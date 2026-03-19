Arena Toruń to modernistyczny dialog z historią

Zaprojektowana przez konsorcjum pracowni DEDECO oraz MD Polska, hala stanowi odważny, modernistyczny kontrast dla zabytkowej zabudowy toruńskiej starówki. Główny architekt koncepcji, Krzysztof Ostoja-Hełczyński, postawił na prostą, geometryczną formę o sporych wymiarach: 162,25 m długości, 97,1 m szerokości oraz 20 m wysokości. Z punktu widzenia konstrukcyjnego najbardziej charakterystycznym elementem jest efekt „unoszenia się” budynku nad ziemią. Grafitowa elewacja obiektu pełni jednocześnie funkcję gigantycznego, multimedialnego ekranu LED, który po zmroku całkowicie zmienia oblicze budynku. Wewnątrz zaprojektowano ergonomiczną komunikację, która spaja powierzchnię użytkową wynoszącą ponad 44,5 tys. m².

Motywem przewodnim w myśleniu o projekcie hali sportowej w Toruniu było stworzenie obiektu nowoczesnego o prostej bryle, którą wykorzystamy jako ogromny multimedialny panel. Hala stanowi architektoniczną przeciwwagę dla pięknej zabytkowej architektury Torunia. Jej nowoczesność, na zasadzie kontrastu, koresponduje z zabytkami miasta. Wrażenie unoszenia się nad ziemią osiągnęliśmy dzięki dużym przeszkleniom parteru, rozświetlonym niczym galeria sztuki, oraz nadwieszeniu nad częścią wejściową. Detalem, który wzbogaca kubiczny kształt budynku, jest system energooszczędnego oświetlenia punktowego LED zastosowany w fasadzie obiektu. Stworzony w ten sposób ekran multimedialny jest nie tylko ogromnym panelem informacyjnym, ale przede wszystkim tworzy współczesną, multimedialną ozdobę hali - podkreślają, na swojej stronie, autorzy projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego z konsorcjum DEDECO oraz MD.

Dramatyczne początki budowy hali i historyczny grunt

Teren przy ul. Bema, zakupiony od Agencji Mienia Wojskowego za 4,1 mln zł, skrywa pasjonującą historię, bo przed wojną mieścił się tu port sterowcowo-balonowy oraz wojskowe zakłady produkcyjne. Sama budowa, rozpoczęta w 2011 roku to gotowy scenariusz na thriller budowlany, pełen nagłych zwrotów akcji i finansowych dramatów. Wszystko zaczęło się od przetargu, w którym o kontrakt walczyło aż 10 podmiotów. Choć miasto zarezerwowało na ten cel około 155 mln zł, zwycięskie konsorcjum spółek Hydrobudowa Polska i PBG zaszokowało rynek ofertą, opiewającą na niespełna 121,8 mln zł. Tak niska cena, natychmiast wywołała protesty konkurencji, która zarzucała oferentom rażące niedoszacowanie kosztów. Mimo kontrowersji, podpisano umowę. Szybko jednak budowlany optymizm zderzył się z brutalną rzeczywistością. W trakcie realizacji inwestycji pierwotny wykonawca ogłosił upadłość, co zmusiło magistrat do przerwania prac i rozpisania nowego przetargu na początku 2013 roku. Misję ratunkową i dokończenie obiektu powierzono firmie Alstal, z którą podpisano kontrakt wart blisko 90 mln złotych.

Ostatecznie hala została otwarta w sierpniu 2014 roku, a jej łączny koszt budowy wyniósł około 158 mln zł. Warto podkreślić, że Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce 2026 to nie pierwszy sprawdzian rangi kontynentalnej czy światowej dla tego obiektu. Wielu ekspertów i kibiców wciąż ma w pamięci sukcesy, jakie przyniosły Halowe Mistrzostwa Europy zorganizowane tutaj w 2021 roku, które ugruntowały pozycję hali, jako jednego z najlepszych tego typu obiektów w Europie.

Wielka modernizacja Areny Toruń 2026. Szybciej, jaśniej, nowocześniej

Aby sprostać wymaganiom jutrzejszego światowego czempionatu, w latach 2025–2026 obiekt przeszedł kompleksową modernizację wartą około 16 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu miasta, województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najważniejsze zmiany techniczne obejmują nową nawierzchnię lekkoatletyczną. Kosztem 5 mln zł położono około 5000 m² najnowocześniejszej bieżni Mondo. Dzięki korekcie nachylenia łuków oraz poprawionej podbudowie, toruński owal ma być jeszcze szybszy i sprzyjać biciu rekordów świata. W hali nastąpiła też rewolucja multimedialna. Zainstalowano unikatowy, okrągły ekran LED o średnicy 12 m, podwieszony pod sufitem, 85-metrową bandę reklamową oraz nowoczesne telebimy. To nie wszystko. Rozłożono tu aż 180 km światłowodów i uruchomiono ponad 1000 punktów dostępowych Wi-Fi, co ma zapewnić bezproblemową pracę setkom dziennikarzy z całego globu. Warto też odnotować inwestycję w infrastrukturę. Wymieniono bowiem 1,5 km rur wodno-kanalizacyjnych, zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED oraz nowoczesną klimatyzację. Odnowiono również szatnie, korytarze i strefy VIP.

Arena Toruń czeka na fotowltaikę

Kujawsko-Pomorska Arena Toruń (nazwa ta funkcjonuje oficjalnie od lipca 2025 r. w ramach umowy promocyjnej z regionem) to obiekt wielozadaniowy. Na trybunach stałych zasiąść może 6248 widzów, jednak przy wydarzeniach koncertowych pojemność wzrasta do ponad 9 tysięcy osób. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i oferuje bogate zaplecze - od sal konferencyjnych i lóż VIP, po hotel, SPA i siłownię. Po zakończeniu mistrzostw planowane są kolejne inwestycje, w tym montaż fotowoltaiki o mocy 90 kW oraz magazynu chłodu, co ma uczynić halę jeszcze bardziej efektywną energetycznie na kolejną dekadę intensywnej eksploatacji. Jutrzejszy start mistrzostw to dla tego architektonicznego kolosa najważniejszy egzamin w historii.

