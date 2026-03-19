Tempo, które zaskoczyło drogowców

Popularność nowej trasy S52 rośnie w błyskawicznym tempie. Podczas gdy na pierwszy pułap 10 milionów przejazdów w Zielonkach trzeba było czekać dziewięć miesięcy, kolejna dziesiątka „pękła” już po niespełna pół roku. Obecnie każdym z dwóch pasm tunelu przemieszcza się średnio 44,6 tysiąca pojazdów na dobę, a sąsiedni obiekt w Dziekanowicach notuje niewiele mniejszy wynik - 38,6 tysiąca aut. Cała inwestycja, kosztująca około 1,4 miliarda złotych (przy wsparciu unijnym wynoszącym blisko 790 mln zł), domknęła krakowski ring, łącząc województwo śląskie ze stolicą Małopolski. Oddano ją do użytku w grudniu 2024 roku.

Budowanie „od sufitu”, czyli jak inżynierowie zrobili tunel w Zielonkach?

S52 to jedyna obwodnica w kraju, która może pochwalić się dwoma tunelami. Obiekt w Zielonkach (653 m) to konstrukcja o szerokości 37 metrów, gdzie każda z naw oferuje kierowcom aż trzy pasy ruchu. Co ciekawe, są to pierwsze w Małopolsce odcinki dróg szybkiego ruchu, na których zastosowano trwałą, betonową nawierzchnię. Budowa dłuższego z tuneli była skomplikowaną operacją, bo strop składał się tu z 27 segmentów, a nawy mają aż 6 metrów wysokości. Z kolei tunel w Dziekanowicach, liczący blisko pół kilometra, lada moment również przekroczy barierę 20 milionów użytkowników.

Inteligentne zraszacze czekają w gotowości. Pierwszy taki system w kraju

To, co naprawdę wyróżnia te obiekty w skali całej Polski, to automatyczny system gaszenia pożarów działający na całej ich długości tuneli. W innych nowych polskich tunelach systemy zraszaczy chronią tylko wybrane fragmenty trasy, podczas gdy na S52 ochroną objęto każdy metr podziemnej drogi. Inteligentny system opiera się na sekcjach zraszaczowych. Tunel podzielono na 25-metrowe odcinki, co pozwala precyzyjnie gasić ogień tylko tam, gdzie wykryto zagrożenie, oszczędzając przy tym ogromne zasoby wody.Po wykryciu dymu lub ciepła przez specjalne czujniki, system automatycznie zmienia oświetlenie na awaryjne, uruchamia wentylatory wypychające dym przeciwnie do kierunku jazdy i aktywuje tryskacze. Kierowcy mają do dyspozycji przejścia ewakuacyjne co 110 metrów, telefony alarmowe oraz system 32 głośników, przez które dyspozytorzy mogą wydawać komunikaty.

Cała armia kamer i odcinkowy pomiar prędkości

Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa armia 64 kamer. Oprócz jednostek obrotowych PTZ, zastosowano system wideodetekcji AID, który samoczynnie rozpoznaje nietypowe zdarzenia, oraz system ANPR do identyfikacji tablic rejestracyjnych. Wszystkie dane spływają do nowoczesnego Centrum Zarządzania Ruchem, gdzie operatorzy obserwują trasę na gigantycznej ścianie wizyjnej LED o powierzchni 26 m².Ważną informacją dla kierowców o ciężkiej nodze jest fakt, że 23 grudnia 2025 roku w tunelu w Zielonkach zaczął działać odcinkowy pomiar prędkości. System ten dołączył do podobnych rozwiązań znanych już m.in. z tunelu pod Luboniem Małym czy warszawskiego odcinka S2 oraz tunelu na S3 na Dolnym Śląsku.

Więcej niż asfalt. Estakady i ekologia

Projekt S52 to nie tylko tunele. Prawie jedna czwarta trasy biegnie nad ziemią lub pod nią. Imponujące wrażenie robi blisko 570-metrowa estakada w Bosutowie, wznosząca się w niektórych punktach 13 metrów nad poziomem terenu. Budowa wymagała również wzniesienia murów oporowych o długości 4,4 km oraz stworzenia systemu 23 zbiorników retencyjnych, które mogą przyjąć aż 23 miliony litrów wody, chroniąc okoliczne tereny przed podtopieniami.

Północna Obwodnica Krakowa to część przyszłej drogi ekspresowej biegnącej od Cieszyna do Krakowa. Połączy ona województwo śląskie przez Wadowice ze stolicą Małopolski. Obecnie mamy dwa odcinki S52, od Cieszyna do Bielska-Białej i w okolicy Krakowa. W przygotowaniu są 62 km Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – ważnej arterii komunikacyjnej łączącej Bielsko-Białą z zakopianką w Głogoczowie, która będzie też obwodnicą czterech miast Małopolski – Kęt, Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.