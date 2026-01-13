Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przypominamy nasz materiał z 2023 r.

Osiedle Leśna w Otwocku

Osiedle Leśna Otwock, ul. Leśna 10 Autorzy: 77 Studio architektury, architekt Paweł Naduk Inwestor: Marogobud Powierzchnia użytkowa: 2261 m² Projekt: 2018 Realizacja: 2020

Projekt osiedla: 77 Studio architektury

Projekt osiedla Leśna w Otwocku na zlecenie spółki Marogobud opracowało 77 Studio architektury. To ich kolejne wspólne przedsięwzięcie, po oddanym do użytku w 2018 roku osiedlu Białe Domy w pobliskim Wawrze. Tym razem architekci również mieli zaproponować zespół szeregowców. Do dyspozycji mieli zadrzewioną działkę przy ul. Leśnej, nieopodal parku i zabytkowego centrum Otwocka.

- Zabudowę skomponowaliśmy z dwóch typów segmentów: większych i mniejszych. Ich naprzemienne usytuowanie i zróżnicowanie półpiętrami tworzy przejrzystą kompozycję elewacji całego zespołu – mówi Paweł Naduk, właściciel 77 Studia architektury.

Rzeźbiarskie wcięcia w kondygnacji dachu pozwoliły na zaprojektowanie kameralnych tarasów, dodatkowo doświetlających wnętrza.

Nowe otwockie świdermajery

W skład osiedle Leśna wchodzi 20 domów o powierzchni 100 i 120 m². To minimalistyczne bryły o dwuspadowych dachach, białych elewacjach i starannie opracowanym, oszczędnym detalu. Uwagę zwracają wykończone deskami wnęki drzwiowe i tarasowe oraz drewniane okiennice z ażurowym wzorem, nawiązującym do ozdobnej snycerki świdermajerów, czyli tradycyjnych domów wznoszonych na linii otwockiej.

- Okiennice przede wszystkim mają oczywiście zapewnić mieszkańcom poczucie intymności, ale przy okazji ożywiają elewacje i współtworzą we wnętrzach interesujące efekty światłocieniowe – podkreśla architekt. - Jest to również nawiązanie do lokalnej tradycji budowania – dodaje.

Co istotne, osiedle Leśna w Otwocku nie zostało ogrodzone. Autorzy liczą, że zachęci to mieszkańców do spotkań i ułatwi budowanie relacji sąsiedzkich. Jest to drugie po Białych Domach na Wawrze osiedle, które zaprojektowaliśmy bez ogrodzeń od frontu.

- Nasze doświadczenia dowodzą, że deweloperskie inwestycje na obrzeżach miast również można budować w sposób cywilizowany, bez ogromu murów i barier, pozostawiając mieszkańcom ciekawą, otwartą przestrzeń – podsumowuje Paweł Naduk.

