcy zaprojektuje i wybuduje 3 planowane obiekty do stanu surowego (miasto dopiero pozyskuje fundusze na kolejne etapy inwestycji). W budynkach mieścić się będą siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach oraz Sala Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych.

Pracownia Projektowa F11 opracowała koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i aranżacją wnętrz (...). Projekt nawiązuje do historycznej symboliki Warmii i języka muzyki

– podają na swojej stronie autorzy koncepcji.

Trzy nowoczesne budynki zaprojektowano jako mały „kampus kulturalny”, dobrze osadzony w okolicznym krajobrazie. W architekturze wykorzystano zarówno cytaty historyczne, jak i symbolikę języka muzyki. Jako swoje inspiracje architekci z F-11 wymieniają „średniowieczne zamki i kościoły, żeglugę na jeziorach Warmii, olsztyńskie kamienice i tradycyjną architekturę drewnianą”.

i Autor: WXCA, Materiały prasowe

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczęła się wiosną 2024 r. Rok 2025 to okres najbardziej intensywnych robót budowlanych, zaś w grudniu 2026 r. nowa siedziba muzeum otworzy swe podwoje dla zwiedzających. Wykonawca, firma Adamietz, realizuje projekt warszawskiej pracowni WXCA, znanej m.in. z takich projektów jak Muzeum Historii Polski, modernizacja dawnych zakładów FSO w Warszawie czy koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego.

Nowe muzeum będzie nietypowe, bo w formie kilku brył połączonych częścią podziemną. W ten sposób na powierzchni powstanie publiczny plac, który nie tylko ma być miejscem spotkań, ale też zapewniać należytą ekspozycję historycznego krajobrazu Wzgórza Świętego Wojciecha. Chodzi także o symbolikę nawiązującą do przeszłości tych ziem.

Proponując taki układ przestrzenny, przypominamy o początkach naszego państwa, o grodach i osadach, w których tworzyły się pierwsze społeczności

– wyjaśnia w komunikacie architekt Adam Mierzwa, współautor projektu.

Ciekawym elementem projektu są duże przeszklenia, otwierające muzeum na wspomniany plac oraz istotną w całej koncepcji zieleń. Z kolei elewacje budynków opowiadać mają o drodze od przeszłości ku teraźniejszości dzięki zastosowaniu różnych materiałów: od surowego kamienia na dole do gładkiego, ciętego kamienia u góry.