Baltica 2 w liczbach i faktach

Kilkadziesiąt kilometrów od plaż Ustki i Choczewa trwa jedna z najważniejszych inwestycji energetycznych w Polsce. Baltica 2, projekt realizowany w formule joint venture przez krajowego lidera, Grupę PGE, oraz światowego pioniera branży offshore, duńską firmę Ørsted, to przedsięwzięcie o skali dotąd niespotykanej w naszej części Bałtyku.

Z perspektywy inżynieryjnej mamy do czynienia z budową ogromnej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,5 GW na obszarze niemal 190 kilometrów kwadratowych. To przestrzeń, na której docelowo stanie 107 turbin wiatrowych, każda o imponującej jednostkowej mocy 14 MW, co łącznie daje potencjał wytwórczy na poziomie 1498 MW. Skala ta pozwoli na dostarczenie czystej, zeroemisyjnej energii do około 2,5 miliona gospodarstw domowych, co realnie zmieni miks energetyczny kraju i ograniczy nasze uzależnienie od importu paliw kopalnych.

Pod względem mocy wytwórczych jest to jedna z największych inwestycji energetycznych realizowanych obecnie w Polsce i jeden z najważniejszych projektów morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Inżynieria na dnie morza – technologia instalacji 111 monopali

Obecnie na morskim placu budowy trwa jedna z najbardziej skomplikowanych faz operacyjnych, czyli instalacja fundamentów, która oficjalnie rozpoczęła się w maju 2026 roku. Wykorzystywane są do tego potężne monopale - to stalowe rury o ogromnej średnicy, które są transportowane z portu w Rønne na Bornholmie, a następnie precyzyjnie osadzane w dnie morskim.

W operację zaangażowane są m.in. statki instalacyjne Aeolus oraz specjalistyczna jednostka dźwigowa Svanen, wspierane przez flotę statków pomocniczych.

Za realizację tej kampanii odpowiada firma Van Oord, a plan zakłada zainstalowanie łącznie 111 takich konstrukcji - 107 pod same turbiny oraz 4 pod morskie stacje elektroenergetyczne, które będą pełnić rolę potężnych transformatorów zbierających energię z wiatraków przed jej przesłaniem na ląd.

Jak dowiedzieliśmy się w PGE, faza budowy fundamentów, powoli będzie ustępowała kolejnej kampanii związanej z przygotowaniem do instalacji gigantycznych wież, na których zostaną zamontowane równie duże turbiny.

Krajowy przemysł ma swój wkład w budowę morskiej farmy

To, co szczególnie istotne z perspektywy krajowego rynku budowlanego, to fakt, że Baltica 2 nie jest projektem realizowanym wyłącznie przez zagraniczne podmioty.

Polskie firmy odnalazły się w skomplikowanej logistyce offshore, dostarczając ponad 75 procent tzw. secondary steel, czyli dodatkowych konstrukcji stalowych niezbędnych do wyposażenia fundamentów. Mowa tu o ponad 400 elementach, takich jak platformy zewnętrzne, podwieszane platformy wewnętrzne, systemy do cumowania statków serwisowych oraz klatki anodowe chroniące strukturę przed korozją. Elementy te powstają m.in. w zakładach w Gdańsku, Świnoujściu oraz w Żarach (firma Smulders), co stanowi potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu stalowego i stoczniowego. Tylko nieliczne komponenty, jak zewnętrzne platformy robocze, pokonują dłuższą trasę, płynąc do portu instalacyjnego z portugalskiego Setúbal.

Transport wszystkich elementów do portu instalacyjnego potrwa do końca sierpnia. Dodatkowe konstrukcje stalowe są ważnym elementem wyposażenia fundamentów. Podwieszane platformy wewnętrzne i zewnętrzne platformy robocze zapewniają dostęp ekipom technicznym do konstrukcji, platformy do cumowania umożliwiają bezpieczne podejście jednostek serwisowych, a klatki anodowe to część systemu ochrony antykorozyjnej.

