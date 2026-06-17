Bitwa o projekt - 13 firm i miliony na szali

Zainteresowanie przygotowaniem dokumentacji dla odcinka Dulowa - Balice przerosło oczekiwania rynku. Do wyścigu o kontrakt stanęło aż 13 podmiotów, od lokalnych biur projektowych po ogólnopolskie konsorcja. Najniższą cenę, wynoszącą 17 343 000,00 zł, zaoferowała firma Autostrada II. Tuż za nią uplasowała się spółka DATABOUT z ofertą na poziomie 17 795 640,00 zł.

Oto wszystkie wyceny za skomplikowane prace studialno-projektowe:

Autostrada II, 17 343 000,00 zł

DATABOUT, 17 795 640,00 zł

Multiconsult Polska: 20 816 520,00 zł

Transprojekt Gdański: 22 972 710,00 zł

Konsorcjum Promost Consulting oraz COMPLEX PROJEKT: 23 420 474,28 zł

INKO: 23 486 235,00 zł

IVIA: 23 689 800,00 zł

Highway: 25 768 809,96 zł

Konsorcjum MP oraz MPRB: 27 606 120,00 zł

Konsorcjum Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA oraz Infra – Centrum Doradztwa: 28 958 505,00 zł

Lafrentz Polska: 29 135 317,50 zł

Mosty Gdańsk: 30 353 182,32 zł

Energoprojekt Gdańsk, który wycenił swoje usługi na rekordowe 43 538 310,00 zł.

GDDKiA rozpoczyna teraz szczegółową weryfikację tych dokumentów, szukając partnera, który udźwignie ciężar modernizacji trasy, po której już dziś porusza się średnio ponad 50 tysięcy samochodów dziennie.

Inżynieria w pasie zieleni, czyli wykorzystanie rezerwy terenu

Najważniejszym założeniem technicznym, przed którym stanie zwycięski projektant, jest dobudowa trzeciego pasa ruchu przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Inwestycja zakłada wykorzystanie rezerwy terenu, która znajduje się obecnie w pasie zieleni rozdzielającym obie jezdnie. To rozwiązanie ma zminimalizować konieczność zajmowania nowych gruntów, ale wymaga precyzyjnego zaprojektowania nowych barier energochłonnych, systemów bezpieczeństwa oraz całkowicie nowego systemu odwodnienia, który musi sprostać większej powierzchni spływu wody deszczowej.

Węzły, MOP-y i demontaż symbolu płatnej autostrady

Projektant nie będzie zajmował się wyłącznie nawierzchnią. Zakres prac jest znacznie szerszy i obejmuje istotne punkty styku autostrady z lokalną siecią dróg. Należą do nich np. rozbudowa węzła Rudno. To zadanie ma na celu poprawę przepustowości w miejscu, które często staje się wąskim gardłem.Istotna będzie też analiza Miejsc Obsługi Podróżnych. Dokumentacja musi odpowiedzieć na pytanie o skalę koniecznej rozbudowy czterech obiektów: Aleksandrowice, Morawica, Rudno oraz Grojec.Do tego dochodzi jeszcze kwestia niemal symboliczna - likwidacja Punktu Poboru Opłat w Balicach. To bodaj najbardziej wyczekiwany przez kierowców element - zaplanowanie fizycznej rozbiórki bramek, co ostatecznie udrożni wjazd do Krakowa od strony zachodniej.

Koniec epoki Stalexportu. Co się będzie działo na A4?

Obecny model funkcjonowania trasy, zarządzanej od 1997 roku przez firmę Stalexport Autostrada Małopolska, przechodzi do historii. Umowa koncesyjna wygasa 15 marca 2027 roku. Od tego dnia za utrzymanie trasy odpowiadać będzie państwo.

Dla branży budowlanej najważniejsze są daty graniczne. Cała rozbudowa zostanie podzielona na trzy odcinki realizacyjne.

Po etapie projektowania, który właśnie się rozpoczyna, GDDKiA planuje wbicie pierwszej łopaty pod właściwe prace budowlane w 2030 roku. Oznacza to, że najbliższe lata upłyną pod znakiem intensywnych prac biurowych, uzgodnień środowiskowych i uzyskiwania pozwoleń na budowę, które są niezbędne, by jedna z najważniejszych arterii południowej Polski mogła sprostać wyzwaniom komunikacyjnym kolejnych dekad.

Tunel średnicowy w Łodzi