To wtedy zaczął się flirt wybitnego artysty z grafiką. Dziś za jego pierwszy komputer ktoś dał majątek. Malarz, fotograf, ale i architekt - Zdzisław Beksiński

Dorota Niećko
Dorota Niećko
2026-03-13 7:04

Zdzisław Beksiński. Pamiętamy go jako malarza, grafika, fotografika, ale był też przecież architektem i miał techniczne wykształcenie - został nawet wpisany do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Jego komputer, Apple Macintosh Classic, został właśnie wylicytowany w Desie Unicum za 30 tys. złotych. Jest z przełomu wieków, kiedy to Beksiński zaczął włączać do twórczości grafikę komputerową, Przypominamy sylwetkę niezwykłego twórcy, który dziś na muralu "pilnuje" metra Służew.

Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa

Zdzisław Beksiński 

Urodził się w 1929 roku w Sanoku. Zmarł tragicznie 21 lutego 2005 w Warszawie. Beksiński to absolwent Wydziału Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  z roku 1952. Największa kolekcja dzieł artysty znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku, a pochowany jest na Cmentarzu Centralnym w tym mieście.

Po maturze zdawał na architekturę i na ASP. Wybrał architekturę, ale po latach przyznał:

Dlatego tak nie znosiłem architektury, że architektura to plan, projekt i nudna jak piła realizacja - czytamy w liście Zdzisława Beksińskiego do Aleksandra Szydły z 22 maja 1965 (z archiwum Magdaleny Grzebałkowskiej, autorki książki "Beksińscy. Portret podwójny")

Przeczytaj także:
Aleksander Franta, architekt Śląska, który wymyślił też Archimuzona. Dziś święt…

Ale na jego obrazach często widać fantastyczną, nieco nierealną i "wizyjną" architekturę - bez ludzi.

Architektoniczne studia Beksińskiego - AGH czy Politechnika Krakowska?

Z architektonicznymi studiami Beksińskiego jest niewielkie zamieszanie. A to dlatego, że w latach powojennych uczelnia zmieniała nazwę. I tak, Beksiński rozpoczął studia na Akademii Górniczej w Krakowie, która w 1949 roku została przemianowana na Akademię Górniczo - Hutniczą. Tu były wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji (tzw. Wydziały Politechniczne). Politechnika Krakowska została powołana Uchwałą Rady Ministrów w 1954 r.  Do tego czasu działała jako Wydziały Politechniczne AGH. I z powodu tych zmian, Beksiński widnieje w księdze wychowanków politechniki.

Czytaj też:

Surowa baza i PRL-owskie meble i dodatki. Nowoczesny dom dla rodziny

Praca w fabryce autobusów w Sanoku

Po studiach, w latach 1959 - 1970 pracował w fabryce autobusów w Sanoku jako stylista w Dziale Głównego Konstruktora Sanockiej Fabryki Autobusów San.

- Większość jego projektów, po stworzeniu prototypów, nie weszła do produkcji. Pracował na pół etatu po sześć godzin dziennie, miał wolne soboty. Pozostały czas poświęcał na działalność artystyczną - przypomina portal niezlasztuka.net.

Zdzisław Beksiński na muralu przy stacji metra

W lipcu 2024 w ramach projektu "Ursynowskie Murale" powstał mural, przedstawia Zdzisława Beksińskiego. Podobiznę Beksińskiego można oglądać po zachodniej stronie stacji metra Służew, na ścianie szybu windy. Grafikę o wymiarach 226 x 750 cm zabezpieczono powłoką antygraffiti i opatrzono słowami artysty: „Pragnę malować tak, jakbym fotografował sny”.

Przypomnijmy: przy stacjach 1. linii metra warszawskiego portrety znanych Polek i Polaków powstają od 2016 roku. Murale realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Inicjatorem projektu jest artysta Bartosz Podlewski, który współtworzył też większość murali, zaś projektantem grafik jest agencja Bakcyl Studio.

Zdzisław Beksiński i inni - murale przy metrze.

Murale ze sławnymi Polakami przy stacjach metra w Warszawie
Galeria zdjęć 28
Podcast Architektoniczny
Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News