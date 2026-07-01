Park nad Południową Obwodnicą Warszawy niemal gotowy. Finisz w 2026

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Park nad POW otwarty od kwietnia 2025 r.

27 listopada 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą parku linearnego na Ursynowie – firmą Palmett. 27 marca 2024 r. wykonawca oficjalnie przejął plac budowy, a w kwietniu ruszyły prace w terenie. Za ponad 42 mln zł nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy do 2026 r. powstanie nowy park. Zaplanowano, że Ursynów zyska ok. 12 ha zieleni urządzonej w miejscu, gdzie wcześniej rozciągała się pokryta trawą pustka. 17 kwietnia 2025 r. oddano do użytku pierwszy odcinek parku, zaś drugi zaraz po nim – 24 kwietnia. Finisz inwestycji jest obecnie zapowiadany na koniec 2026 r.

Park powstaje wzdłuż ul. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Nowoursynowskiej do ul. Pileckiego. Biegnie on szerokim pasem zieleni pośrodku ul. Płaskowickiej, który za PRL-u był rezerwą terenową pod budowę POW na powierzchni, a ostatecznie przykrył zrealizowany w tym miejscu tunel drogowy.

– To rzecz bez precedensu: dwukilometrowy park powstanie w bardzo trudnym miejscu, nad tunelem obwodnicy. Pojawi się ponad tysiąc drzew i setki tysięcy krzewów. Dzięki zróżnicowanemu zagospodarowaniu z parku będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas podpisywania umowy z wykonawcą.

Warto przypomnieć, że pierwsze koncepcje budowy parku nad południową obwodnicą pojawiły się już na początku lat dwutysięcznych. W 2016 r. na podstawie konsultacji społecznych została wypracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu nad POW. Ta koncepcja, autorstwa biura projektowo-konsultingowego PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej, stała się podstawą do stworzenia projektu parku przez firmę Palmett – wykonawcę inwestycji.

Budowa parku, choć planowana od lat, znacząco się opóźniła, gdyż dzielnicy nie udało się porozumieć z drogowcami budującymi Południową Obwodnicę Warszawy. W efekcie prace nad parkiem nie zostały skoordynowane z budową POW i mogły ruszyć dopiero po oddaniu inwestycji do użytku.

Przejdź do galerii: Park linearny nad Południową Obwodnicą Warszawy. Zobacz wizualizacje parku na Ursynowie

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Kontrowersje wokół parku nad POW. Wzburzyła m.in. likwidacja parkingów

Nowy park na Ursynowie docelowo będzie mieć długość ok. 2 km i składać się z sześciu odcinków, które zagospodarowano na różne sposoby. Dzięki temu powstanie zróżnicowana, zielona przestrzeń dla wszystkich. Poza zielenią, która zaplanowano na wszystkich odcinkach (w tym drzewa o wysokości 5–7 m) park nad POW ma zaoferować spacerowiczom:

Odcinek nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich) – trzy nieduże placyki, z czego jeden z wielofunkcyjną wiatą wyposażoną w stoliki, ławki i huśtawki. Odcinek w realizacji.

Odcinek nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) – zrealizowany w pierwszej kolejności; rozległa polana otoczona roślinnością. Odcinek oddany do użytku w kwietniu 2025 r.

Odcinek nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN) – zrealizowany w drugiej kolejności; plac z fontanną posadzkową oraz duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem, strefa rekreacyjna z urządzeniami do zabawy. Odcinek oddany do użytku w kwietniu 2025 r.

Odcinek nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego) – zrealizowany w trzeciej kolejności; ogród zmysłów, wzgórze z punktem widokowym. Odcinek oddany do użytku we wrześniu 2025 r.

Odcinek nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła) – nieduży placyk z dwoma stołami piknikowymi, obok zieleń inspirowana sadami. Odcinek oddany do użytku w czerwcu 2025 r.

Odcinek nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej) – wielofunkcyjna wiata, zrewitalizowany i nieco przekształcony istniejący nasyp z możliwością wejścia na szczyt. Odcinek oddany do użytku w listopadzie 2025 r.

W park wkomponowano kilka parkingów, których zachowania domagali się mieszkańcy. Docelowo nad POW będą się znajdować trzy toalety miejskie: jedna w rejonie strefy zabaw przy ul. Braci Wagów, druga na wysokości Natpoll Business Center i ostatnia w okolicach skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Stryjeńskich. Przez cały park będzie też biegła droga dla rowerów (obecnie się ona urywa).

Park, choć na ogół oceniany pozytywnie i chętnie odwiedzany przez mieszkańców, spotkał się także z krytyką. Część osób skarżyła się na okrojenie projektu względem pierwotnej wizji oraz na fakt, iż posadzona młoda zieleń będzie potrzebować wielu lat, żeby osiągnąć rozmiar pokazywany na wizualizacjach. Negatywnie oceniano też stojące w parku nieestetyczne skrzynki z instalacjami obsługującymi podziemny tunel.

Rok 2025 r. przyniósł protesty części mieszkańców przeciwko odcinkowi nr 1, od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich. Część osób z osiedla Kazury nie zgadzała się na realizację tego odcinka parku, gdyż wiązało się to z likwidacją 130 miejsc parkingowych. W odpowiedzi na protesty Zarząd Zieleni kilkakrotnie rozmawiał z mieszkańcami, jedna ostatecznie inwestycja i tak trafiła do realizacji w pierwotnym kształcie. Jak podkreślali urzędnicy, o likwidacji miejsc parkingowych wiadomo było od 2016 r., kiedy to koncepcja parku została wypracowana podczas warsztatów z mieszkańcami. Nikt nie protestował też w tej sprawie podczas spotkania z mieszkańcami w 2023 r., gdy przystępowano do realizacji parku.

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Zmiany i uzupełnienia. Mieszkańcy dodali sporo od siebie

Warto przypomnieć, że według pierwotnej koncepcji parku nad POW, przygotowanej w 2016 r. przez zespół Katarzyny Łowickiej z biura PROINWESTYCJA, park miał być znacznie bogatszy. Mieszkańcy chcieli m.in. urządzenia terenów sportowych, postawienie rzeźby niedźwiedzia czy zawieszenia hamaków. Plan przewidywał też m.in. sztuczny strumień. Z części planów, m.in. strumienia, trzeba było jednak zrezygnować z przyczyn technicznych (park powstaje nad betonowym stropem tunelu drogowego i nie wszystko jest możliwe).

Pierwotnie zapowiadano też, że na odcinku nr 3 znajdzie się bazarek „Na Dołku”, jednak ta część inwestycji utknęła na etapie sporów sądowych. Działał w tej okolicy od lat, ale musiał przenieść się w inne miejsce na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. W obliczu trudności w realizacji miasto uznało, że we wciąż pustym miejscu na bazarek powstanie planowane tu już wcześniej rolkowisko. Zapowiedziano także wybudowanie w 2026 r. toalety, która oryginalnie miała znajdować się na zapleczu bazarku.

Jak ustalił serwis haloursynow.pl, dzielnica stopniowo uzupełnia park o dodatkowe elementy, których mieszkańcy żądali w ramach budżetu obywatelskiego. W 2026 r. na odcinku między ul. Stryjeńskich a Braci Wagów pojawią się dodatkowe hamaki i leżaki. Z kolei na odcinku między Al. KEN a ul. Lanciego poza hamakami i leżakami zostanie dodana także siłownia plenerowa oraz stoły do gry w szachy i tenisa stołowego. Na terenie całego parku zapowiedziano też takie dodatkowe atrakcje jak zjeżdżalnie i piłkarzyki.