Równolegle postępuje budowa lądowej infrastruktury przyłączeniowej Baltica 2 w Osiekach Lęborskich, w gminie Choczewo. Jej głównym elementem jest stacja najwyższych napięć 275/400 kV, powstająca na terenie blisko 12 hektarów. Wszystkie główne konstrukcje obiektu są już ukończone, a na terenie stacji prowadzone są kolejne prace instalacyjne. Została również dostarczona większość kluczowych urządzeń w tym 4 transformatory, dławiki, wyposażenie GIS 275kV i GIS 400kV. Energia przesłana z farmy na brzeg o napięciu 275 kV trafi do stacji sześciokilometrową lądową trasą kablową. W stacji napięcie zostanie podniesione do 400 kV, a następnie energia zostanie wprowadzona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez pobliską stację PSE Choczewo- powiedziała nam Katarzyna Antczak, starszy ekspert w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Elektrownia jądrowa za płotem

Jednak Choczewo to nie tylko offshore - tuż obok, w ramach osobnej inwestycji, planowana jest budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Takie sąsiedztwo sprawia, że ta pomorska gmina zmienia się w gigantyczny hub, gdzie energia atomowa będzie współistnieć z energią wiatru.

Architektura tego miejsca jest planowana tak, by połączyć zaawansowaną technologię przesyłową z dbałością o lokalny krajobraz, co potwierdzają regularne spotkania informacyjne inwestorów z mieszkańcami sołectw Kopalino i Kierzkowo.

Ustka jako portowa baza operacyjna dla bałtyckich turbin

Zarządzanie tak wielkim projektem wymaga również stałej bazy logistycznej, która powstaje w południowo-zachodniej części portu w Ustce. Budowana tam baza operacyjno-serwisowa ma zostać oddana do użytku jeszcze w 2026 roku i będzie odpowiadać za stały nadzór techniczny nad farmą przez co najmniej 30 lat jej eksploatacji. W jej skład wejdzie budynek administracyjny oraz nowoczesny magazyn części zamiennych, a przy specjalistycznym nabrzeżu stale cumować będą jednostki serwisowe. Podczas realizacji prac na morzu inwestorzy dbają także o ekosystem Bałtyku - przy wbijaniu fundamentów stosowane są kurtyny bąbelkowe ograniczające hałas oraz prowadzony jest monitoring obecności ssaków morskich, co pozwala minimalizować wpływ budowy na środowisko.

Kiedy Baltica 2 będzie gotowa? Ile kosztuje?

Inwestycja ta jest nie tylko wyzwaniem inżynieryjnym, ale i potężnym przedsięwzięciem finansowym. Projekt Baltica 2 jest wspierany m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy, z którego na ten cel przeznaczono 5,5 miliarda złotych w ramach finansowania przypadającego na PGE.

Szacuje się, że całkowity koszt tej inwestycji może wynieść około 30 mld zł.

W części morskiej instalację monopali planujemy zakończyć w 2026 roku. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy instalację kabli eksportowych oraz czterech morskich stacji elektroenergetycznych. Na przyszły rok zaplanowane jest układanie kabli wewnętrznych oraz montaż turbin - mówi Katarzyna Antczak.

Harmonogram prac jest precyzyjnie określony i bardzo napięty - faza instalacji fundamentów na morzu ma zakończyć się w czwartym kwartale 2026 roku.

Rok 2027 będzie czasem montażu turbin wiatrowych oraz instalacji kabli wewnętrznych. Jeśli wszystkie etapy zostaną zrealizowane zgodnie z planem, pierwsza energia z bałtyckiego wiatru popłynie do polskich gniazdek w pierwszej połowie 2027 roku, a pełne uruchomienie komercyjne farmy o mocy 1,5 GW nastąpi przed końcem 2027 roku. Baltica 2 staje się tym samym symbolem dojrzałości polskiego przemysłu i jego gotowości do udziału w najbardziej wymagających projektach energetycznych XXI wieku.

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