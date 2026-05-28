Jedyne w Polsce uzdrowisko kardiologiczne
Nałęczów, położony w województwie lubelskim, od lat kojarzony jest z wyjątkowym charakterem uzdrowiskowym. Kameralna zabudowa i duża ilość terenów zielonych tworzą spójny krajobraz, w którym architektura naturalnie współistnieje z parkowym otoczeniem. To również jedyne w Polsce uzdrowisko specjalizujące się wyłącznie w leczeniu chorób kardiologicznych. Miasto odgrywa ważną rolę na mapie krajowego życia kulturalnego.
Centralnym punktem Nałęczowa pozostaje 25-hektarowy Park Zdrojowy z historyczną zabudową i stawem. Ważnym elementem lokalnej tożsamości jest również Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego — modernistyczny budynek zaprojektowany przez Marka Leykama i oddany do użytku w 1966 roku. Obiekt wyróżnia się na tle swoich sąsiadów dużymi przeszkleniami i rytmicznie podzieloną elewacją. Koncepcja atelier została tu oparta na ideach modernizmu i filozofii Bauhausu - założyła ścisły związek procesu twórczego z naturą i otoczeniem.
Prolog - projekt pracowni Nizio Design
Rozwój szkoły i jej działalności artystycznej sprawił, że pojawiła się pilna potrzeba stworzenia nowej przestrzeni przeznaczonej na wystawy i wydarzenia kulturalne. Prezentacja prac studentów, pedagogów i zapraszanych artystów odgrywa istotną rolę w budowaniu znaczenia tego miejsca dla kultury regionu. Odpowiedzią na te potrzeby stała się koncepcja Galerii przy Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, przygotowana przez pracownię Nizio Design International. Projektowany pawilon otrzymał nazwę „Prolog”, która stanowi symboliczne odniesienie do początku drogi twórczej i pierwszych doświadczeń związanych ze sztuką oraz edukacją. Mirosław Nizio, właściciel pracowni, podkreśla:
„W nałęczowskim liceum zdobywałem pierwsze szlify artystyczne. To tutaj ukształtowała się moja wrażliwość twórcza, która odzwierciedla się w moich projektach. Nałęczów to był również mój prolog. Dlatego powrót do miasta mojej młodości i możliwość realizacji projektu w miejscu, gdzie rozpocząłem moją drogę artystyczną, jest dla mnie szczególnie istotny”
Architektura oparta na idei otwartości
Architekci postawili na minimalistyczną formę opartą na horyzontalnych, białych płaszczyznach interpretowanych jako symboliczne blejtramy. Charakterystycznym motywem projektu są dynamicznie wysunięte płaszczyzny i pilastry, które nawiązują do rytmu istniejącej już zabudowy. Modularna kompozycja elewacji przywodzi na myśl konstrukcję układanki zbudowanej na prostych zasadach podpór i wiązań. Prostopadłościenna bryła została zaprojektowana tak, aby domknąć urbanistycznie istniejący kompleks i jednocześnie zachować szacunek dla historycznego otoczenia, które stara się dodatkowo wyeksponować.
Dużym wyzwaniem okazało się wpisanie nowego obiektu w zamkniętą strukturę urbanistyczną szkoły. Pawilon zaplanowano na zakończeniu jednego z dziedzińców, co ma sprzyjać organizacji działań artystycznych i wydarzeń plenerowych. Podobnie jak historyczny budynek liceum, nowa architektura opiera się na idei otwartości oraz budowania relacji z otoczeniem. Przeszklony parter umożliwi kontakt wnętrz z zielenią, a jednocześnie pozwoli eksponować sztukę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Elewacje będą mogły pełnić funkcję powierzchni wystawienniczych i projekcyjnych dla działań multimedialnych.
Projekt zakłada stworzenie elastycznych przestrzeni dostosowanych do współczesnych form prezentacji sztuki. Oprócz galerii w pawilonie znajdą się biblioteka, czytelnia i kawiarnia. Integralną częścią obiektu będzie także wielofunkcyjna sala konferencyjna przeznaczona do organizacji spotkań, wykładów, projekcji oraz wydarzeń edukacyjnych. Całość uzupełni zielony dach przewidziany jako miejsce odpoczynku, aktywności i wydarzeń plenerowych.