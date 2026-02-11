Tak wygląda Lądek–Zdrój w lutym 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dofinansowanie ministra dla Lądka -Zdroju 2026. Lista zadań i kwoty

W lutym 2026 ministerstwo kultury ogłosiło, że prawie 167 mln zł zostanie przekazanych na realizację 412 zadań, które w tym roku otrzymały dofinansowanie w ramach pierwszego naboru programu „Ochrona zabytków”. 11 mln zł z tej kwoty trafi do powiatu kłodzkiego. Zadania będą realizowane w trybie jednorocznym. To program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Finansowane są m.in. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Wśród nich jest sporo budynków z Lądka-Zdroju. Oto one:

Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 18, budynek mieszkalny wielorodzinny: remont budynku w związku z usuwaniem skutków powodzi - 48 tys. Lądek-Zdrój, ul. Słodowa 1, wykonanie prac budowlanych celem usunięcia skutków powodzi z września 2024 r. - 368 tys. Program konserwatorski kamienicy Rynek 6 w Lądku-Zdroju uszkodzonej w wyniku powodzi w 2024 r. - 88 tys. Lądek-Zdrój, ul. Rynek 2, budynek mieszkalny wielorodzinny wzniesiony w XVIII w. : remont budynku w związku z usuwaniem skutków powodzi. - 193 tys. zł Kamienica mieszczańska (poł. XVIII w.), piwnice i parter – prace konserwatorskie/restauratorskie po powodzi - 576 000,00 zł Kamienica Rynek 4 (XVIII w.), budynek mieszkalny z usługami na parterze – remont - kwota 396 255,00 zł Barokowa kamienica Rynek 5 (XVIII w.) – remont elewacji, schodów, koszy rynnowych - kwota 296 000,00 zł Kompleks dworu obronnego w Trzebieszowicach (gmina Lądek-Zdrój, XIV w.) – zabezpieczenie - 281 054,00 zł Budynek ul. Kłodzka 3 (XVIII w.) – remont po powodzi - 197 400,00 zł Budynek mieszkalny wielorodzinny Rynek 2 (XVIII w.) – remont po powodzi - 193 148,00 zł Kamienice Rynek 8 i 9 (XVIII w.) – ekspertyzy techniczne, konserwatorskie + badania - 167 280,00 zł Budynek mieszkalny wielorodzinny Rynek 3 – remont po powodzi - 156 600,00 zł Budynek ul. Rynek 29 – prace budowlane po powodzi 2024 - 151 200,00 zł Budynek wielorodzinny ul. Kościelna 18 – remont po powodzi (zakres łączony) - 48 000,00 – 312 000,00 zł (w zależności od pozycji; najwyższa wartość uwzględniona w źródłach jako 312 tys.) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP - Kaplica pw. św. Jerzego w Parku Moniuszki (XVII w.) – remont kopuły z latarnią - 0,00 zł (nie przyznano mimo kwalifikacji wstępnej w niektórych zestawieniach) Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP (XVII w.) w Lądku-Zdroju. Zakres prac: Kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych (w tym zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń po powodzi z września 2024 r.) Kwota dofinansowania: 787 500,00 zł (w niektórych źródłach podawana jako ok. 787–790 tys. zł; dokładna wartość z listy MKiDN to 787 500 zł) dwór obronny w Trzebieszowicach – zabezpieczenie kompleksu - kwota 281 054,00 zł Remont po powodzi budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju - kwota 250 800,00 zł Lądek-Zdrój, ul. Rynek 23, budynek mieszkalny wielorodzinny z XVIII w. (przebudowany gruntownie w końcu XIX w. i na początku XX w.): remont budynku w związku z usuwaniem skutków powodzi - 156 000,00 zł Lądek-Zdrój – barokowa kamienica z XVIII w., Rynek nr 18: remont schodów wewnętrznych i uszkodzonej konstrukcji stropu łukowego w korytarzu niskiego parteru - 132 000,00 zł barokowa kamienica z XVIII w., Rynek nr 25: remont i konserwacja schodów drewnianych i stolarki drzwiowej - 111 000,00 naprawa ściany nośnej i izolacja fundamentów w barokowej kamienicy Rynek 6 - kontynuacja prac po powodzi 2024 r. - kwota 210 000,00

Wiosną 2025 pisaliśmy: Jak wyglądał Lądek-Zdrój w maju 2025?

