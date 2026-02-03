Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stalexport odda autostradę A4 państwu

Do tej operacji logistycznej, jaką jest przejęcie 61 kilometrów autostrady A4 Kraków - Katowice przez państwo – kierowcy dosłownie odliczają już miesiące. Ma to nastąpić w połowie marca 2027 roku. To tylko trochę ponad rok. Po przejęciu autostrady przez GDDKiA na tej bardzo obciążonej ruchem drodze zostaną zniesione opłaty za przejazd. A przypomnijmy, że jest to jeden z najdroższych w Polsce odcinków autostrad w przeliczeniu na kilometr (A4 Kraków - Katowice 0,56 zł za 1 km, a np. przejazd A1 kosztuje około 0,20 zł za km))

Dwa pasy w każdym kierunku i wieczne prace drogowe

Autostrada A4 na odcinku Katowice-Kraków, dobrze znana polskim kierowcom, wkrótce przejdzie gruntowne zmiany. Obecnie zarządzana przez Stalexport Autostrada Małopolska, ta kluczowa trasa, licząca 61 kilometrów, ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dwa place poboru opłat – w Mysłowicach (Brzęczkowicach) i Balicach. Droga nie cieszy się dobrą sławą wśród kierowców, bo oprócz tego, ze przejazd nią jest bardzo drogi (34 złote za 61 km) to na dodatek wciąż trwają tu nieustanne prace drogowe, są zwężenia, ograniczenia prędkości a co za tym idzie korki i spowolniony ruch.

Koncesja Staleksportu dobiega końca w 2027 roku. A4 - bezpłatna

Kierowcy uiszczają opłaty za przejazd na każdym z placu poboru opłat czyli w Brzęczkowicach i Balicach. Jednak już w połowie marca 2027 roku, po 30 latach koncesji, autostrada ta powróci pod skrzydła państwa, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Co to oznacza dla kierowców? Przede wszystkim - koniec opłat i nowe inwestycje. Przejęcie A4 przez GDDKiA to przede wszystkim dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych – od tego momentu przejazd tą trasą będzie bezpłatny, tak jak na innych odcinkach autostrad zarządzanych przez państwo. Ale to nie wszystko. GDDKiA ma ambitne plany rozbudowy A4, które mają na celu zwiększenie jej przepustowości i poprawę komfortu podróżowania.

Będzie rozbudowa, nie tylko w okolicy węzła Balice

Rozbudowa A4 nie ograniczy się jedynie do okolic węzła Balice. GDDKiA planuje kompleksową modernizację i poszerzenie całej trasy Katowice-Kraków.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, która określi szczegółowy zakres prac. Już wiadomo, że sposobem na poszerzenie trasy jest wykorzystanie szerokiego pasa rozdziału między jezdniami do dobudowy dodatkowych pasów ruchu w obu kierunkach.

- Szykujemy się też do rozbudowy A4 Katowice – Kraków, która wpisana jest do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Szczegóły dotyczące poszerzenia autostrady, przy wykorzystaniu szerokiego pasa rozdziału, poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej dokumentacji- wyjaśnia GDDKiA.

Oprócz tego, w planach jest również rozbudowa 17-kilometrowego odcinka A4 w rejonie Krakowa, między węzłem Balice I (połączenie z S52) a ul. Kąpielową (za węzłem Kraków Południe). GDDKiA analizuje różne warianty rozbudowy, w tym budowę trzeciego pasa ruchu oraz modernizację węzłów Balice I i Kraków Skawina. Dodatkowo, planowana jest rozbudowa 2,9 km odcinka S52 między węzłami Balice I i Modlniczka oraz 2,5 km DK94 między węzłami Modlniczka i Modlnica, dostosowując ten odcinek do standardu drogi ekspresowej.

Zanim nadejdzie era bezpłatnych przejazdów - będzie podwyżka opłat za A4

Niestety, zanim kierowcy będą mogli cieszyć się bezpłatnym przejazdem A4, czeka ich kolejna podwyżka opłat. Od 1 kwietnia 2026 roku Stalexport Autostrada Małopolska podnosi stawki o niemal 6 procent. Oznacza to, że opłata dla samochodów osobowych wzrośnie z 17 zł do 18 zł na każdym z dwóch punktów poboru opłat, a dla pojazdów ciężarowych z 52 zł do 55 zł. Decyzja ta budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście planowanego przejęcia autostrady przez GDDKiA i zniesienia opłat. Koncesjonariusz argumentuje, że podwyżki są niezbędne do sfinansowania bieżącego utrzymania autostrady oraz realizowanego programu inwestycyjnego o wartości 540 mln zł, który obejmuje wymianę nawierzchni i remonty obiektów inżynierskich.

W ocenie GDDKiA, biorąc pod uwagę wysokie podwyżki wdrożone przez koncesjonariusza w poprzednich latach, kolejny wzrost opłat jest niezasadny. Podwyżka, po raz kolejny zniechęci kierowców do korzystania z tej trasy i spowoduje wzrost ruchu na drogach alternatywnych i bezpłatnych.

Mamy w Polsce niemal 1900 km autostrad

Jak informuje GDDKiA, sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 5465,7 km. W skład tego wchodzi 1894,5 km autostrad oraz 3571,2 km dróg ekspresowych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:

152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) - Toruń (Toruń Południe) - Gdańsk Transport Company,

255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin - Świecko - Autostrada Wielkopolska,

61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) - Katowice (Murckowska) - Stalexport Autostrada Małopolska.