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Gambit Office - nagrody i wyróżnienia

W czerwcu 2026 Gambit Office otrzymał tytuł Jury Winner w kategorii Office – Low Rise w tegorocznej edycji Architizer A+Awards. To jeden z największych konkursów architektonicznych na świecie. W składzie międzynarodowego jury są m.in. Carlo Ratti (MIT, kurator Biennale Architektury w Wenecji 2025), Ma Yansong (MAD Architects), czy Andre Jacques (OFFPOLINN).

To kolejne wyróżnienie dla biurowca i magazynu gambit. Rok wcześniej, też w czerwcu, wręczono Nagrody Roku SARP 2025 – najważniejszego wyróżnienia architektonicznego w kraju. Gambit został wyróżniony w kategorii Budynek biurowy, oświaty lub administracji. Jury doceniło pomysłowe i konsekwentne odwołanie się do profilu działalności inwestora, czyli produkcji uszczelnień przemysłowych. Oszczędna dwubryłowa forma i nowoczesne, proste wnętrza dobrze korespondują z industrialnym otoczeniem, budując wyrazisty, ale powściągliwy w formie obiekt.

Nagrody Roku SARP 2025 - wszyscy laureaci

Firma Gambit, produkująca rury, zleca projekt nowej siedziby

Firma zajmująca się dystrybucją specjalistycznych rur Gambit zleciła nam projekt budynku biurowo-magazynowego, który miał być jej wyjątkową wizytówką - mówi architekt. Trójczłonowa bryła wskazuje na trzy główne elementy działalności firmy - obsługa klienta, magazyn i biuro. Stoi w Gliwicach Bojkowie w woj. śląskim.

Justyna Swoszowska z wydziału architektury Politechniki Śląskiej tak opisuje lokalizację i kontekst: To kilka kilometrów na południe od centrum Gliwic. Na styku przemysłowo-magazynowej strefy technologicznej i ruralistycznej zabudowy dzielnicy Bojków, dawnej wsi założonej w XIII stuleciu przez osadników z Frankonii, których ostatni przedstawiciele opuściły te tereny w 1945 roku w wyniku przymusowych przesiedleń. Jadąc od strony miasta, mijamy zrewitalizowaną dawną kopalnię Gliwice, szyb Bojków KWK Sośnica i strefę wielkopowierzchniowych magazynów. Siedziba firmy, zbudowana w miejscu przemysłowej hali, sąsiaduje z zabudową jednorodzinną.

Robert Konieczny: miało być jak najmniejszym kosztem

Architekci zostali poproszeni, aby nowy magazyn powstał tanio. Konieczny opowiada: Wpadłem więc na pomysł, by nawiązać do materiału, którym handlują, i który nabędą też po kosztach. Chcieliśmy, aby części biurowa i magazynowa tworzyły jednolitą całość. W rezultacie zaprojektowaliśmy go tak, aby wyglądał, jak skład rur, co od razu pokaże, czym zajmuje się firma. W tym miejscu stała niegdyś hala produkcyjna, jednak bezpośrednią zabudowę stanowią domy mieszkalne, do których często przylegają długie obiekty gospodarcze. Stąd finalna forma budynku. Sposób ułożenia rur determinował nachylenie dachu. Budynek Gambit od strony ulicy formuje pierzeję, podczas gdy, patrząc od dzielnicy mieszkalnej, jego rozczłonkowana bryła wpisuje się w rozproszony kontekst.

Dom po drodze. Projekt Roberta Koniecznego. Zdjęcia

Fasada ostatecznie nie została wykonana z rur Gambit funkcjonujących zazwyczaj pod ziemią, bo okazało się, że utleniają się pod wpływem promieni UV, a dodatkowo nie spełniają wymogów przeciwpożarowych. Sięgnęliśmy więc do taniej, surowej blachy aluminiowej, która z biegiem lat matowieje - opowiada architekt Robert Konieczny.

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Gambit w Gliwicach. Autorzy i dane techniczne

Gambit Office Gliwice, ul. Bojkowska 120

Autorzy: Robert Konieczny KWK Promes, architekci Robert Konieczny, Michał Lisiński Współpraca autorska: architekci Krzysztof Kobiela, Katarzyna Pająk, Karol Jackiewicz, Karol Knap

Architektura wnętrz: Robert Konieczny KWK Promes

Aranżacja wnętrz: Gambit Systems

Architektura krajobrazu: Robert Konieczny KWK Promes

Konstrukcja: Firma Inżynierska STATYK

Inwestor: Gambit Systems

Powierzchnia terenu: 3043,81 m²

Powierzchnia zabudowy: 714,84 m²

Powierzchnia użytkowa: 943,42 m²

Powierzchnia całkowita: 1285,21 m²

hala magazynowa – 751 m²

hala z częścią socjalną – 156,4 m²

biurowiec – 377,81 m²

Kubatura: 5366,53 m³

Projekt: 2013

Realizacja: 2023

Koszt inwestycji: 4,3 mln zł

i Autor: Juliusz Sokołowski/ Materiały prasowe Gambit, magazyn i biurowiec w Gliwicach

Ten budynek w sposób dosłowny mówi o swym przeznaczeniu

Ryszard Nakonieczny z wydziału architektury Politechniki Śląskiej tak opisuje budynek:

W zagęszczającej się współczesnej i bez szczególnego wyrazu zabudowie Bojkowa pojawił się budynek przykuwający uwagę przechodniów, o wyjątkowo indywidualnej estetyce, który w sposób dosłowny stara się mówić o swym przeznaczeniu, a w sposób nieco ukryty – symbolizować trudną historię i lokalny kontekst kulturowy dawnej wsi Schönwald. Jego wyrazista trójczłonowa bryła przypomina stosy rur w różnorodnej konfiguracji.

Więcej o nowym projekcie Gambit Roberta Koniecznego przeczytacie w najnowszym wydaniu Architektury na maj 2024.

Nowy numer Architektury, maj 2024. Co w nim znajdziecie?

Na dole kamienice, na górze szkło. Pasuje do Gdańska?

Tak pracuje Robert Konieczny. To jego biuro

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