W maju obiekty noclegowe na Ziemi Kłodzkiej przeżywały pełne obłożenie. Ale ślady po wielkiej wodzie w Lądku-Zdroju widać wciąż bardzo mocno. Na budynkach - skuty tynk. Trwa suszenie gospodarstw. Wiele budynków nad rzeką Biała Lądecka w Lądku -Zdroju jest uszkodzonych lub częściowo zburzonych przez wodę.

W maju miasteczko odwiedzili reporterzy Eski. Niektórzy restauratorzy nadal nie otworzyli po powodzi swoich lokali. - Chciałem uciekać z tego miejsca, ale to jest lokal z historią, przedwojenny. Wcześniej prowadzili tu restaurację moi rodzice. Jestem świadomy tego, że wielka woda znowu może przyjść, ale miejsce z tradycją musi pozostać – podkreślał Paweł Alinkiewicz, właściciel restauracji Polska Chata.

Wcześniej pisaliśmy:

Rzeka Biała Lądecka - odbudowa mostu św. Jana

Nad rzeką Biała Lądecka wciąż stoją wypatroszone domy, z uszkodzonymi fundamentami, ścianami. Lokale wzdłuż ulicy Kościuszki są zabite płytami paździerzowymi, w środku widać skute do wysokości ok. 2 m tynki i gołą cegłę. Na kamienicach - ostrzeżenie - Uwaga, budynek niebezpieczny, zakaz wstępu. Zabytkowa kamienica z 1882 roku, której woda dosłownie zabrała balkony, jest zabezpieczona folią. Trwa - powolna - odbudowa domów po powodzi. Tych, które do odbudowy się nadają.

Trwa odbudowa mostu św. Jana. To most z XVI wieku, cenny, ten, z którego fala porwała pilnującego miasta przed powodzią św. Jana Nepomucena. W internecie trwa zrzutka na odbudowę - zebrano około 18 tys. zł. Ale w Lądku i okolicach powódź zdewastowała łącznie kilkanaście mostów i kładek.

Co się dzieje w Lądku? Odbudowa

straty w mieniu komunalnym burmistrz Tomasz Nowicki oszacował na ponad 300 milionów złotych. – Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, proces odbudowy będzie rozciągnięty na lata – przyznał.

działają sanatoria w uzdrowisku - położone wyżej uzdrowisko uniknęło zalania. Przyjeżdżają turyści i kuracjusze.

Niemal 1,7 mln zł na odbudowę na portalu zrzutka.pl zebrał dla powodzian Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady

Do połowy 2025 Wody Polskie miały zakończyć prace na Białej Lądeckiej i potoku Morawka. To prace na odcinkach o łącznej długości 28 km – na rzece Białej Lądeckiej od profilu mostu drogowego w miejscowości Bielice do profilu mostu drogowego w Radochowie oraz na potoku Morawka. Drugie zadanie obejmuje odcinek rzeki Białej Lądeckiej od profilu mostu drogowego w Radochowie do ujścia rzeki w miejscowości Krosnowice na długości 14 km. Prace obejmują m.in. udrożnienie powstałych zatorów i naprawa wyrw brzegowych.

Zakończyło się wydobycie i usunięcie rumoszu drzewnego z koryta Białej Lądeckiej i Morawki na odcinku o łącznej długości 42 kilometrów. Koszt - 35 mln zł. To zadanie Wód Polskich.

Szkoła Podstawowa przy ul. Kościelnej - gmina postanowiła ją odbudować i rozbudować. Na razie pozyskała na ten cel 15 mln zł. Po feriach uczniowie tu wrócili.

kamienica na rogu ulic Paderewskiego i Kościuszki, usytuowana nad rzeką Białą Lądecką z 1882 jest zrujnowana. Architekci z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na ochotnika dokonali wielu analiz, ekspertyz i przekazali wnioski, co robić dalej ze 167 obiektami. Przekazali je do urzędu konserwatorskiego. Dotyczą one m.in. tej właśnie kamienicy. Pisaliśmy o tym tu: Inicjatywa architektów w Lądku

Czytaj też:

