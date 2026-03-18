Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim

Wyjść poza schemat „dachu nad głową”

W galerii Szałfynster w Katowicach trwa wystawa projektów studenckich poświęconych mieszkalnictwu społecznemu, przygotowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki w Brnie. Wernisaż odbył się 6 marca, a ekspozycję można oglądać do 22 marca.

Prezentowane prace pokazują, jak młodzi projektanci rozumieją współczesne miasto – które zostaje przedstawione jako przestrzeń gęstą, różnorodna i wymagająca elastycznych rozwiązań. Proponowane zespoły mieszkaniowe wychodzą poza schemat „dachu nad głową”. Łączą funkcje prywatne i publiczne: w parterach pojawiają się usługi, a wewnątrz budynków – przestrzenie spotkań, pracy i rekreacji. Mieszkanie staje się elementem znacznie większej, żywej struktury.

Autor: fot. Zofia Bielecka/ Materiały prasowe Wystawa "Mieszkaniówka - Bytovka" w Katowicach

Dostępność i wielopokoleniowość

Silnym akcentem wielu projektów jest wspólnotowość. Współdzielone ogrody, tarasy czy dostępne dachy pełnią funkcję integracyjną – sprzyjają codziennym spotkaniom i budowaniu więzi sąsiedzkich. Tak świadome podejście do projektowania przestrzeni wspiera relacje i współodpowiedzialność za otoczenie. Studenci proponują różne typologie zabudowy – od zwartych form inspirowanych kamienicą i miejskim kwartałem po bardziej otwarte układy wielorodzinne. Kluczowa jest elastyczność i możliwość dopasowania rozwiązań do lokalnych potrzeb.

Wszystkie projekty łączy myślenie o dostępności i wielopokoleniowości. Autorzy mierzą się z realnymi problemami: rosnącymi kosztami mieszkań, starzeniem się społeczeństwa, potrzebą integracji i zmianami klimatycznymi. Architektura staje się nie tylko odpowiedzią na kryzysy, ale i narzędziem społecznym.

Autorzy prac, które zobaczycie na wystawie

Studenci i Studentki (projekty w Katowicach): Zofia Gawur, Maciej Kuratczyk, Szymon Aleksiuk, Jakub Łukasik, Aleksandra Adamska, Paulina Król, Magdalena Niewczas, Daniel Boguszewski, Dorota Kubacka, Maja Sokołowska, Olaf Dadan, Daria Głosek, Alicja Jarochowska, Aleksandra Kijek, Daniel Chiłła, Antoni Banach, Anežka Červená, Sude Dek, Adam Helbich, Ivana Krnjaic, Lucie Martin, Kristýna Pelinková, Radovan Séleš, Ilinca Sofa, Ondrej Uličný, Jagna Żmudzka.

Prowadzący (projekty w Katowicach): Zuzanna Mielczarek (FAVUT, WAPW), Wojciech Lesiak (WAPW), Jerzy Grochulski (WAPW), Małgorzata Nowak-Janicka (WAPW), Karolina Tulkowska-Słyk (WAPW).

Studenci i studentki (projekty w Elblągu): Hannah Brink, Nikolina Hassam Dorsen, Maxence Lepelletier, Alona Pedchenko, Klára Mikulcová, Filip Ryczaj, Boris Stanković.

Prowadzący (projekt w Elblągu): Zuzanna Mielczarek (FAVUT), Kacper Kępiński.