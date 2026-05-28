Zofia Piotrowska: Gdzie są prawdziwe spory o mieszkania i miasta? I Architektura-murator

Jedyne w Polsce uzdrowisko kardiologiczne

Nałęczów, położony w województwie lubelskim, od lat kojarzony jest z wyjątkowym charakterem uzdrowiskowym. Kameralna zabudowa i duża ilość terenów zielonych tworzą spójny krajobraz, w którym architektura naturalnie współistnieje z parkowym otoczeniem. To również jedyne w Polsce uzdrowisko specjalizujące się wyłącznie w leczeniu chorób kardiologicznych. Miasto odgrywa ważną rolę na mapie krajowego życia kulturalnego.

Centralnym punktem Nałęczowa pozostaje 25-hektarowy Park Zdrojowy z historyczną zabudową i stawem. Ważnym elementem lokalnej tożsamości jest również Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego — modernistyczny budynek zaprojektowany przez Marka Leykama i oddany do użytku w 1966 roku. Obiekt wyróżnia się na tle swoich sąsiadów dużymi przeszkleniami i rytmicznie podzieloną elewacją. Koncepcja atelier została tu oparta na ideach modernizmu i filozofii Bauhausu - założyła ścisły związek procesu twórczego z naturą i otoczeniem.

Autor: NIZIO DESIGN INTERNATIONAL/ Materiały prasowe Nowy pawilon przy Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie

Prolog - projekt pracowni Nizio Design

Rozwój szkoły i jej działalności artystycznej sprawił, że pojawiła się pilna potrzeba stworzenia nowej przestrzeni przeznaczonej na wystawy i wydarzenia kulturalne. Prezentacja prac studentów, pedagogów i zapraszanych artystów odgrywa istotną rolę w budowaniu znaczenia tego miejsca dla kultury regionu. Odpowiedzią na te potrzeby stała się koncepcja Galerii przy Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, przygotowana przez pracownię Nizio Design International. Projektowany pawilon otrzymał nazwę „Prolog”, która stanowi symboliczne odniesienie do początku drogi twórczej i pierwszych doświadczeń związanych ze sztuką oraz edukacją. Mirosław Nizio, właściciel pracowni, podkreśla:

„W nałęczowskim liceum zdobywałem pierwsze szlify artystyczne. To tutaj ukształtowała się moja wrażliwość twórcza, która odzwierciedla się w moich projektach. Nałęczów to był również mój prolog. Dlatego powrót do miasta mojej młodości i możliwość realizacji projektu w miejscu, gdzie rozpocząłem moją drogę artystyczną, jest dla mnie szczególnie istotny”

Autor: NIZIO DESIGN INTERNATIONAL/ Materiały prasowe Nowy pawilon przy Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie

Architektura oparta na idei otwartości

Architekci postawili na minimalistyczną formę opartą na horyzontalnych, białych płaszczyznach interpretowanych jako symboliczne blejtramy. Charakterystycznym motywem projektu są dynamicznie wysunięte płaszczyzny i pilastry, które nawiązują do rytmu istniejącej już zabudowy. Modularna kompozycja elewacji przywodzi na myśl konstrukcję układanki zbudowanej na prostych zasadach podpór i wiązań. Prostopadłościenna bryła została zaprojektowana tak, aby domknąć urbanistycznie istniejący kompleks i jednocześnie zachować szacunek dla historycznego otoczenia, które stara się dodatkowo wyeksponować.

Dużym wyzwaniem okazało się wpisanie nowego obiektu w zamkniętą strukturę urbanistyczną szkoły. Pawilon zaplanowano na zakończeniu jednego z dziedzińców, co ma sprzyjać organizacji działań artystycznych i wydarzeń plenerowych. Podobnie jak historyczny budynek liceum, nowa architektura opiera się na idei otwartości oraz budowania relacji z otoczeniem. Przeszklony parter umożliwi kontakt wnętrz z zielenią, a jednocześnie pozwoli eksponować sztukę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Elewacje będą mogły pełnić funkcję powierzchni wystawienniczych i projekcyjnych dla działań multimedialnych.

Projekt zakłada stworzenie elastycznych przestrzeni dostosowanych do współczesnych form prezentacji sztuki. Oprócz galerii w pawilonie znajdą się biblioteka, czytelnia i kawiarnia. Integralną częścią obiektu będzie także wielofunkcyjna sala konferencyjna przeznaczona do organizacji spotkań, wykładów, projekcji oraz wydarzeń edukacyjnych. Całość uzupełni zielony dach przewidziany jako miejsce odpoczynku, aktywności i wydarzeń plenerowych.