Wcześniej pisaliśmy

Lądek-Zdrój po przejściu fali we wrześniu 2024

Lądek-Zdrój podniesie się po powodzi, powiedział burmistrz tego miasta. Ale przyznał, że "zniszczona jest cała infrastruktura gazowa, wodno-kanalizacyjna, domy rozpadają się na pół, są porywane asfalty, powyrywana jest kostka brukowa, wszystko jest całkowicie pozalewane. Tak wygląda miasteczko po przejściu fali powodziowej na Białej Lądeckiej. Ucierpiał rynek, na którym stoi neorenesansowy XIX-wieczny ratusz. Woda sięgała dwóch metrów, niszcząc wszystkie restauracje, galerie sztuki i kawiarnie. Zniszczyła też XVI-wieczny most św. Jana Nepomucena, który był jednym z symboli miasta. W 1709 r. mieszkańcy Lądka umieścili na nim także figurę św. Jana Nepomucena, patrona mostów i ochrony przed powodziami. Rzeźba patrona prawdopodobnie została zdemontowana i zabezpieczona przed kataklizmem.

Sanatorium w Lądku - dawno wrócili już kuracjusze

Zniszczone były też restauracje i domy w części uzdrowiskowej nad rzeką. Samo uzdrowisko, park oraz Dom Zdrojowy oraz obiekty 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego nie zostały zalane. W sanatoriach - bo Lądek to uzdrowisko - zakwaterowano żołnierzy. Wcześniej przyjęto tu też 21 powodzian.

- Mimo nieszczęścia, które dotknęło Lądek-Zdrój, w Długopolu-Zdroju realizujemy wszelkiego rodzaju pobyty - informowali przedstawiciele uzdrowiska.

Po powodzi we wrześniu 2024 w Lądku - Zdroju aż 75 obiektów zakwalifikowano jako zagrażające ludziom. Miasto jest w ruinie. Znowu. W miejscu, w którym rzeka w 1997 podczas tamtej powodzi zmyła drogę, znów płynęła woda. Ale nawet wtedy nie było tyle wody, ile teraz - słychać głosy.

Czytaj też:

Piękne Kłodzko zniszczone. Odbudowa zajmie 5 - 6 lat. Zdjęcia

Miliardy potrzebne na odbudowę

- Apeluję do pana premiera o rozwiązania systemowe i celowaną pomoc, która będzie skierowana najpierw na sprzątanie miasta. Na odbudowę infrastruktury potrzebne będą setki milionów o ile nie miliard złotych. Potrzebne są więc pieniądze - podkreślił Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka. Jednak zarządzanie Lądkiem premier przekazał nadbrygadierowi Michałowi Kamienieckiemu. Chodzi o zarządzanie kryzysowe i działanie w zakresie usuwania skutków powodzi.

- Potrzebujemy mocnego dowodzenia, mocnego kierownictwa - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Przypomnijmy. W kwietniu 2019 rada miejska Stronia Śląskiego przyjęła rezolucję przeciwko budowie kolejnych zbiorników retencyjnych. Podobne protesty były w gminie Lądek, w miejscowości Radochów. Ludzie bali się wysiedlenia niemal całej wsi. Stronie zostało totalnie zniszczone.

Lądek potrzebuje turystów

- My żyjemy głownie z turystów - mówił burmistrz Tomasz Nowicki. - Jest tak duże zaangażowanie służb, sił i środków, że liczę, że proces odbudowy będzie krótki i intensywny. Na szczęście część pensjonatów jest położona wysoko, w części zdrojowej, na zboczu. To są bezpieczne miejsca, które za chwilę będą mogły funkcjonować.

Ale zanim tu wrócą, potrzebna jest inna pomoc. - Lądek ma ogromne potrzeby infrastrukturalne - potrzebne będą domy dla powodzian, odbudować trzeba będzie oczyszczalnię ścieków i parę innych obiektów - czytamy w poście na FB, jaki opublikował Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady.

Właściciele pensjonatu Alhambra napisali na Fb: Przetrwaliśmy pandemię, skutki wojny w Ukrainie - przetrwamy również ten kataklizm. Potrwa to, bo to nie tylko odbudowa Alhambry, ale przed wszystkim dróg, mostów, infrastruktury w Lądku, tak by Goście mogli wrócić. Potrwa to wiele długich miesięcy.

Lądek-Zdrój we wrześniu zaraz po powodzi. Zdjęcia

