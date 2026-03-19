Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

IKEA, która miała być dobrym sąsiadem

W centrum Wiednia, tuż przy jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta, powstał budynek, który redefiniuje sposób myślenia o handlu. IKEA Wien Westbahnhof nie ma parkingu dla samochodów (ma za to parking dla 200 rowerów), nie przypomina klasycznego sklepu i nie działa jak tradycyjny sklep tej sieci. Tak. Tu nie ma osobnego parkingu. Ma za to tarasy z zielenią na każdym piętrze. I mnóstwo klientów. W sobotnie popołudnie, kiedy odwiedziłam sklep w stolicy Austrii, był tam naprawdę tłok, ruchome schody przenosiły grupy klientów na kolejne piętra, przez dział sypialni, kuchni, dekoracji, przez hostel na dwóch piętrach z 345 miejscami (tak), do kawiarni, restauracji na najwyższych piętrach - 6. i 7. - i na końcu na taras na dachu. Założenie było takie: ten budynek ma być dobrym sąsiadem (we want to be a good neighbour - tak brzmiało ich credo).

Naprawdę, nie było tu pusto, choć w Polsce sklepom, przy których nie ma dużych parkingów jeszcze przed otwarciem wróży się rychły upadek, a zamykanie np. centrów miast dla ruchu kołowego spotyka się z falą narzekań.

Idea: wyprzedzić trendy, a nawet - megatrendy

Jak to zatem możliwe, że sklep o powierzchni ok. 26 000–30 000 metrów kwadratowych funkcjonuje z sukcesem? Bo w Wiedniu model działania wygląda inaczej niż w tradycyjnych sklepach: na miejscu dostępne są tylko mniejsze produkty, większe meble zamawia się z dostawą do domu, logistyka zostaje przeniesiona poza budynek.

IKEA zawsze potrafi wyczuć trendy, więc lepiej przyglądać się temu, co robi, niż narzekać. Pamiętacie, jak kilka lat temu zrezygnowali z dystrybucji papierowych katalogów z meblami? To był szok, bo ta gruba broszura była wyczekiwana we wrześniu przez miłośników urządzania wnętrz i przez lata ustawialiśmy je w biblioteczce obok książek. I sprzedaż wcale im nie spadła.

Potem zapowiedzieli: koniec z wielkopowierzchniowymi sklepami - magazynami, idziemy w mniejsze formaty. I też wprowadzają ten plan w życie. W Polsce jest już taki kompaktowy sklep IKEA w Bielsku - Białej w galerii Gemini (woj. śląskie), a powstanie kolejny: będzie to sklep IKEA w Białymstoku. W naszym kraju ich sieć sprzedaży obecnie łączy wielkoformatowe i kompaktowe sklepy, Studia Planowania, Punkty Odbioru Zamówień oraz dynamicznie rosnący kanał digital.

To strategiczny zwrot, który ma uczynić ofertę IKEA jeszcze bardziej dostępną i wygodną. Zamiast być celem weekendowych wypraw, marka chce stać się częścią codziennych zakupów – powtarzają przedstawiciele firmy w ostatnich latach przy okazji otwierania kolejnego punktu.

"Hus" przy Westbahnhof w miejscu zburzonego budynku

Nietypowy sklep IKEA przy Westbahnhof powstał w 2021 roku. Siedmiokondygnacyjną bryłę, nazywaną "Hus", zaprojektowała pracownia Querkraft Architekten, która zwyciężyła w trzyetapowym konkursie. Sklep stanął w miejscu po wyburzonym budynku z XIX wieku. Zobaczcie, jak to miejsce wyglądało dawniej, a jak wygląda obecnie.

i Autor: Isiwal/ CC BY-SA 4.0 Okolice Westbahnhof w Wiedniu, zdjęcie archiwalne, zanim powstała IKEA

i Autor: Dorota Niećko/ Archiwum prywatne Sklep IKEA w Wiedniu. Budynek, który wygląda jak regał, zaprojektowała pracownia Querkraft Architekten

Projekt Querkraft Architekten

Jako że jesteśmy portalem o architekturze, oto kilka danych, dotyczących projektu i budynku.

Lokalizacja: Wiedeń, Austria (centrum, przy Westbahnhof)

Architekci: querkraft architekten

Rok ukończenia: 2021

Powierzchnia: ok. 26.200 m²

Liczba kondygnacji: 7

Konstrukcja: żelbet - siatka 10 × 10 m

brak centralnego rdzenia - co pozwala na elastyczne projektowanie i wykorzystanie przestrzeni

wszystkie elementy techniczne, jak windy, schody ewakuacyjne i instalacje budynku, są umieszczone w zewnętrznej konstrukcji

struktura gridowa fasady (regał) głębokość 4,5 m

system słupowo-ryglowy

zieleń:160 drzew, donice do 190 cm, automatyczne nawadnianie (efekt: redukcja temperatury do 1,5 st. C, ale z jednej strony system roślinny rzeczywiście wpływa na mikroklimat i ogranicza zużycie energii, lecz z drugiej – jego utrzymanie wymaga zasobów, w tym wody i stałego serwisowania)

system klimatyczny: chłodzenie pasywne (rośliny)

wnętrza: 4 piętra to sale sprzedażowe, restauracja, taras, hostel

Czy w przyszłości wszystkie ich sklepy nie będą mieć parkingu?

Czy to model przyszłości dla sieci IKEA? Czy taki sklep można postawić też w innym mieście? Niekoniecznie. IKEA Wien Westbahnhof działa w specyficznym kontekście:

gęstej, dobrze skomunikowanej metropolii,

rozwiniętej logistyki miejskiej,

polityki ograniczania ruchu samochodowego.

W takich warunkach brak parkingu przestaje być problemem. W innych miastach może jednak okazać się barierą. Tymczasem budynek Ikei w Wiedniu zdobył już wiele nagród, m.in. znalazł się na short liście najważniejszego konkursu architektonicznego w Europie - Mies van der Rohe Award. IKEA przy Dworcu zachodnim w Wiedniu ma też swój własny fanklub na Instagramie.

